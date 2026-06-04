Вреден ли чай в пакетиках: популярные мифы о любимом напитке развеяла эксперт

Многие считают пакетированный чай едва ли не главным врагом здоровья. Одни уверены, что его делают из отходов производства, другие опасаются вредных добавок. Насколько эти страхи оправданы? Zakon.kz выяснял вместе с нутрициологом, PhD, профессором кафедры нутрициологии Арайлым Беисбековой.

Пакетированный чай – вредный продукт или нет?

Вокруг пакетированного чая существует немало мифов. Один из самых распространенных – убеждение, что такой напиток по определению вреден для здоровья. Чем же пакетированный чай отличается от листового и какой напиток действительно стоит обходить стороной?

По словам Арайлым Беисбековой, сам по себе пакетированный чай нельзя считать опасным продуктом. Однако многое зависит от качества сырья и состава.

"Некоторые производители могут добавлять ароматизаторы, усилители вкуса или красители, чтобы компенсировать низкое качество сырья. Особенно это касается чаев с ярко выраженными фруктовыми, ягодными или кондитерскими ароматами", – объясняет специалист.

Отдельное внимание стоит уделять материалу чайного пакетика. Сегодня большинство из них производят из фильтровальной бумаги, однако некоторые могут содержать синтетические волокна. При заваривании очень горячей водой существует вероятность выделения микрочастиц пластика. Вопрос их влияния на здоровье пока продолжает изучаться, поэтому предпочтение лучше отдавать бумажным пакетикам без пластиковых элементов.

Правда ли, что в пакетики попадает чайная пыль?

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Еще один устойчивый миф связан с тем, что пакетированный чай якобы делают исключительно из отходов производства.

Как отмечает эксперт, доля правды в этом утверждении есть. Для производства пакетированного чая действительно часто используют мелкие фракции чайного листа, которые образуются при сортировке листового чая.

Однако это вовсе не означает, что речь идет о мусоре или отходах.

"Такие частицы содержат те же биологически активные вещества, что и крупный лист, но быстрее отдают вкус и аромат при заваривании", – говорит нутрициолог.

Проблемы возникают лишь тогда, когда производитель использует низкосортные остатки сырья вместо качественного измельченного чайного листа.

Чем пакетированный чай отличается от листового?

Если сравнивать два вида напитка, то различия все же существуют.

Основные полезные вещества – полифенолы, катехины, теафлавины, кофеин и минералы – содержатся как в листовом, так и в пакетированном чае. Однако крупнолистовой чай обычно лучше сохраняет эти компоненты и содержит меньше поврежденных клеток растения. Поэтому с точки зрения питательной ценности листовой чай считается предпочтительным вариантом.

В то же время в качественном пакетированном чае разница по содержанию полезных веществ может быть минимальной.

От каких пакетированных чаев лучше отказаться?

По словам специалиста, насторожиться стоит в нескольких случаях.

В первую очередь речь идет о:

очень дешевых чаях неизвестного происхождения;

напитках с большим количеством искусственных ароматизаторов и красителей;

чаях с чрезмерно ярким вкусом и запахом, не характерным для натурального сырья;

пакетиках из некачественных материалов, которые распадаются при заваривании;

сладких растворимых чайных напитках с сахаром и сиропами.

Главное правило простое: чем короче состав и чем понятнее происхождение сырья, тем лучше.

Как выбрать качественный чай в пакетиках?

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Эксперт советует обращать внимание не столько на известность бренда, сколько на информацию о самом продукте.

Желательно выбирать чай, на упаковке которого указано происхождение сырья и отсутствует большое количество искусственных добавок. Также важно оценить качество пакетика. Предпочтение лучше отдавать бумажным фильтр-пакетам без пластиковых элементов и клеевых соединений.

Хорошим признаком считается индивидуальная упаковка каждого пакетика, которая защищает чай от влаги, посторонних запахов и окисления.

Вместе с тем, о многом может рассказать и сам напиток после заваривания. Качественный чай имеет естественный цвет и характерный аромат без резкого химического запаха. А слишком интенсивное окрашивание воды уже в первые секунды может указывать на использование большого количества мелкодисперсного сырья или дополнительных компонентов.

Чем полезен чай на самом деле?

Разобравшись с пакетированным чаем, стоит поговорить и о самом напитке.

Чай является источником полифенолов и других антиоксидантов, которые помогают защищать клетки организма от окислительного стресса. Наиболее убедительные научные данные свидетельствуют о положительном влиянии регулярного употребления чая на сердечно-сосудистую систему. Согласно крупным исследованиям, 2-3 чашки чая в день связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и сахарного диабета второго типа.

Кроме того, зеленый чай может способствовать умеренному снижению артериального давления и уровня "плохого" холестерина. Содержащиеся в напитке кофеин и L-теанин также способны улучшать концентрацию внимания и умственную работоспособность.

При этом специалист подчеркивает: чай нельзя считать лекарством. Однако он вполне может быть частью здорового образа жизни.

Какой чай самый полезный?

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Однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый вид имеет свои особенности.

Зеленый чай считается одним из самых изученных благодаря высокому содержанию катехинов и антиоксидантов.

Белый чай проходит минимальную обработку и также богат полезными веществами.

Улун занимает промежуточное положение между зеленым и черным чаем.

Черный чай содержит теафлавины и теарубигины, которые благоприятно влияют на сердечно-сосудистую систему.

