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Где в мире занятие спортом обходится дороже всего и какова ситуация в Казахстане

рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2026 16:35 Фото: Zakon.kz
В Казахстане отмечается одна из самых низких средних цен на месячные абонементы в фитнес-клубы и тренажерные залы в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Сегодня во всем мире наблюдается стремительный рост популярности здорового образа жизни и занятия спортом, что в свою очередь положительно влияет не только на развитие физической культуры в целом, но и сопутствующей инфраструктуры.

На этом фоне во всем мире, особенно в экономически развитых и урбанизированных государствах, стремятся сделать спорт максимально доступным для человека. Открываются секции, тренажерные залы и фитнес-клубы, а также активно популяризируются различные виды спорта.

Исходя из вышеуказанного, специалистами крупнейшей в мире краудсорсинговой онлайн-базы данных Numbeo был опубликован доклад, с помощью которого можно определить, в каких странах повседневное занятие спортом доступнее всего.

У кого дороже всего

Самой высокой стоимостью месячного абонемента в фитнес-клуб или тренажерный зал в мире отмечается Катар. Там желающие заниматься спортом на постоянной основе ежемесячно отдают по 127,48 доллара, или 62 285 тенге (по курсу НБ КР на 11.06.2026 г.).

Второе место в мире по стоимости месячного абонемента занимает Сингапур (101,16 доллара, или 49 425 тенге), а третьеШвейцария. Ее граждане каждый месяц в среднем на занятие спортом в фитнес-клубах тратят по 89,28 доллара, или 43 621 тенге.

В первую десятку стран мира с самым дорогим абонементом в тренажерный зал также входят Саудовская Аравия (87,88 доллара, или 42 937 тенге), Гонконг (83,90 доллара, или 40 992 тенге), Израиль (80,90 доллара, или 39 526 тенге), Бахрейн (75,83 доллара, или 37 049 тенге), Кипр (75,51 доллара, или 36 893 тенге), Объединенные Арабские Эмираты (72,07 доллара, или 35 212 тенге) и Мальта (70,44 доллара, или 34 416 тенге).

Цены в Казахстане и странах СНГ

Средняя стоимость месячного абонемента в тренажерный зал или фитнес-клуб в Казахстане, по версии специалистов онлайн-базы данных Numbeo, составляет 47,38 доллара, или 23 149 тенге, что в свою очередь дешевле, чем в Южной Корее (48,42 доллара, или 23 567 тенге), Японии (52,64 доллара, или 25 719 тенге), Турции (54,20 доллара, или 26 481 тенге) и Грузии (55,67 доллара, или 27 199 тенге).

Среди стран СНГ более высокая средняя стоимость месячного абонемента в фитнес-клуб, чем в Казахстане, отмечается в Армении (62,28 доллара, или 30 429 тенге), Кыргызстане (57,17 доллара, или 27 932 тенге), Узбекистане (50,71 доллара, или 24 776 тенге) и Таджикистане (50 долларов, или 24 429 тенге).

Меньше, чем в Казахстане, за месячный абонемент на пространстве стран СНГ отдают граждане России (43,83 доллара, или 21 411 тенге), Беларуси (38,15 доллара, или 18 639 тенге) и Азербайджана (37,08 доллара, или 18 116 тенге).

Где доступнее всего

Дешевле всего в мире, согласно данным этого доклада, обходятся абонементы в тренажерный зал и фитнес-клубы для граждан Шри-Ланки. Там местные жители за занятие спортом в месяц в среднем отдают по 12,76 доллара, или по 6234 тенге.

Второе место в мире по доступности для простого обывателя занимает Бангладеш (12,77 доллара, или 6239 тенге), а третье – Индия (14,27 доллара, или 6972 тенге).

В топ-10 стран по дешевизне месячных абонементов в фитнес-клубы и тренажерные залы также входят Пакистан (15,16 доллара, или 7407 тенге), Египет (16,22 доллара, или 7924 тенге), Иран (16,67 доллара, или 8144 тенге), Непал (17,12 доллара, или 8364 тенге), Нигерия (17,90 доллара, или 8745 тенге), Алжир (19,05 доллара, или 9307 тенге) и Индонезия (19,66 доллара, или 9605 тенге).

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Олег Калиниченко
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