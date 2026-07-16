Татуировки от загара: новый тренд лета или опасный эксперимент с кожей

Вместо чернил – солнце, вместо тату-мастера – пляж. Новый тренд на "татуировки от загара" выглядит эффектно и уже набирает популярность, но безопасен ли он для кожи? Zakon.kz решил разобраться в данном вопросе.

Мода на лето всегда скоротечна. Всего-то 10-15 лет назад все снимали фото в приложении Retrica и охотились за купальниками с британским флагом, сегодня же хитом стали татуировки от загара.

Как работают такие тату

Принцип прост: перед походом на пляж или к бассейну на кожу наклеивают специальный трафарет или обычную наклейку. Пока открытые участки кожи загорают, место под наклейкой остается светлым. После ее снятия на теле появляется контрастный рисунок: сердце, бабочка, цветок, черепашка или любой другой узор.

На первый взгляд такой способ кажется безобидной альтернативой настоящей татуировке. Никаких игл, краски и болезненных процедур, лишь солнце и немного терпения. Однако возникает закономерный вопрос: действительно ли такой тренд безопасен для кожи и что происходит с кожей во время такого "рисунка"? На этот вопрос ответила директор клиники дерматолог Асель Нурмухамбетова.

"Такие тату несут риски. Важно понимать, что загар – это не признак здоровья кожи, а ее защитная реакция на ультрафиолетовое излучение. Чтобы получить "рисунок", человек вынужден находиться на солнце достаточно долго, а значит, увеличивает дозу УФ-облучения", – говорит дерматолог.

Они могут привести: к солнечным ожогам, особенно у людей со светлой кожей;

появлению стойкой гиперпигментации или, наоборот, светлых участков кожи после воспаления.

"Кроме того, ультрафиолет ускоряет разрушение коллагена и эластина, вызывая преждевременное старение кожи: появляются морщины, снижается упругость, становятся более заметными сосуды. При регулярном и интенсивном воздействии солнца повышается и риск развития рака кожи, включая меланому", – предупреждает Асель Нурмухамбетова.

Коварство солнца в том, что оно не всегда оставляет заметные следы сразу. Как подчеркнула врач, отсутствие покраснения – не повод считать, что кожа не пострадала. Краснота является лишь одним из признаков солнечного повреждения, тогда как воздействие ультрафиолета может оставаться незаметным для глаз.

"Ультрафиолетовые лучи способны вызывать повреждения ДНК клеток кожи еще до появления видимого ожога. Организм обладает механизмами восстановления таких повреждений, однако при чрезмерном или регулярном воздействии часть изменений может сохраняться и накапливаться". Асель Нурмухамбетова

Материал по теме Солнцезащитные очки: почему так важно их носить

Кому точно стоит отказаться от подобных экспериментов

Не для всех подобный тренд может быть одинаково безопасным. Некоторые особенности кожи или состояния здоровья могут сделать такие эксперименты нежелательными.

"⁠В первую очередь – людям со светлой кожей, которая быстро обгорает и плохо загорает. Также я не рекомендую подобные эксперименты людям с большим количеством родинок, пациентам с меланомой или другими опухолями кожи в анамнезе, а также тем, у кого такие заболевания были у близких родственников", – объясняет врач.

Татуировки от загара действительно выглядят необычно и не требуют долгосрочных изменений внешности. Однако важно помнить, что эффект появляется не благодаря безопасной процедуре, а из-за воздействия ультрафиолетового излучения на кожу, и в целом есть альтернатива. Модный рисунок необязательно должен быть результатом солнечного ожога. Безопаснее сделать ставку на автозагар, профессиональный спрей-загар, бронзирующие средства или переводные татуировки, которые легко наносятся и так же легко исчезают.

Намного безопаснее получать умеренное количество солнца в повседневной жизни, чем длительно лежать под прямыми лучами.

"Я рекомендую ежедневно использовать солнцезащитный крем с SPF не ниже 30, а при активном солнце – SPF 50 с защитой как от UVB-, так и от UVA-лучей. Крем необходимо наносить за 15-20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа, а также после купания или интенсивного потоотделения", – рассказала врач.

По возможности следует избегать пребывания на открытом солнце с 11 до 16 часов, носить головной убор, солнцезащитные очки и одежду из легких тканей.

Милые сердечки, бабочки и цветы на коже действительно смотрятся эффектно и красиво ровно до того момента, пока не вспомнишь, какой ценой появляется этот рисунок. В отличие от временной татуировки, которую можно смыть за несколько дней, татуировка от загара – это след воздействия ультрафиолета, а не безобидный бьюти-эффект. Ради нескольких лайков и красивых кадров люди сознательно проводят больше времени под палящим солнцем, хотя кожа воспринимает это не как модный эксперимент, а как повреждение. И пока в зеркале радует необычный узор, на клеточном уровне ультрафиолет продолжает делать свою работу. Именно поэтому врачи призывают относиться к таким трендам с осторожностью: ведь отпуск проходит, а последствия чрезмерного загара могут остаться надолго.

Но забота о себе во время отпуска не заканчивается только защитой кожи от солнца. Отправляясь к морю за красивым загаром и яркими впечатлениями, важно помнить и о других привычках, которые влияют на самочувствие. Обилие вкусной еды, десертов, напитков и желание попробовать все блюда местной кухни могут незаметно превратить отдых в гастрономический марафон. Ранее мы уже рассказывали, как наслаждаться отпуском, не отказывая себе в удовольствии, и при этом не привезти домой лишние килограммы вместе с сувенирами.