Каркаде, который готовится из цветков гибискуса, богат антоцианами и может положительно воздействовать на сосуды.

"Нельзя сказать, что существует один самый полезный вид чая. Выбор зависит от целей и индивидуальной переносимости", – отмечает Арайлым Беисбекова.

Может ли чай влиять на давление?

На этот вопрос профессор отметила следующее:

"Да, некоторые виды чая действительно способны влиять на показатели артериального давления. К примеру, черный чай содержит кофеин, который у чувствительных людей может временно повышать давление и учащать сердцебиение". Арайлым Беисбекова

А зеленый чай и каркаде, напротив, в ряде исследований демонстрировали умеренный гипотензивный эффект и способствовали небольшому снижению давления.

Кому следует быть осторожнее с чаем?

Несмотря на многочисленные полезные свойства, чай подходит не всем. Ограничить его употребление рекомендуется людям с повышенной чувствительностью к кофеину, нарушениями сна, аритмией и неконтролируемой гипертонией.

"С осторожностью крепкий чай следует употреблять и при гастрите, язвенной болезни и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, особенно в период обострения", – сказала профессор.

Людям с железодефицитной анемией не рекомендуется пить чай во время еды, поскольку содержащиеся в нем танины могут снижать усвоение железа.

Беременным женщинам также следует контролировать потребление крепкого чая из-за содержания кофеина и придерживаться рекомендованных норм его суточного потребления.

Также уточнили у специалиста, правда ли, что чай мешает усвоению железа? На что Арайлым Беисбекова сказала:

"Да, это не миф. Танины, содержащиеся в чае, действительно способны снижать усвоение негемового железа из растительной пищи. Особенно это важно знать людям с железодефицитной анемией", – объяснила эксперт.

Поэтому людям с железодефицитной анемией специалисты рекомендуют пить чай через 1-2 часа после еды.

Кроме того, чай может взаимодействовать с некоторыми лекарственными препаратами, включая средства железа, отдельные сердечно-сосудистые препараты и стимуляторы. По этой причине лекарства лучше запивать обычной водой.

Лимон, мед и молоко: полезно или нет?

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Для улучшения вкусовых качеств в чай их можно добавлять. По словам нутрициолога, добавлять эти ингредиенты в чай можно, если нет противопоказаний. Лимон придает напитку приятный вкус и дополнительно обогащает его витамином С. Мед может служить натуральным подсластителем, однако рассматривать его как лекарственное средство не стоит.

Молоко помогает уменьшить горечь и в некоторых случаях снижает раздражающее действие напитка на слизистую желудка.

Теряет ли мед пользу в горячем чае?

На этот вопрос эксперт дала следующую рекомендацию:

Часть биологически активных веществ меда чувствительна к высокой температуре. Если добавлять его в кипяток, часть ферментов и антиоксидантов разрушается. Поэтому лучше класть мед в чай, который остыл примерно до 40-50 градусов.

А что происходит с лимоном?

Витамин С также относится к термочувствительным веществам и частично разрушается под воздействием высокой температуры. Однако утверждение о том, что лимон в горячем чае становится полностью бесполезным, является мифом.

Даже после добавления в теплый напиток часть витамина С сохраняется. Кроме того, в лимоне содержатся флавоноиды, антиоксиданты и органические кислоты, которые более устойчивы к нагреванию.

"Лимон является источником не только витамина С, органических кислот, флавоноидов, но и других биологически активных веществ. Однако витамин С относится к термочувствительным соединениям и частично разрушается под воздействием высокой температуры. Чем горячее напиток и чем дольше он остается горячим, тем больше потери витамина С", – объяснила собеседница.

При этом нужно знать: чтобы сохранить максимум полезных веществ, лимон лучше добавлять в чай температурой около 50-60 градусов.

Может ли чай с лимоном навредить?

По словам специалиста, для большинства людей такой напиток безопасен. Однако при гастрите с повышенной кислотностью, язвенной болезни в стадии обострения или выраженном гастроэзофагеальном рефлюксе лимон может усиливать неприятные симптомы.

В таких случаях его количество лучше ограничить.

Какой температуры должен быть чай?

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Что следует знать каждому: многие предпочитают пить чай очень горячим, особенно зимой. Однако такая привычка может быть вредной.

По словам специалиста, слишком горячие напитки регулярно раздражают слизистую оболочку рта, горла и пищевода.

Исследования показывают, что привычка употреблять напитки обжигающей температуры связана с повышенным риском заболеваний пищевода.

Оптимальной считается температура около 50-60 градусов. Такой чай остается согревающим, но уже не травмирует слизистые оболочки.

Сколько чашек чая можно пить в день?

Для большинства здоровых взрослых безопасным считается употребление от трех до пяти чашек чая ежедневно.

Такое количество позволяет получать полезные антиоксиданты без чрезмерного потребления кофеина.

Людям с чувствительностью к кофеину, бессонницей, аритмиями, гипертонией и беременным женщинам рекомендуется выбирать менее крепкий чай и соблюдать умеренность.

При этом чай не должен заменять обычную питьевую воду.

Специалисты напоминают: гораздо больше вреда может принести не сам напиток, а избыток сахара, слишком крепкая заварка и привычка пить чай обжигающе горячим. В остальном же качественный чай – как листовой, так и пакетированный – вполне может оставаться частью ежедневного рациона.