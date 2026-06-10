Скала "Адам и Ева" в Казыгурте: чем знаменита и почему туристы со всего мира стремятся сюда попасть

Скала "Адам и Ева" в Туркестанской области – это узкий проход между двумя каменными огромными камнями. Корреспондент Zakon.kz отправился к одной из самых необычных достопримечательностей Казыгурта, чтобы узнать, почему туристы со всего мира стремятся побывать здесь.

В Толебийском районе есть сакральное место, окутанное легендами и преданиями. Оно поражает не только своей историей, но и необычным обликом, который одновременно восхищает и вызывает легкий трепет.

Начнем с того, что скала, о которой идет речь, носит весьма необычное название – "Адам и Ева". Огромный валун, расколовшийся надвое, и есть та самая таинственная достопримечательность, которую так спешат посмотреть гости города. Находится он в горном хребте Казыгурта.

Высота скалы – четыре метра, а длина – примерно шесть. Словно огромным мечом, она рассечена на две половины. С виду даже может показаться, что "Адам и Ева" слегка повздорили и стоят друг от друга немного в стороне. Однако гиды считают, что это олицетворение мужского и женского начала. Между двумя каменными половинами пролегает расщелина длиной около 15 метров.

"Уникальность этого места в том, что все-таки это полностью природный объект. Две скалы стоят настолько близко друг к другу, что между ними образовался узкий проход. Причем, как рассказывают смотрители, "мужская" внешняя сторона как будто более "побитая", как бы защищая женскую. Многие отмечают, что рядом со скалами чувствуют спокойствие, вдохновение и какую-то необъяснимую внутреннюю легкость", – разъясняет Дарья.

В самых узких местах ширина скалы составляет всего 25-30 сантиметров, что придает этому природному образованию еще больше загадочности и притягательности.

"Здесь нет искусственно созданных объектов или аттракционов. Что особенно удивляет – вокруг практически нет других скал или выходов горной породы. Поэтому до сих пор остается загадкой, как именно в этом месте появились два огромных камня, стоящие вертикально друг напротив друга", – говорит гид.

Как и любое сакральное место, скала "Адам и Ева" окружена легендами. Одна из них гласит, что трещина появилась после того, как Адам и Ева бросили огромный камень в сторону священной горы Казыгурт.

Фото: Дарья Бунина

Главная особенность этого места – узкий проход между скалами. Местами расстояние между каменными стенами настолько мало, что даже у самых смелых туристов начинает учащаться пульс. Такое испытание способно заставить понервничать даже тех, кто обычно не боится замкнутых пространств.

"Считается, что проход между скалами символизирует очищение и начало нового жизненного этапа. Согласно легенде, здесь важны не физические параметры человека (полнота или худоба), а чистота его помыслов: пройти через расщелину сможет каждый, кто чист душой. Поэтому многие туристы проходят между скалами, загадывая желания или мысленно оставляя позади тревоги и сомнения. Конечно, это красивая легенда, а не исторически подтвержденный ритуал, однако именно этот символизм и привлекает сюда людей", – рассказывает Дарья.

Фото: Дарья Бунина

Место особенно по нраву тем, кто не только любит протоптанные туристические маршруты, но и готов проверить на честность душу и помыслы. Однако, по словам Дарьи, сделать снимок на память возле "Адама и Евы" будет не так-то просто.

"Есть тут и свои трудности – иностранцы очень любят все фотографировать, но здешние смотрители немного ушли в фанатизм: никакой съемки, пройти можно только с группой под надзором местного проводника", – говорит Даша.

Еще одно из сказаний гласит, что, проходя между скалами "Адам и Ева", можно загадать желание. И неважно, на каком языке оно прозвучало, – обязательно исполнится.

"Очень разные вещи загадывают. Кто-то просит здоровья для близких, кто-то мечтает о любви, счастливой семье или рождении детей. Многие загадывают успех в работе и исполнение заветной мечты. Иностранцы, кстати, часто говорят не о материальных желаниях, а о гармонии, путешествиях, новых впечатлениях и внутреннем счастье. У каждого региона есть свои знаменитые места, но есть и такие, которые становятся настоящими открытиями для путешественников. "Адам и Ева" как раз из этой категории. Это место не кричит о своей уникальности, а раскрывается постепенно. И именно поэтому многие гости после посещения называют его одним из самых запоминающихся уголков региона", – подытоживает Дарья.

Фото: Дарья Бунина

Для тех, кто не готов пробираться через узкую расщелину, на территории предусмотрен альтернативный проход. С этим местом также связано немало символов и поверий.

"Трудно сказать, откуда появилось такое название, скорее всего, оно связано с местным фольклором. На скалах есть символические точки: "рука Адама", к которой по традиции прикасаются мужчины, и "утроба Евы", символизирующая женское начало. Для тех, кто не решается пройти через основную расщелину, предусмотрен более короткий проход, который называют "подмышкой Адама". Кроме того, на территории находятся священный тутовник и камень-корабль, связанный с легендой о Ноевом ковчеге. Ведь, согласно местному преданию, именно к горе Казыгурт он причалил после потопа. Место действительно очень интересное, хотя многих туристов удивляют ограничения на фотосъемку и на самостоятельные прогулки по территории", – рассказывает гид.

В Шымкенте туристический сезон в самом разгаре, сотни туристов приезжают восхититься и удивиться достопримечательностям с особым местным колоритом. Если вы в раздумьях, где провести ваш отпуск, пишите желания на листочек и покупайте билет на юг страны.