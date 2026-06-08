От воздушной гимнастки до продюсера шоу: как казахстанка покорила Китай

Волшебство, магия, иллюзия в тандеме с захватывающими спецэффектами для обычного зрителя – настоящее чудо, а для 32-летней Сабины Мустафиной – привычная часть жизни. Уроженка Шымкента уже несколько лет удивляет китайскую публику сложнейшими трюками, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Жительница Шымкента уже несколько лет выступает под куполом одного из крупнейших цирков Китая. Сабина согласилась рассказать о тайнах закулисья, а также как шоу из Поднебесной собирают огромные толпы зрителей.

Фото: личный архив Сабины Мустафиной

Каждый выход Сабины на арену – сочетание актерского мастерства, филигранной техники и многолетних тренировок. За эффектными номерами скрываются часы репетиций и риск. Девушка выросла в семье артистов цирка, а профессию, как говорит сама героиня, выбрала с пеленок. Одиннадцать лет назад Мустафина впервые приехала с программой в Китай. Здесь она встретила свою любовь и творческого партнера.

Фото: личный архив Сабины Мустафиной

"Тогда я была воздушной гимнасткой. Работала вместе с ним в жанре иллюзии. Мои родители с братишкой уехали домой через четыре года, так как моему брату нужно было закончить школу и готовиться к поступлению в ГУЦЭИ (Государственное училище циркового и эстрадного искусства) в Москве, а я осталась и продолжила свой путь в Китае". Артистка цирка Сабина Мустафина

Фото: личный архив Сабины Мустафиной

Сегодня уроженка Шымкента – не просто востребованная цирковая артистка в КНР с богатым опытом международных выступлений, но и создатель масштабных шоу-проектов. Вместе с супругом, режиссером Aoqi, она развивает собственную компанию, которая занимается поиском и подготовкой артистов для крупных постановок по всему миру.

"Муж – режиссер, видящий финальную картинку в мельчайших деталях. А я тот человек, который отвечает за все остальное: от поиска талантов до репетиций, постановок, создания костюмов и реквизита. Недавно мы завершили масштабный проект в Пекине под названием "Танцующая лошадь", а теперь наш путь лежит в живописный город Личуань. Нас ждет невероятная локация и коллаборация с итальянскими режиссерами. Но это лишь часть большого пути". Артистка цирка Сабина Мустафина

Фото: личный архив Сабины Мустафиной

Современного зрителя уже сложно удивить классическими цирковыми номерами, говорит наша героиня. В эпоху социальных сетей и цифровых технологий любое выступление можно увидеть на экране телефона, поэтому каждый номер в зарубежном цирке похож на сцену из фантастического кино.

"Зритель с первых секунд должен понять, о чем речь, и окунуться в театрализацию номера. У нас каждый выход артиста просчитан посекундно, каждое движение синхронизировано со спецэффектами и музыкой. И, конечно, реквизит и костюмы мы всегда готовим сами, своими руками". Артистка цирка Сабина Мустафина

Фото: личный архив Сабины Мустафиной

Несмотря на международную карьеру и известность, для китайской фокусницы самым дорогим остается место, где она выросла и получила азы профессии.

"Шымкентский цирк – это наш дом. В 2025 году я ездила на родину с мужем. Для него это был первый визит в Казахстан. Наша семья была среди первооткрывателей нашей страны для моего мужа. Это невероятная гордость и теплота. До сих пор, где бы я ни была, как только приезжаю домой, мой маршрут всегда лежит в цирк. Только там я могу снова окунуться в атмосферу тепла, детства и настоящей магии. Мой муж – коренной житель Пекина, но теперь считает Шымкент и наш цирк своим вторым домом, настолько ему полюбились и гостеприимство города, и творческая атмосфера нашей цирковой арены". Артистка цирка Сабина Мустафина

Фото: личный архив Сабины Мустафиной

Сабина призналась, что всегда рада работать с артистами из Шымкента. А самым дорогим и эмоциональным проектом в своей карьере она считает номер, который вместе с родителями представила на сцене всего месяц назад.

"Мне выпала невероятная возможность пригласить родителей в Китай и выйти с ними на одну сцену. Мы сделали шоу иллюзии, где участвовали только я, папа и мама. А помогали нам наши же ребята из Шымкента – труппа папиных акробатов, работающих на подкидной доске". Артистка цирка Сабина Мустафина

Фото: личный архив Сабины Мустафиной

"Каждый номер уникален и неповторим. Мы разработали оригинальный трюк "Парящий в воздухе человек превращается в тигра": иллюзионист под тканью парит в воздухе, а в момент падения ткани живой человек мгновенно превращается в тигра – это совершенно новая визуальная конструкция, уникальная в мире иллюзии". Артистка цирка Сабина Мустафина

Не предавать свои мечты и любить то, что делаешь, – таков один из секретов успеха нашей героини. Она отметила, что всегда рада видеть в зрительном зале соотечественников. Ведь где бы ни проходили выступления Сабины, частичка родины всегда остается с ней.

