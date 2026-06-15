Прогноз погоды: как понять проценты дождя, температуру и загадочные обозначения

Перед выходом из дома многие проверяют прогноз погоды, но далеко не всегда понимают, что скрывается за значками, процентами осадков и надписью "ощущается как". Zakon.kz разбирался вместе с синоптиком, как читать прогнозы и что означают символы на синоптических картах.

Прогноз есть, а понять его сложно

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Современные приложения показывают десятки показателей: температуру воздуха, влажность, давление, скорость ветра, вероятность осадков и даже температуру, которая "ощущается" человеком. Однако далеко не все пользователи понимают, о чем предупреждают эти данные и насколько им можно доверять.

Особенно загадочно для многих выглядят синоптические карты – изображения с линиями, буквами, стрелками и символами, которые нередко публикуют погодные сервисы. Между тем именно такие карты лежат в основе большинства прогнозов.

Что такое синоптическая карта и зачем она нужна

Как объясняет ведущий инженер-синоптик филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Даулет Кисебаев, синоптическая карта представляет собой географическую карту, на которую нанесены результаты наблюдений с метеорологических станций за определенный момент времени.

Именно такие карты синоптики анализируют несколько раз в сутки, чтобы понять, какие процессы происходят в атмосфере и какой будет погода в ближайшие часы и дни.

Впрочем, специалисты подчеркивают: синоптическая карта – это прежде всего профессиональный инструмент. Она создается для метеорологов и синоптиков, поэтому без специальной подготовки разобраться во всех ее элементах непросто.

Какие обозначения могут пригодиться обычному человеку

Хотя полное чтение синоптической карты требует подготовки, некоторые символы может освоить любой человек, интересующийся прогнозом погоды.

На многих погодных сайтах рядом с картой публикуется так называемая "легенда" – расшифровка условных обозначений.

Чаще всего встречаются следующие символы:

Н или L (Low) – область низкого давления, то есть циклон;

В или H (High) – область высокого давления, или антициклон;

синие линии с треугольниками обозначают холодный фронт;

красные линии с полукружиями показывают теплый фронт;

стрелки указывают направление ветра;

изобары – линии, соединяющие точки с одинаковым атмосферным давлением.

Даже этих знаний достаточно, чтобы получить общее представление о погодной ситуации.

Циклон и антициклон: кто приносит дожди, а кто жару

Одни из самых ключевых показателей любой синоптической карты – циклоны и антициклоны. Их анализ позволяет точно прогнозировать характер погоды и заранее планировать свои дела, избегая неприятных сюрпризов.

Циклон представляет собой огромный атмосферный вихрь с пониженным давлением в центре. На картах он обозначается буквой "Н" или латинской "L".

Именно с циклонами чаще всего связаны дожди, грозы, сильный ветер, пыльные бури, а зимой – снегопады и метели.

Антициклон, наоборот, является областью высокого давления и обозначается буквами "В" или "H". Он обычно приносит устойчивую погоду без осадков. Летом антициклон нередко становится причиной жарких и солнечных дней, а зимой – ясной, но морозной погоды.

Можно ли предсказать дождь по карте самостоятельно

Многие считают, что достаточно увидеть на карте приближающийся циклон, чтобы самостоятельно сделать прогноз. На практике все гораздо сложнее.

По словам специалиста, синоптическая карта является лишь одним из инструментов прогнозирования. Помимо нее, используются сложные математические расчеты и численные модели атмосферы.

Поэтому даже опытные синоптики не ограничиваются только анализом карты. А для обычного человека она скорее помогает понять общую ситуацию, чем точно предсказать погоду на конкретной улице или в конкретном районе.

Что означают стрелки ветра

В повседневных прогнозах направление ветра обычно указывается словами: северный, южный, юго-западный и так далее. Важно помнить, что ветер называют по той стороне света, откуда он приходит. Например, юго-западный ветер означает перенос воздушных масс с юго-запада.

На синоптических картах и различных погодных сервисах обозначения ветра могут отличаться. Поэтому специалисты рекомендуют всегда смотреть расшифровку обозначений, которая обычно размещается рядом с картой.

Что на самом деле означают 15%, 40% или 80% дождя

Пожалуй, больше всего вопросов вызывает графа с процентами осадков.

Как отмечает представитель "Казгидромета", в официальной метеорологической практике вероятностные прогнозы осадков обычно не используются. Вместо этого специалисты прогнозируют количество и интенсивность осадков.

Проценты, которые пользователи видят в приложениях и на зарубежных погодных сервисах, чаще всего рассчитываются автоматическими численными моделями атмосферы.



Причем разные модели используют разные методы расчета. Именно поэтому показатели на различных сайтах могут отличаться.

Для обычного пользователя такой процент следует воспринимать как оценку вероятности дождя по версии конкретной модели, а не как гарантированный прогноз.

По этой же причине иногда приложение показывает высокую вероятность осадков, а дождя так и не происходит. Бывает и наоборот: прогноз обещает небольшой риск, а в итоге начинается ливень.

"Вероятностные прогнозы осадков в процентах основываются на различном подходе к данному вопросу. Численные модели, применяемые при прогнозировании осадков, а также любых других метеорологических параметров, основываются на различных научных подходах. Существуют численные модели атмосферы, которые разработаны в РФ, ФРГ, Великобритании, США и других странах. В этих моделях используются различные входные параметры, специализированные расчеты и выходные данные. И в зависимости от цели разработчиков продукты модели могут отражаться или в количественном, или вероятностном виде", – отметил Даулет Кисебаев.

Если необходимо принять важное решение – например, планируется поездка, поход или мероприятие под открытым небом, специалисты советуют дополнительно сверяться с официальными прогнозами.

Почему +30°C может ощущаться как +35°C

Еще одна графа, которая часто вызывает недоумение, – "ощущается как". Этот показатель не отражает фактическую температуру воздуха. Он указывает на то, как воспринимаются человеческим организмом те или иные погодные условия.

На ощущение температуры влияют сразу несколько факторов:

влажность воздуха;

скорость ветра;

солнечная радиация;

интенсивность солнечного излучения.

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Например, летом при температуре +30°C и высокой влажности организм хуже охлаждается, поэтому человеку может казаться, что на улице все +35°C.

Зимой действует обратный эффект. При сильном ветре температура -10°C может восприниматься как -18°C и даже ниже.

Специалисты называют это индексом комфортности погоды. Однако важно помнить, что он носит субъективный характер и зависит в том числе от возраста, состояния здоровья и индивидуальной чувствительности человека.

На какую температуру ориентироваться

Для повседневной жизни полезно учитывать оба показателя. Фактическая температура показывает реальные погодные условия и используется в официальных прогнозах.

Температура "ощущается как" помогает понять, насколько комфортно будет на улице и какую одежду лучше выбрать. Именно поэтому зимой перед выходом из дома стоит обращать внимание не только на градусы за окном, но и на силу ветра, а летом – на влажность воздуха и интенсивность солнечного излучения.

Главное правило

Какими бы подробными ни были современные приложения, любой прогноз остается прогнозом. Атмосфера – сложная система, в которой постоянно происходят изменения.

Поэтому синоптики советуют использовать погодные сервисы как ориентир, а при планировании важных мероприятий дополнительно следить за обновлениями прогнозов и предупреждениями официальных метеорологических служб.