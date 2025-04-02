"Лучше расчленю": история казахстанки, преследуемой бывшим мужем

Казахстанка распространила в соцсетях ролик, собранный из скриншотов переписок, фотографий, видео, на которых отображена картина преследования ее и ее родных бывшим мужем, сообщает Zakon.kz.

Судя по рассказу, Анна на протяжении двух лет пытается уйти от бывшего мужа, даже переехала из Кокшетау в Астану. Но все тщетно: она и ее семья находятся под прессингом угроз и противоправных действий.

"Он преследует всю мою семью, угрожает, оскорбляет, запенивает двери в квартире строительной пеной и рабочее место моей мамы. Преследует все мое окружение... ... Отправляет неких людей в детский сад с целью украсть моего сына. Было написано множество заявлений, ни за одно свое действие он так и не понес наказание", – рассказывает за кадром Анна.

А в аудиосообщении ее матери мужчина угрожает расчленить ее дочь:

"Лучше я ее расчленю. Честное слово. Конечно, это жутко слышать, но вы знаете – я доказал своими поступками то, что я это сделаю. Без обид".

На это видео отреагировали в полиции Акмолинской области.

"Департамент полиции сообщает, что по факту поступления угроз в адрес жительницы Астаны и членов ее семьи со стороны бывшего супруга возбуждено уголовное дело по ст. 115 ч.1 УК РК (Угроза). В настоящее время проводятся мероприятия по задержанию нарушителя и его доставления в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства и избрания меры пресечения", – прокомментировали в ДП.

Кроме того, живущая в Кокшетау мама Анны обращалась в полицию.

"Все ранее поступившие обращения жительницы Кокшетау в отношении бывшего зятя, зарегистрированы. По ним будут проведены проверки и приняты соответствующие меры", – прокомментировали их в ДП.

Ранее в Акмолинской области женщину с детьми похитил бывший гражданский муж. Уголовное дело дошло до суда, где стало известно, что потерпевшая простила обидчика.