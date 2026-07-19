Сколько ежегодно тратят на образование в мире и в Казахстане – исследование

По данным на конец 2025 года, Казахстан входит в топ-70 стран мира по количеству выделяемых средств на развитие образовательной сферы, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на сегодняшний день расходы на образование считаются одним из ключевых показателей социального развития, поскольку демонстрируют то, насколько государство уделяет внимание повышению уровня образованности своих граждан.

В общем, чем больше государство вкладывает в образование, тем больше у него перспектив на успешное экономическое развитие и улучшение человеческого капитала в целом, так как именно образование расширяет кругозор людей, обеспечивает им возможность к самореализации, способствует их материальному благополучию и здоровому образу жизни.

Уровень расходов на образование выражается в процентах от валового внутреннего продукта и рассчитывается как общий объем всех затраченных на него средств, включая выделяемое финансирование из внутренних бюджетов, внешние заимствования, пожертвования, гранты и инвестиции.

Вместе с тем, как отмечают многие эксперты, этот показатель может не отличаться достаточной объективностью, так как не учитывает факт того, что уровень ВВП у всех государств разный. Соответственно, при равном показателе выделенных средств в процентном соотношении от уровня валового внутреннего продукта двух стран реальная сумма затрат каждого из них может серьезным образом отличаться.

Кто больше всех вкладывает

Согласно последним данным Института статистики ЮНЕСКО, который аккумулирует все показатели уровня национальных расходов на образование и занимается составлением глобальных рейтингов в этом направлении, больше всех в мире на развитие образовательной сферы ежегодно выделяет Кирибати – 16,4% от ВВП.

Второе место из 201-го возможного занимает Американское Самоа (14,7% от ВВП), а третье – Тувалу. Там на развитие образовательной сферы ежегодно тратят до 12,8% от общего уровня ВВП государства.

В первую десятку стран мира с наибольшим уровнем затрат на развитие образования также входят Микронезия (11,6% от ВВП), Намибия (9,1% от ВВП), Куба (8,4% от ВВП), Боливия (8,3% от ВВП), Соломоновы Острова (8,3% от ВВП), Ботсвана (8,1% от ВВП) и Маршалловы Острова (7,7% от ВВП).

Добиться столь высоких показателей, как указывают в своих отчетах сами исследователи, вышеуказанным экономически слабым государствам удалось в первую очередь за счет инвестиционных программ международных финансовых институтов и благотворительных организаций, направленных на ликвидацию массовой неграмотности.

Оценка Казахстана и стран СНГ

Казахстан, согласно данным на конец 2025 года, на развитие образовательной сферы ежегодно выделяет около 4,8% от ВВП и занимает в глобальном рейтинге стран по уровню расходов на образование 70-е место.

Также стоит отметить, что по этому показателю наша страна обходит часть государств СНГ, а также Словакию (76-е место – 4,7% от ВВП), Испанию (78-е место – 4,6% от ВВП), Португалию (79-е место – 4,6% от ВВП), Болгарию (81-е место – 4,5% от ВВП), Польшу (88-е место – 4,3% от ВВП), Чехию (89-е место – 4,3% от ВВП), Литву (92-е место – 4,3% от ВВП), Италию (103-е место – 4,1% от ВВП) и Грузию (107-е место – 4% от ВВП).

Выше уровень затрат на развитие образовательной сферы, чем у Казахстана, на пространстве стран Содружества имеют Кыргызстан (14-е место – 6,8% от ВВП), Узбекистан (38-е место – 5,5% от ВВП), Таджикистан (42-е место – 5,4% от ВВП) и Беларусь (65-е место – 5% от ВВП).

Более низким уровнем затрат на образование в процентах от валового внутреннего продукта, чем у нашей страны, в СНГ отличаются Россия (96-е место – 4,2% от ВВП), Азербайджан (120-е место – 3,7% от ВВП) и Армения (171-е место – 2,4% от ВВП).

Где тратят меньше всех

Меньше всех в мире на развитие образования сегодня ежегодно выделяют в Нигерии. Там уровень затрат на образовательную сферу, согласно последним данным Центра статистики ЮНЕСКО, находится на отметке 0,3% от ВВП государства.

В число стран с наименьшим уровнем вложений на развитие образования также входят Зимбабве (0,4% от ВВП), Папуа-Новая Гвинея (0,8% от ВВП), Гаити (1% от ВВП), Ливан (1,2% от ВВП), Лаос (1,2% от ВВП), Индонезия (1,3% от ВВП), Южный Судан (1,6% от ВВП), Каймановы Острова (1,6% от ВВП), Гвинея (1,7% от ВВП) и Монако (1,7% от ВВП).