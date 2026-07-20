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Остался ли Казахстан в числе лидеров по экологической эффективности в СНГ – рейтинг

Туристы, туризм, туристические места в Казахстане, природа Казахстана, развитие туризма, природа РК, фото - Новости Zakon.kz от 20.07.2026 12:17 Фото: Zakon.kz
Казахстан, несмотря на ухудшение итогового индекса экологической эффективности по сравнению с 2025 годом, продолжил оставаться в числе лидеров по этому показателю на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

Эксперты Центра экологической политики и права Йельского Университета выпустили обновленный глобальный рейтинг стран по индексу экологической эффективности, согласно которому Казахстан утратил несколько позиций и занял 84-е место из 177, возможных.

Вместе с тем, несмотря на понижение итогового индекса, Казахстан продолжил оставаться в числе лидеров по этому показателю среди стран Содружества, а также опередил в общемировом зачете такие государства, как Молдова, Турция и Китай.

Что за индекс

Как уже отмечалось выше, составителями рейтинга выступают специалисты Центра экологической политики и права Йельского Университета, которые работают в соавторстве с представителями Колумбийского университета и Международного экономического форума.

Сам индекс, или, как его официально называют, "Environmental Performance Index" (EPI), является общим показателем нагрузки на окружающую среду и рационального использования тем или иным государством своих природных ресурсов.

Рассчитывается он на основании 40 показателей, объединенных в три ключевые группы: экологическое здоровье (качество воздуха и питьевой воды, управление отходами, санитария и т.д.), состояние экосистемы (вырубка лесов, истощение рыбных запасов, сельское хозяйство, защита среды обитания редких видов животных и т.д.), экологическая политика (выбросы парниковых газов и отравляющих веществ в окружающую среду, переход на возобновляемые источники энергии и т.д.).

Детальнее ознакомиться с тем, что это за рейтинг и каким образом проводится его расчет, можно здесь.

Лидеры рейтинга

Наиболее экологически чистым и самым эффективным в плане снижения нагрузки на окружающую среду в мире государством, согласно обновленным данным исследования, продолжает оставаться Эстония. Сегодня ее итоговый индекс экологической эффективности составляет 74,79 балла (по сравнению с 2025 годом снизился на 0,91 балла).

Второе место в мире по этому показателю занимает Люксембург (74,24 балла), а третье, с конечным результатом 71,51 балла – Великобритания.

В десятку лучших стран по экологической эффективности также вошли Финляндия (с итоговым индексом 71,04 балла), Нидерланды (с итоговым индексом 70,49 балла), Германия (с итоговым индексом 69,93 балла), Франция (с итоговым индексом 69,82 балла), Норвегия (с итоговым индексом 69,24 балла), Швеция (с итоговым индекс 69,2 балла) и Австрия (с итоговым индексом 66,8 балла).

Оценка Казахстана и стран СНГ

Казахстан, по версии специалистов из Йельского и Колумбийского университетов, в глобальном рейтинге по экологической эффективности занял 84-е место в мире с итоговым индексом 41,26 балла.

Данный результат позволяет нашей стране оставаться в числе лидеров по этому показателю среди стран СНГ, а также обходить в общемировом рейтинге такие государства, как Малайзия (95-е место с индексом 39,52 балла), Саудовская Аравия (105-е место с индексом 38,74 балла), Молдова (109-е место с индексом 37,98 балла), Турция (125-е место с индексом 34,32 балла) и Китай (129-е место с индексом 33,88 балла).

Стоит отметить, что на пространстве стран Содружества в этом рейтинге Казахстан уступает лишь Беларуси (53-е место с конечным индексом 47,03 балла) и Армении (75-е место с конечным индексом 43,05 балла).

Более низкими показателями экологической эффективности, чем у Казахстана, среди государств-членов СНГ отмечаются Россия (89-е место с индексом 40,72 балла), Азербайджан (92-е место с индексом 39,76 балла), Узбекистан (121-е место с индексом 34,79 балла), Кыргызстан (131-е место с индексом 33,75 балла) и Таджикистан (165-е место с индексом 26,75 балла).

Аутсайдеры рейтинга

Государством с самой низкой экологической эффективностью и, соответственно, наиболее загрязненной окружающей средой в мире, согласно обновленным данным, является Лаос. Он занимает последнюю 177-ю строчку с итоговым индексом 21,78 балла.

В десятку худших стран по этому показателю также вошли Индия (с итоговым индексом 22,46 балла), Бангладеш (с итоговым индексом 23,46 балла), Мали (с итоговым индексом 23,56 балла), Вьетнам (с итоговым индексом 23,82 балла), Бурунди (с итоговым индексом 24,39 балла), Мальдивы (с итоговым индексом 25,06 балла), Либерия (с итоговым индексом 25,27 балла), Мавритания (с итоговым индексом 25,34 балла) и Индонезия (с итоговым индексом 26,24 балла).

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Олег Калиниченко
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