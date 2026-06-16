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Мост, который соединяет сердца: история самой длинной пешеходной переправы Казахстана

Атырау, вантовый пешеходный мост, гид по Казахстану, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:52 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
В Атырау находится единственный вантовый пешеходный мост в Казахстане, который также еще называют символом Европы и Азии. Для туристов, посещающих город, прогулка по нему давно стала обязательной частью путешествия, сообщает Zakon.kz.

Это сооружение привлекает внимание зарубежных путешественников. Недавно его посетил Will Eggerton – британский трэвел-блогер. Он отметил необычную архитектуру и символику моста, соединяющего две части города.

Атырау, вантовый пешеходный мост, гид по Казахстану, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:52

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Пешеходный мост открыли в 2001 году к 10-летию независимости Казахстана. Его длина составляет 551 метр. Это самый длинный пешеходный мост Казахстана и считается одним из крупнейших в мире.

Атырау, вантовый пешеходный мост, гид по Казахстану, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:52

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Однако уникальность моста не ограничивается только его масштабами. Это единственный пешеходный вантовый мост в Казахстане. Проект разработали специалисты саратовского института "Проектмостореконструкция".

Атырау, вантовый пешеходный мост, гид по Казахстану, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:52

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Инженеры продумали конструкцию так, чтобы опоры не мешали судоходству и не препятствовали миграции осетровых рыб, которые весной поднимаются по Жайыку на нерест. Основная нагрузка конструкции приходится на систему металлических тросов, удерживающих центральную часть пролета длиной более 400 метров. Такое инженерное решение позволило создать максимально "легкий" визуально мост при высокой прочности.

Атырау, вантовый пешеходный мост, гид по Казахстану, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:52

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

По расчетам проектировщиков, сооружение способно выдержать одновременно около 100 тысяч человек. Несмотря на пешеходный статус, в экстренных случаях по мосту могут проехать машины скорой помощи и пожарная техника. Находясь на мосту, посетители нередко ощущают легкую вибрацию под ногами, что определяется естественным поведением подвесной конструкции.

Сам мост соединяет европейскую и азиатскую части города. Исторически Жайык разделил Атырау на Самарскую и Бухарскую стороны. Как рассказывает атырауский краевед и руководитель этнокультурного объединения "Былина" Андрей Кораблев, изначально город формировался исключительно на европейской стороне.

Атырау, вантовый пешеходный мост, гид по Казахстану, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:52

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Издавна считалось, что город разделен на Европу и Азию. Только раньше говорили – Самарская сторона (европейская) и Бухарская (азиатская). Изначально город располагался только на европейском берегу, а азиатская часть начала активно развиваться в начале XX века".Руководитель этнокультурного объединения "Былина" Андрей Кораблев

Считается, что именно река Жайык воспринимается как условная граница двух частей света. Однако, по словам Андрея Кораблева, с точки зрения географии это не совсем так: реальная граница Европы и Азии проходит по уральским горам под названием Мугоджары и реке Эмбе. Поэтому формально большая часть города относится к европейской части.

Атырау, вантовый пешеходный мост, гид по Казахстану, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:52

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Исторически деление города связано не только с географией, но и с зонами влияния. На Самарской стороне находились земли Уральского казачьего войска, которые входили в сферу российского административного и военного влияния. На Бухарской стороне располагались территории кочевых племен, а также активно развивались торговые связи с Бухарой – важным центром региональной торговли.

"Поэтому правильнее говорить, что не мост делит Европу и Азию, а сама река Жайык стала символической границей двух частей света. Получается, Атырау либо последний город Европы, либо первый город Азии".Руководитель этнокультурного объединения "Былина" Андрей Кораблев
Атырау, вантовый пешеходный мост, гид по Казахстану, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:52

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Правый берег города считается современным деловым центром. Здесь расположены бизнес-центры, крупные торгово-развлекательные комплексы и новые жилые кварталы. Левый берег, который исторически называют азиатской частью, сохранил более традиционный облик. Здесь находятся драматический театр, стадион "Мунайшы" и старые городские районы.

Сегодня мост превратился в одну из главных достопримечательностей города и одно из самых любимых мест прогулок атыраусцев. Особенно выразительно он выглядит вечером: с моста открывается панорамный вид на Жайык, городские набережные и современные кварталы, отражающиеся в воде. В теплое время года здесь можно увидеть семьи с детьми, спортсменов, туристов с камерами и просто горожан, вышедших на вечернюю прогулку.

Атырау, вантовый пешеходный мост, гид по Казахстану, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 14:52

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Отдельной традицией на мосту стало появление "замков любви". Молодожены после регистрации брака приезжают сюда, закрепляют на перилах замки с именами и датой свадьбы, а ключи по обычаю бросают в Жайык как символ крепкого союза и долгой совместной жизни. Со временем перила моста оказались покрыты десятками, а затем и сотнями таких замков. Это придало месту особую эмоциональную окраску. Поэтому мост стал восприниматься не только как инженерное сооружение, но и как символ любви, верности и семейных ценностей.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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