История на коже: павлодарский тату-художник развивает тюркский стиль

Павлодарский тату-художник Адиль Шаймурат мечтает, чтобы татуировка перестала восприниматься исключительно как ремесло и заняла свое место среди признанных видов искусства. Ради этой идеи он вместе с командой проехал по Центральной Азии и снял документальный фильм, сообщает Zakon.kz.

Арт-путешествие Dala Ink

Идея арт-путешествия Dala Ink родилась неожиданно. По словам Адиля, однажды его пригласили поработать в Караганду, и тогда появилась мысль посетить и другие города, где тату-индустрия развита не так активно, как в Алматы или Астане.

"Мне нравится атмосфера концертных туров мировых музыкантов, поэтому наш проект во многом вдохновлен рок-эстетикой. Мы хотели не только познакомиться с тату-сообществом разных городов, но и показать красоту регионов, которые часто остаются в тени популярных туристических маршрутов". Тату-художник Адиль Шаймурат

Фото: Адиль Шаймурат

Для Адиля татуировка – это не просто рисунок на коже. Он стремится создавать работы, которые становятся естественным продолжением человека. Особое место в его творчестве занимают орнаменты и этнические мотивы.

"Мне хочется, чтобы татуировка не воспринималась как наклейка на теле. Узоры позволяют глубже раскрывать связь человека с культурой, историей и традициями. Татуировка – это лишь одна из форм искусства, через которую можно говорить о наследии народа". Тату-художник Адиль Шаймурат

Символы и современное звучание орнамента

Как объяснил художник, в татуировке орнаменты не всегда несут строго определенное символическое значение. Нередко целью является эстетичное вписывание традиционных тюркских форм в анатомию тела и создание гармоничной композиции. Например, в этой работе (ниже) за основу взяты два классических казахских орнамента – "қазмойын" и "қошқармүйіз".

Фото: Адиль Шаймурат

Орнамент "қазмойын" ("гусиная шея") отличается плавными, вытянутыми и изящными линиями, создающими ощущение движения, гибкости и естественного течения формы. Орнамент "қошқармүйіз" ("бараньи рога") является одним из самых узнаваемых элементов казахского орнаментального искусства и строится на характерных завитках, символизирующих силу, жизненную энергию, достаток и преемственность традиций.

При создании татуировки эти мотивы не копируются буквально. Они подвергаются стилизации, изменяются и адаптируются с учетом анатомии человека, сохраняя узнаваемые черты традиционных орнаментов, но приобретая современное художественное звучание.

Фото: Адиль Шаймурат

Во время путешествия команда посетила ключевые регионы Казахстана, а также побывала в Бишкеке и Ташкенте. Участники тура общались с местными мастерами, изучали особенности развития индустрии в разных городах и снимали материал для фильма.

"Мы побывали в Туркестане, Жаркенте, Самарканде, увидели потрясающие места Мангистау, Восточного Казахстана и окрестностей Алматы. Эти поездки позволили по-настоящему почувствовать масштаб и красоту Центральной Азии. Многие из этих мест недооценены, и нам захотелось показать их зрителям". Тату-художник Адиль Шаймурат

Постепенно проект вышел далеко за рамки обычного творческого путешествия. Если изначально целью было познакомить жителей регионов с работами команды, то в процессе съемок появились более глубокие смыслы.

Фото: Адиль Шаймурат

Богатая история татуировки и тюркский стиль

Авторы фильма решили исследовать феномен татуировки с разных сторон. Они поговорили не только с мастерами, но и с представителями других профессий. Среди собеседников оказался археолог, рассказавший о древних татуировках, существовавших на территории Центральной Азии много веков назад.

"Мы хотели показать, что татуировка имеет богатую историю и культурную ценность. Она прошла длинный путь: от сакральных и племенных символов до субкультурного явления. Сегодня татуировка все больше становится частью современного искусства, где существует огромное разнообразие стилей и смыслов". Тату-художник Адиль Шаймурат

По его мнению, в регионе уже формируется собственный тюркский стиль, который в будущем сможет занять достойное место на мировой арт-сцене. При этом мастер признает, что отношение общества к татуировкам по-прежнему остается неоднозначным.

"Эта тема всегда будет вызывать споры. Кто-то смотрит на нее через призму религии, кто-то руководствуется стереотипами. Но любое искусство имеет как поклонников, так и критиков. Главное, что отношение людей постепенно меняется в лучшую сторону". Тату-художник Адиль Шаймурат

Фото: Адиль Шаймурат

Особое место в фильме занял Павлодар. Родной город Адиль намеренно оставил финальной точкой маршрута.

"Самый особенный город для меня – Павлодар. Я много рассказываю о нем и в жизни, и в своем блоге. Поэтому немного волнительно показывать его в фильме. Я специально поставил Павлодар последним пунктом тура – как возвращение домой". Тату-художник Адиль Шаймурат

Адиль работает в тату-индустрии с 2018 года и намерен развивать свое направление. Он надеется, что фильм поможет изменить отношение к татуировке, привлечет внимание культурных институций к творчеству тату-художников и познакомит зрителей из разных стран с богатой культурой и туристическим потенциалом Центральной Азии.

"Для меня успех проекта – это прежде всего его качественная реализация. А дальше время покажет, к чему он приведет. Но мне хотелось бы, чтобы музеи начали воспринимать татуировку как искусство, а зрители из других стран заинтересовались нашей культурой и захотели увидеть Центральную Азию своими глазами". Тату-художник Адиль Шаймурат

О необычных увлечениях жителей Казахстана, ранее опубликованных на Zakon.kz, можно прочитать здесь.