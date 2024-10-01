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Алматы прощается с фонтанами: что их ждет зимой

Алматы прощается с фонтанами: что их ждет зимой, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 13:24 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сезон фонтанов в Алматы завершен. Теперь специалисты приступают к процессу консервации фонтанного оборудования на осенне-зимний период. Об этом 1 октября 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе городского акимата.

По данным ведомства, работы по консервации пройдут в два этапа.

На первом этапе из фонтанов сливают воду, продувают системы трубопроводов, тщательно очищают чаши. На втором этапе уже производится демонтаж оборудования для его ревизии и проведения ремонтно-восстановительных работ, включая замену вышедших из строя агрегатов.

Алматы прощается с фонтанами: что их ждет зимой, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 13:24

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Данные мероприятия направлены на подготовку фонтанов к новому сезону, который традиционно начинается в начале мая".Пресс-служба акимата Алматы

В Алматы функционируют 66 коммунальных фонтанов. Ежегодно их запускают 1 мая и отключают 1 октября.

Также, согласно информации акимата, в зимний период планируется поддерживать санитарное состояние фонтанов и прилегающих к ним территорий, включая очистку от мусора и снега в радиусе одного метра от парапета.

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Стоит отметить, что истории с фонтанами в Алматы зачастую приобретают печальный оттенок. К примеру, в июле сообщалось, что из-за недобросовестного подрядчика затягивается реконструкция фонтана у Государственного музея. Еще ранее стало известно о другом проблемном фонтане. Тогда Специализированный межрайонный экономический суд обязал гостиницу "Казахстан", как заказчика работ, реконструировать фонтан, имеющий культурное значение. С продолжительной историей фонтана можно ознакомиться по этой ссылке.

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