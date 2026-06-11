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В каком возрасте чаще вступают в брак по миру и в Казахстане – исследование

Свидетельство о заключении брака, брак, свидетельство о браке, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 13:08 Фото: Zakon.kz
Согласно данным проводимых исследований, казахстанцы в своем большинстве предпочитают вступать в брак в более осознанном возрасте, сообщает Zakon.kz.

Ни для кого не секрет, что семья является базовой ячейкой общества, от благополучия которой напрямую зависят экономическая стабильность, демографический рост и национальная безопасность любого государства в мире.

Крепкая семья обеспечивает непрерывную смену поколений, способствует росту численности населения и формирует основу государственного бюджета. Кроме того, именно внутри семьи у человека закладываются базовые ценности, морально-этические нормы, здоровый патриотизм и уважение к закону.

"В одном из недавних своих поздравлений казахстанцев с Днем семьи Касым-Жомарт Токаев отметил: "Семья – это сакральное понятие. Семья оказывает определяющее влияние на процесс формирования человека как личности и гражданина. Именно в семье произрастают первые ростки патриотизма, трудолюбия, знаний, культуры наших граждан".

Тем не менее для того, чтобы брак был по-настоящему крепким, мало просто испытывать чувства к своему избраннику. С ним, как минимум, нужно попытаться сойтись характерами, а также быть готовым преодолевать жизненные трудности и идти на компромиссы. Следовательно, чем осознаннее возраст вступления в брак, тем больше шансов создать благополучную и полноценную семью.

Где вступают в брак в более раннем возрасте

Согласно данным исследований независимой организации World Population Review, самый низкий средний возраст вступления в брак наблюдается в странах Африки, Южной Азии и Тихоокеанского региона.

Так, первое место по этому показателю в мире занимает Нигер. Там граждане в своем большинстве создают семьи в возрасте 21 года, при этом средний возраст вступления в брак у мужчин составляет 22,8 года, а у женщин – 19,2 года.

Вслед за ним идут Либерия (21 год) и Танзания, где средний возраст вступления в брак составляет 21,4 года.

В первую десятку стран с самым низким возрастом вступления в брак также входят: Сан-Томе и Принсипи (в среднем в 21,6 года), Непал (в среднем в 21,9 года), Лаос (в среднем в 21,9 года), Кирибати (в среднем в 21,9 года), Нигерия (в среднем в 22 года), Центральноафриканская Республика (в среднем в 22 года) и Чад (в среднем в 22,2 года).

Ситуация в Казахстане и странах СНГ

В Казахстане в соответствии с данными этого исследования средний возраст вступления в брак находится на отметке 26,3 года. При этом мужчины в первый раз создают свою семью преимущественно в 27,6 года, а женщины выходят замуж в 25 лет.

Такой возраст многие эксперты, называют осознанным, поскольку до вступления в брак эти люди уже успевают получить образование, обзавестись профессией и постоянным заработком.

Среди стран СНГ более высоким средним возрастом вступления в первый брак, чем в Казахстане, отмечаются Армения (26,8 года), Беларусь (27,2 года) и Россия (27,6 года).

Раньше, чем в Казахстане, на пространстве стран Содружества люди в первый раз женятся в Таджикистане (средний возраст – 24,2 года), Узбекистане (средний возраст – 24,7 года), Кыргызстане (средний возраст – 25,4 года) и Азербайджане (средний возраст – 24,2 года).

Страны с самыми поздними первыми браками

Первые браки в позднем возрасте, или после 30 лет, как правило, заключаются в странах Европы, а также Южной и Северной Америки.

Этот феномен эксперты связывают не только с длительностью периода обучения и приоритетностью карьеры, но и с транслируемыми в их государствах ценностями, где личные амбиции и жизненный уклад ставятся на порядок выше формирования семьи и рождения детей.

На этом фоне максимально поздно создают свои семьи граждане Испании. Там средний возраст для первых браков находится на уровне 39,8 года. То есть уже в тот период времени, когда репродуктивная функция человеческого организма стремительно идет на спад.

Чуть раньше, чем в Испании, первые браки заключаются в Чили (средний возраст – 38,6 года), Нидерландах (средний возраст – 38,4 года), Аргентине (средний возраст – 37,8 года), Норвегии (средний возраст – 37,6 года), Бразилии (средний возраст – 38,8 года), Ирландии (средний возраст – 36,4 года), Уругвае (средний возраст – 36 года), Сент-Люсии (средний возраст – 35,5 года), Швеции (средний возраст – 35,1 года), Германии (средний возраст – 35 лет) и Дании (средний возраст – 34,8 года).

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Олег Калиниченко
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