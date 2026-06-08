От воздушной гимнастки до продюсера шоу: как казахстанка покорила Китай
Жительница Шымкента уже несколько лет выступает под куполом одного из крупнейших цирков Китая. Сабина согласилась рассказать о тайнах закулисья, а также как шоу из Поднебесной собирают огромные толпы зрителей.
Каждый выход Сабины на арену – сочетание актерского мастерства, филигранной техники и многолетних тренировок. За эффектными номерами скрываются часы репетиций и риск. Девушка выросла в семье артистов цирка, а профессию, как говорит сама героиня, выбрала с пеленок. Одиннадцать лет назад Мустафина впервые приехала с программой в Китай. Здесь она встретила свою любовь и творческого партнера.
"Тогда я была воздушной гимнасткой. Работала вместе с ним в жанре иллюзии. Мои родители с братишкой уехали домой через четыре года, так как моему брату нужно было закончить школу и готовиться к поступлению в ГУЦЭИ (Государственное училище циркового и эстрадного искусства) в Москве, а я осталась и продолжила свой путь в Китае".Артистка цирка Сабина Мустафина
Сегодня уроженка Шымкента – не просто востребованная цирковая артистка в КНР с богатым опытом международных выступлений, но и создатель масштабных шоу-проектов. Вместе с супругом, режиссером Aoqi, она развивает собственную компанию, которая занимается поиском и подготовкой артистов для крупных постановок по всему миру.
"Муж – режиссер, видящий финальную картинку в мельчайших деталях. А я тот человек, который отвечает за все остальное: от поиска талантов до репетиций, постановок, создания костюмов и реквизита. Недавно мы завершили масштабный проект в Пекине под названием "Танцующая лошадь", а теперь наш путь лежит в живописный город Личуань. Нас ждет невероятная локация и коллаборация с итальянскими режиссерами. Но это лишь часть большого пути".Артистка цирка Сабина Мустафина
Современного зрителя уже сложно удивить классическими цирковыми номерами, говорит наша героиня. В эпоху социальных сетей и цифровых технологий любое выступление можно увидеть на экране телефона, поэтому каждый номер в зарубежном цирке похож на сцену из фантастического кино.
"Зритель с первых секунд должен понять, о чем речь, и окунуться в театрализацию номера. У нас каждый выход артиста просчитан посекундно, каждое движение синхронизировано со спецэффектами и музыкой. И, конечно, реквизит и костюмы мы всегда готовим сами, своими руками".Артистка цирка Сабина Мустафина
Несмотря на международную карьеру и известность, для китайской фокусницы самым дорогим остается место, где она выросла и получила азы профессии.
"Шымкентский цирк – это наш дом. В 2025 году я ездила на родину с мужем. Для него это был первый визит в Казахстан. Наша семья была среди первооткрывателей нашей страны для моего мужа. Это невероятная гордость и теплота. До сих пор, где бы я ни была, как только приезжаю домой, мой маршрут всегда лежит в цирк. Только там я могу снова окунуться в атмосферу тепла, детства и настоящей магии. Мой муж – коренной житель Пекина, но теперь считает Шымкент и наш цирк своим вторым домом, настолько ему полюбились и гостеприимство города, и творческая атмосфера нашей цирковой арены".Артистка цирка Сабина Мустафина
Сабина призналась, что всегда рада работать с артистами из Шымкента. А самым дорогим и эмоциональным проектом в своей карьере она считает номер, который вместе с родителями представила на сцене всего месяц назад.
"Мне выпала невероятная возможность пригласить родителей в Китай и выйти с ними на одну сцену. Мы сделали шоу иллюзии, где участвовали только я, папа и мама. А помогали нам наши же ребята из Шымкента – труппа папиных акробатов, работающих на подкидной доске".Артистка цирка Сабина Мустафина
"Каждый номер уникален и неповторим. Мы разработали оригинальный трюк "Парящий в воздухе человек превращается в тигра": иллюзионист под тканью парит в воздухе, а в момент падения ткани живой человек мгновенно превращается в тигра – это совершенно новая визуальная конструкция, уникальная в мире иллюзии".Артистка цирка Сабина Мустафина
Не предавать свои мечты и любить то, что делаешь, – таков один из секретов успеха нашей героини. Она отметила, что всегда рада видеть в зрительном зале соотечественников. Ведь где бы ни проходили выступления Сабины, частичка родины всегда остается с ней.