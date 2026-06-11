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Под ударами палок: как казахстанка выдержала экстремальные тренировки в монастыре Шаолиня

Под ударами палок: казахстанка выдержала экстремальные тренировки в монастыре Шаолиня, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 10:52 Фото: Zakon.kz
В соцсетях завирусилось видео казахстанки Молдир Акжолкызы, которая показывает, как мучает себя изнурительными тренировками в академии кунг-фу в Китае. Zakon.kz узнал, для чего она туда отправилась и чему научилась.

Китай считается родиной кунг-фу. Это не только древний навык выживания и современное средство самообороны, но и уникальный культурный код с тысячелетней историей, сочетающий в себе боевые искусства, философию бытия и здорового образа жизни.

Энтузиасты всего мира проявляют все больший интерес к его изучению. Они считают, что так оттачивают мастерство, получают необыкновенный опыт знакомства с традиционной китайской культурой, укрепляют тело и разум, находят внутреннее равновесие. Такого же мнения 37-летняя Молдир Акжолкызы, которая отправилась в Поднебесную и стала студенткой академии кунг-фу.

"Около пяти месяцев назад я переехала из Астаны в Шымкент, сейчас здесь работаю фитнес-тренером, помогаю женщинам бороться с лишним весом. 17 лет прослужила в армии, имею звание капитана в Министерстве обороны РК. Последние 20 лет активно занимаюсь спортом для поддержания здоровья, в частности, легкой атлетикой. Также на воинской службе несколько раз была удостоена наград".Молдир Акжолкызы

Оказалось, соотечественнице в соцсетях часто попадалось видео обучения кунг-фу в академии Малин Шаолинь. Тогда у нее возник интерес, и она рискнула попытать удачу. Не откладывая в долгий ящик, написала им. Хотя отбор студентов достаточно строгий, к девушке не возникло никаких вопросов – ее ждали с нетерпением.

"Обычно они запрашивают справки из больниц, что ты здоров. Но мне сказали, что ознакомились с моими публикациями в Instagram и убедились в том, что я выдержу, поэтому с меня ничего не требовали. На тот момент, когда приехала в храм, из казахстанцев была я одна. Остальные – это около 30 человек – иностранцы, в основном из Франции, Португалии, России и Украины. Все они профессиональные спортсмены, за плечами которых большой опыт и весомые достижения. Участники были сплоченные, но в то же время имели сопернический дух. Единственное, я испытывала трудности в общении из-за того, что говорю только на казахском языке. К остальному я была готова".Молдир Акжолкызы

Одним словом, академия кунг-фу Малин Шаолинь дисциплинирует человека, отмечает собеседница. Ее цель – духовное обогащение, укрепление тела, духа и здоровья.

"Существует множество различных стилей кунг-фу с разными характеристиками, таких как Шаолинь, Удан, Эмэй, Синъи, Тайцзи и т.д., каждый из них содержит уникальную концепцию техники, методов тренировки и философских идей. Здесь можно учиться у старших мастеров боевых искусств, ощутить их глубокую внутреннюю силу и изысканное владение техникой. Мои тренировки проходили в горах, среди природной красоты, на свежем воздухе, благодаря чему удавалось легко достичь состояния спокойствия и гармонии".Молдир Акжолкызы

Храм – вовсе не отель с привычным сервисом, а общежитие, где ты полностью в ответе за свой комфорт, порядок и чистоту. Просыпаться приходится буквально с первыми лучами солнца. В день три раза здесь кормят мясом курицы, рисом и травами. Изысканным десертом может быть только арбуз. Каждый день ты бросаешь себе вызов и доказываешь, что можешь больше, чем думаешь.

По словам героини, программа делится на три категории:

  • Кунг-фу, который делает дыхание глубже, развивает мышление, улучшает кровообращение. Простыми словами – дарит здоровье.
  • Медитация – она выводит человека из стресса.
  • Боевые тренировки, придающие силы и уверенность.
"В академии Шаолинь не разделяют по половому признаку – тренировки для всех одинаковы. Но новеньким каждому индивидуально преподают кунг-фу. К боевым тренировкам приступаешь сразу. Из-за того, что я близка к спорту, ничего диким для меня не было. Мне очень понравилось, все далось легко и без страха. Но сложно было стоять на голове на планке. Также прямо на асфальте качали пресс – само упражнение не пугает, но я ягодицы и копчик сильно натерла. У меня сейчас там болячка, еле сажусь и встаю. До этого мозоли были такие, что нижнее белье склеивалось, и я мучалась от этого. Живот и локти в синяках от удара палкой, что является главным испытанием для учеников".Молдир Акжолкызы

На вопрос – для чего ей все это нужно – девушка отвечает, что хочет своим примером мотивировать общество бороться со своими страхами и ленью.

"Меня сначала заинтересовали кунг-фу и медитация, думала, это полезно для здоровья. А потом поняла, что это намного больше. Я часто вижу, как многие парни избегают армии и защиты Родины, хочу им преподать жизненный урок: если я, женщина, могу через все это проходить, чем они хуже?".Молдир Акжолкызы

Спортсменка была намерена тренироваться в Шаолине три недели, однако из-за срочных дел ей пришлось покинуть академию через неделю. Но жительница Шымкента обещает продолжить свое обучение в ближайшем будущем.

"За одну неделю проживания в Шаолине я потратила около 700 тыс. тенге. Не могу сказать, что после этих тренировок мои принципы и взгляды на жизнь изменились, потому что неделя – это слишком мало. Мне хочется обучиться большему, для этого нужно еще время. Пока мне пришлось вернуться в Казахстан, но думаю, как улажу тут свои дела, так сразу снова туда вернусь. Потому что кунг-фу нужно для самообороны. Когда человек тренируется, он забывает обо всех своих проблемах. Все мои близкие поддерживают меня, они знают, что я живу спортом".Молдир Акжолкызы

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По словам Молдир, изучение кунг-фу в монастыре – это не просто спорт, развлечение или экстремальное путешествие, но и глубокое исследование своего тела, разума и культуры. Здесь каждому предстоит выйти из зоны комфорта и испытать беспрецедентные трудности. Окунуться в новый мир, воспитать в себе стойкость духа, прокачать дисциплину и выносливость, отключиться от повседневной рутины и городского шума. А также забыть стереотипы, будто вам что-то не по силам, здесь убедитесь – вы можете все, особенно позаботиться о своем физическом и ментальном здоровье.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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