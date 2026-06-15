Названы наиболее перспективные страны для переезда и что говорят о Казахстане

Казахстан сегодня считается самым перспективным для переезда иностранцев государством на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

В условиях текущей геополитической напряженности к вопросу иммиграции во многих странах стали подходить с повышенной осторожностью. Тем не менее иммиграция продолжает оставаться для многих развитых и развивающихся стран мира ключевым инструментом, решающим их экономические и демографические задачи.

Ну а фактор приоритета в выборе страны для переезда на постоянное место жительства, безусловно, говорит о том, что в этом государстве высокий уровень безопасности, созданы хорошие социальные условия для жизни, стремительно развивается экономика и имеются все возможности для карьерного роста.

На этом фоне, согласно последнему докладу "Immigration Index 2026", Казахстан обозначен как самое перспективное государство для переезда иностранцев на временное и постоянное место жительства на пространстве СНГ.

Как оценивают

Индекс иммиграционной привлекательности, или "Immigration Index 2026", по своей сути является глобальным рейтингом, оценивающим популярность стран как направления для переезда на постоянное или временное место жительства. Составлением рейтинга на ежегодной основе занимается американская финансово-аналитическая компания "Remitly".

Всего в данном рейтинге используются показатели лучших 82 государств мира. Оценка производится по 34 критериям, наиболее важными из которых являются:

экономические возможности (уровень дохода, налоги, стоимость жизни и жилья, условия для бизнеса) ;

; безопасность и стабильность (уровень преступности, политическая стабильность, наличие прав и свободы для человека) ;

; качество жизни (социальные программы, поддержка семей, доступ к медицине, возможности для образования, развитость инфраструктуры, качество интернета, экологическая эффективность и т.д.) ;

; возможности для интеграции (отношение местных жителей и властей к иностранцам, язык, культура, уровень соблюдения прав, простота миграционного законодательства, наличие иммигрантских сообществ) ;

; перспективы долгосрочного развития (возможности трудоустройства, условия для бизнеса).

Полученные данные агрегируются в цифровое значение с последующим выведением среднего числа в диапазоне от 0 до 100, где 100 – наилучший результат.

Показатель Казахстана

Согласно данным этого исследования, Казахстан занял 53-е место из 82 наиболее комфортных стран мира для переезда на постоянное или временное место жительства с итоговым индексом в 36 баллов.

Ключевыми факторами при выборе иностранцами нашей страны для переезда стали – качество жизни, безопасность, доступность медицины, возможности для образования, перспективы долгосрочного развития.

Их совокупность в свою очередь позволила признать Казахстан лучшей страной в СНГ для переезда иностранцев в 2026 году, что, безусловно, является наглядной демонстрацией растущей привлекательности нашего государства как на международной арене, так и у иностранных специалистов, инвесторов и членов их семей.

Более низкой популярностью для иностранных мигрантов на пространстве стран Содружества отметились – Азербайджан (66-е место с итоговым индексом в 33,2 балла), Армения (74-е место с итоговым индексом в 29,7 балла) и Узбекистан (75-е место с итоговым индексом в 28 баллов).

Показатели четырех стран СНГ, в числе которых Россия, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан, в данный рейтинг не попали.

Лидеры и аутсайдеры

Наиболее комфортной для переезда иностранных мигрантов страной в мире в 2026 году стала Швейцария. Она сегодня выделяется как страна с высоким потенциалом для заработка, расширенным доступом к государственной системе здравоохранения, высокими стандартами безопасности, возможностями для образования и наличием миграционного сообщества. На этом фоне ее итоговый индекс достиг отметки в 60,8 балла.

Второе место по популярности для иммигрантов в мире с показателем в 60,2 балла заняла Исландия, а третье – Люксембург (итоговый индекс – 60,1 балла).

В топ-10 наиболее комфортных для переезда иностранцев стран мира также вошли – Австралия (итоговый индекс – 59 баллов), Германия (итоговый индекс – 58,7 балла), Ирландия (итоговый индекс – 56,7 балла), Соединенные Штаты Америки (итоговый индекс – 56,7 балла), Дания (итоговый индекс – 56,5 балла), Норвегия (итоговый индекс – 56,5 балла) и Испания (итоговый индекс – 56,1 балла).

Менее популярными для иммигрантов из оцениваемых специалистами в 2026 году стран стали Куба (итоговый индекс – 22,7 балла), Ирак (итоговый индекс – 23 балла), Нигерия (итоговый индекс – 23,2 балла) и Пакистан (итоговый индекс – 24,4 балла).