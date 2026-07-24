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Как получать доход со свободных денег после продажи имущества

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, экономическое развитие Казахстана, деньги, тенге, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, цены на недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 12:28 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Продажа жилья или машины – крупная сделка для рядового казахстанца. Далее многие сталкиваются с вопросом "что делать с деньгами?": хранить на банковском счете, обналичить или попробовать заставить капитал приносить доход. Какое решение будет финансово грамотным, разбирался Zakon.kz.

Вместе с внушительной суммой на банковском счете появляется и новая задача – выбрать, куда вложиться для получения дохода. В условиях сохраняющейся инфляции цена ошибки может оказаться слишком дорогой, поэтому казахстанцы ищут инструменты, с помощью которых можно не только сохранить капитал, но и приумножить его.

Банковские вклады

Для тех, кто не готов рисковать, депозит остается одним из самых понятных фининструментов. Он позволяет получать фиксированный доход, а при выборе надежного банка риск потери средств минимален.

Высокая базовая ставка Национального банка автоматически повышает привлекательность депозитов в тенге. По данным финрегулятора, средняя доходность срочных вкладов физических лиц в нацвалюте в конце 2025 года составляла около 14-15% годовых.

Вкладчику это дает три основных преимущества:

  • минимальные инвестиционные риски;
  • прогнозируемый доход;
  • возможность разместить средства на разные сроки.
"В казахстанской банковской практике, согласно системе КФГД, действует три вида депозитов – сберегательный, несрочный и срочный. Сберегательный неудобен в том плане, что его держатель не всегда имеет возможность снимать деньги со счета как полностью, так и частично. В противном случае может лишиться процентного вознаграждения, а в некоторых случаях будет обязан заплатить комиссию банку за издержки. Несрочный депозит можно пополнять, разрешено и снимать с него средства до неснижаемого остатка в любое удобное время. Срочный депозит позволяет снять деньги как полностью, так и частично – с частичной потерей вознаграждения", – пояснил экономист Бакытберген Токтасынов.

Депозит при всех его плюсах нельзя считать универсальным инструментом накопления. Если инфляция превышает процентную ставку, реальная доходность становится минимальной или даже отрицательной, предупреждают эксперты.

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Ценные бумаги и фондовый рынок

Акции крупных компаний, государственные и корпоративные облигации, а также биржевые инвестиционные фонды (ETF) могут принести более высокую доходность в долгосрочной перспективе. Такие вложения связаны с рыночными рисками, поэтому требуют финансовой грамотности или консультации профессионального инвестиционного советника.

ETF (Exchange Traded Fund – биржевой инвестиционный фонд) в Казахстане – это готовый набор ценных бумаг, доступный для покупки через местных брокеров на биржах KASE и AIX.

Раньше инвестиции в акции были доступны лишь ограниченному кругу людей. Сейчас открыть брокерский счет можно за несколько минут в мобильном приложении.

"Большая потенциальная доходность всегда сопровождается более высоким риском. Стоимость акций может существенно колебаться, особенно в краткосрочном периоде. Это надо учитывать в первую очередь тем, кто желает значительно увеличить свой капитал за короткий срок без рисков", – добавил экономист.

Драгоценные металлы

Золото и серебро традиционно рассматриваются как надежные активы во времена экономической нестабильности. Драгметаллы помогают сохранить капитал в долгосрочной перспективе, хотя не приносят регулярного дохода, в отличие от депозита.

Инвестировать в золото и серебро лучше на далекое будущее. Условно, если сейчас купить драгоценный металл на 100 тысяч тенге, через 10 лет тот же объем можно будет продать за миллион.

Собственный бизнес

Продажа имущества может стать стартовым капиталом для открытия своего дела или расширения уже существующего бизнеса. При успешной реализации проекта доходность может значительно превысить банковские проценты. Однако предпринимательство всегда связано с риском. Поэтому требует тщательной подготовки, анализа рынка и финансового планирования. Необходимо заранее подсчитать, сколько денег будет уходить на начальном этапе и потом: на аренду помещения, зарплаты сотрудникам, налоги и резерв на полгода работы – на случай, если прибыль окажется ниже ожидаемой.

Недвижимость

Часть держателей крупной суммы предпочитает вновь вкладываться в недвижимость. Покупка квартиры для сдачи в аренду, коммерческого помещения или земельного участка может обеспечить стабильный денежный поток и потенциальный рост стоимости актива в будущем. Но важно учесть расходы на содержание объекта, налоги и возможные периоды отсутствия арендаторов.

Инвесторы обращают внимание на:

  • коммерческую недвижимость (например, офисы);
  • склады;
  • помещения под сервисный бизнес (мастерские);
  • апартаменты в туристических городах;
  • земельные участки в развивающихся районах.

При выборе объекта необходимо учитывать не только цену покупки, но и расходы на ремонт, содержание, налоги и простои между арендаторами.

В крупных городах больше арендодателей квартир и домов иногда зарабатывают владельцы автостоянок. Они покупают земельный участок, оформляют нужные документы и "делают деньги на ровном месте". Правда, такой бизнес рискует приказать долго жить, потому что свободную территорию даже за высокую стоимость с удовольствием покупают застройщики и возводят там высотки.

Инвестиции в образование и профессиональные навыки

Одной из наиболее недооцененных инвестиций остается вложение в собственное развитие. Получение новой профессии, повышение квалификации или освоение востребованных цифровых навыков могут значительно увеличить доходы. Но не сразу, а только спустя месяцы.

Главный принцип – не складывать все яйца в одну корзину

Финансовые эксперты рекомендуют не инвестировать все средства в один актив. Разделение капитала между несколькими инструментами помогает снизить риски.

Прежде чем принимать решение, надо ответить себе на несколько вопросов:

  • На какой срок планируется инвестирование?
  • Какая сумма может понадобиться в ближайшее время?
  • Какой уровень риска является приемлемым?
  • Какова цель вложений: сохранение капитала, регулярный доход или максимальный рост стоимости?

Эксперты подчеркивают: не существует универсального способа инвестирования, который гарантировал бы высокую прибыль без риска. Каждое решение должно учитывать финансовые цели и текущую экономическую ситуацию в стране.

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В современных реалиях Казахстана наиболее безопасным считается сочетание нескольких инвестиционных инструментов. Такой подход позволяет получать регулярный доход и рассчитывать на рост стоимости активов в будущем.

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Фото Денис Брагин
Денис Брагин
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