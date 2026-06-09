Строили 8 лет: что думают автоэксперты о новом участке улицы Саина в Алматы

Благодаря пробивке Саина жители нижней части Алматы смогут гораздо быстрее добираться до центра города и обратно, считают эксперты. Дорогу длиной в три километра строили целых восемь лет. Теперь там уже ездят машины, но еще идут работы по благоустройству. Zakon.kz побывал на новом участке.

Житель алматинского микрорайона Зердели Алан впервые проехал по участку улицы Саина от Монке би в верхнюю часть города. Молодой человек работает на пересечении проспектов аль-Фараби и Назарбаева. До появления новой дороги путь до офиса занимал почти два часа. Сегодня утром доехал за 50 минут.

"Раньше до того, как выехать на Саина, мы петляли, разворачивались, по переулкам ездили, а теперь можно напрямую. Это, конечно, круто. Надеюсь, в пробках часами там стоять не будем. Поездим – посмотрим. Ну, я думаю, в любом случае такое изменение – к лучшему", – поделился Алан.

Долгожданный участок улицы Саина открыли в пятницу, 5 июня 2026 года. По новой дороге уже вовсю ездит транспорт, при этом там еще продолжаются работы по благоустройству дублеров, тротуаров, велодорожек и прилегающей территории.

"По поручению акима Алматы Дархана Сатыбалды обеспечено техническое открытие движения по пробивке улицы Саина от проспекта Рыскулова до улицы Монке би. В Управлении развития дорожной инфраструктуры сообщили, что открытие движения, запланированное на 20 мая, перенесли из-за погодных условий, задержавших переустройство линии электропередачи 110 кВ", – сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Трехкилометровый участок строили целых восемь лет. Много времени занял процесс выкупа земель.

"Реализация проекта была начата в 2018 году, работы велись по мере выкупа земельных участков. Последний участок был освобожден в октябре 2025 года", – пояснили в акимате.

Эксперты принимают во внимание все трудности реализации столь сложного проекта, тем не менее уверены: 3,2 километра за восемь лет – слишком долго.

"Понятно, что они там ссылаются на выкуп. Знаете, я много лет ездил в Китай, там настолько быстро все строится. Хотя наверняка тоже есть проблемы с выкупом, но в Китае дороги строят не годами, а чуть ли не часами. Понимаете, если восемь лет ждали три километра, то говорить о каком-то серьезном развитии… Мы так 100 лет будем ждать серьезного развития дорожной инфраструктуры города Алматы. Можно сказать, что это хороший факт. Но если взглянуть критически, без розовых очков, то три километра за восемь лет – за это должно быть, наверное, немножко даже стыдно городу", – сказал председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков.

Объективно оценить преимущества и недостатки новой дороги можно будет позже, говорят эксперты. Сейчас ясно одно: реализована неплохая задумка. По идее, участок должен разгрузить нижнюю часть города. Соответственно, сократится время в пути и у автомобилистов, и у тех, кто пользуется общественным транспортом.

"Этот новый кусочек в три километра разгрузит Момышулы, часть Рыскулова, небольшие переулки разгрузятся. Ну и как говорили в заявлениях в прессе, эта часть снизит на треть нагрузку с улицы Момышулы. Но я бы не ждал какого-то чуда от этой дороги. Эффект, конечно, будет, но его мы сейчас оценить, наверное, не сможем. Через несколько недель или даже месяцев можно будет отследить, насколько трафик уменьшился в этом районе, на находящихся рядом улицах, на Саина, на Момышулы, на Рыскулова, на Ташкентской (Райымбек батыра). Это надо смотреть. Я думаю, что в акимате сделают какой-то анализ, чтобы уже на фактах показать, какова нагрузка, какой трафик", – добавил Эдуард Эдоков.

Движение станет интенсивнее, а проходимость лучше при условии, что будет грамотно организована рядность не только на новом участке Саина, но и ниже. Иначе может образоваться так называемое "бутылочное горлышко", собирающее вереницу автомобилей.

"Таких мест в Алматы достаточно. Получается, вы прекрасно быстро проезжаете, к примеру, эти три километра и потом упираетесь в однополосную, и все – весь поток с двух-трех полос переходит в одну. То есть пробка просто с одного места перемещается в другое. Давайте посмотрим, как будет дальше. Я надеюсь, акимат города покажет нам было/стало и будет делать мониторинг на регулярной основе. Я уверен, что "бутылочные горлышки", к сожалению, возникнут, но не на этом участке, а там ниже где-то, на Монке би могут образоваться. Надо смотреть", – заключил Эдуард Эдоков.

Материал по теме В Алматы открыли долгожданный участок улицы Саина: что изменилось для водителей

На проезжей части недавно открытого участка улицы Саина уложен нижний слой асфальтобетонного покрытия, на него нанесли разметку.

После завершения основных строительно-монтажных работ дорогу покроют верхним слоем асфальта.

Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения и рабочих на новом промежутке установили ограничение скорости до 40 километров в час. По окончании реконструкции его снимут.