Развитие интеллектуальной собственности в мире и Казахстане – исследование

По данным на конец 2025 года, Казахстан вошел в топ-50 стран мира по количеству зарегистрированных патентов на интеллектуальную собственность, сообщает Zakon.kz.

В век высоких технологий и стремительно развивающегося искусственного интеллекта защита своих научно-технических разработок является стратегической необходимостью для любого государства.

На этом фоне наиболее эффективным механизмом, гарантирующим относительную защиту интеллектуальной собственности, в том числе от банальных краж, во всем мире считают патентирование. То есть, чем больше патентная активность государства, тем больше у него шансов на то, чтобы как минимум сохранить права на свои изобретения, промышленные образцы и технологические наработки.

Патентную статистику сегодня ведут специалисты Всемирной организации интеллектуальной собственности, которая в свою очередь является специализированным учреждением ООН.

На основе их данных ежегодно формируется сводный анализ, демонстрирующий уровень технологического развития отдельных стран и регионов, а также составляется глобальный рейтинг. В нем отмечены показатели 130-ти государств мира.

Где самая высокая патентная активность

Согласно статистике Всемирной организации интеллектуальной собственности, наибольшее число патентов на научно-технологические и коммерческие разработки сегодня зарегистрировано в Китае.

Там, по данным на конец 2025 года, всего было зарегистрировано 1 858 054 патента, из них 1 672 001 заявка поступила от резидентов и 156 053 – от нерезидентов.

Второе место в мире по патентной активности занимают Соединенные Штаты Америки (всего – 603 194 патента, из них 270 295 заявок от резидентов и 332 899 от нерезидентов), а третье – Япония (всего – 306 855 патента, из них 237 169 заявок от резидентов и 69 686 от нерезидентов).

В десятку лучших стран по этому показателю также вошли: Южная Корея (246 245 патентов), Индия (105 157 патентов), Германия (59 262 патента), Канада (35 374 патента), Австралия (30 487 патентов), Россия (26 698 патентов) и Бразилия (25 597 патентов).

Патентная активность Казахстана и стран СНГ

Казахстан в глобальном рейтинге по количеству патентов, по данным на конец 2025 года, занял 48-е место. Всего наша страна зарегистрировала 1 121 патент, из них 841 заявка была подана от резидентов и 280 – от нерезидентов.

К слову, такие результаты позволили Казахстану не только остаться лидером по патентной активности в Центральной Азии, но и войти в число лучших стран по этому показателю на пространстве СНГ, уступая лишь России.

Более низкими результатами, чем у Казахстана, в плане патентирования своей интеллектуальной собственности среди стран Содружества отмечаются Узбекистан (55-е место и 758 зарегистрированных патентов), Азербайджан (73-е место и 243 зарегистрированных патента), Кыргызстан (92-е место и 74 зарегистрированных патента) и Армения (114-е место и 19 зарегистрированных патентов).

Стоит отметить, что показатели Беларуси и Таджикистана в этом рейтинге не учитывались.

Аутсайдеры рейтинга

Последнее 130-е место в глобальном рейтинге по количеству зарегистрированных патентов на интеллектуальную собственность занимает Вануату – всего один патент, заявка на который был отправлен нерезидентом страны.

Чуть выше Вануату в данном рейтинге расположились Науру (1 зарегистрированный патент) и Монако (2 зарегистрированных патента).

В число стран со слабой патентной активностью в мировом эквиваленте также входят: Либерия (127-е место и 2 зарегистрированных патента), Доминика (126-е место и 2 зарегистрированных патента), Кабо-Верде (125-е место и 2 зарегистрированных патента), Сент-Китс и Невис (124-е место и 3 зарегистрированных патента), Кипр (123-е место и 3 зарегистрированных патента), Сент-Винсент и Гренадины (122-е место и 4 зарегистрированных патента), Антигуа и Барбуда (121-е место и 4 зарегистрированных патента) и Тонга (120-е место и 5 зарегистрированных патентов).