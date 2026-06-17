Что попробовать в Атырау: история фишбармака и қақталған балық

Если в большинстве регионов Казахстана главным угощением для гостей считается традиционный бешбармак из мяса, то в Атырауской области гостей нередко встречают совсем другим блюдом – фишбармаком. Об особенностях местной кулинарии рассказал корреспондент Zakon.kz.

Для местных жителей это не экзотика и не кулинарный эксперимент, а часть многовековой культуры рыбного края.

Атыраускую область издавна называют землей рыбаков. Жизнь местного населения веками была связана с рекой Жайык и Каспийским морем, которые кормили целые поколения. Неудивительно, что здесь появились собственные кулинарные традиции, не похожие на кухню других регионов страны.

Фишбармак, или рыбный бешбармак

Фишбармак, или рыбный бешбармак, считается одним из самых узнаваемых блюд Прикаспия. По сути, это тот же бешбармак, только вместо мяса используется рыба. Готовят его из сазана, судака, осетра или другой местной рыбы. На большое блюдо выкладывают отварное тесто, картофель, лук, а сверху крупные куски рыбы.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Подают блюдо с ароматным бульоном, заправленным луком и зеленью. Несмотря на современное название, сама традиция имеет давнюю историю и передается в семьях из поколения в поколение.

Для жителей Атырауской области фишбармак – это не просто еда. Его готовят на семейные праздники, во время встреч дорогих гостей, свадеб и больших застолий.

Многие приезжие впервые пробуют это блюдо именно здесь и удивляются, насколько гармонично сочетаются рыба, тесто и насыщенный бульон. Кстати, перед употреблением рыбу, картошку или тесто нужно макать в бульон – так еда приобретает особенный вкус. Не случайно туристы называют фишбармак одним из главных гастрономических символов региона.

Қақталған балық

Также в регионе есть еще одно традиционное рыбное блюдо, которое почти невозможно встретить в других областях страны, – "қақталған балық".

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Его приготовление требует времени и терпения. Свежую рыбу сначала обильно засаливают, затем оставляют на несколько дней, после чего вывешивают сушиться на ветру. Благодаря соли и степному воздуху рыба приобретает особый вкус и плотную структуру. После этого ее отваривают и подают с картофелем.

На первый взгляд блюдо кажется очень простым. Однако именно в этой простоте и заключается его ценность. "Қақталған балық" был удобной пищей для рыбаков, которые уходили на промысел на долгое время. Соление и сушка позволяли сохранить улов без холодильников и современных технологий. Сегодня это уже не необходимость, а дань традициям и вкус детства для многих жителей региона.

Старожилы говорят, что настоящий вкус Атырау невозможно понять без этих двух блюд. Одно объединяет праздничный дастархан, другое напоминает о повседневной жизни рыбаков. Вместе они рассказывают историю, где вода всегда была не только источником жизни, но и частью культуры.

Гастрономия как визитная карточка

По словам местных жителей, секрет популярности этих блюд заключается не только во вкусе, но и в тесной связи с историей и укладом жизни.

"Фишбармак для нас это больше, чем просто блюдо. Если в дом приезжают дорогие гости, на стол обязательно ставят рыбу. Так было у наших родителей, дедушек и бабушек, и эта традиция сохранилась до сих пор. Особенно вкусным считается фишбармак из свежей, слегка подсоленной рыбы. А еще у нас очень любят "қақталған балық". Для многих это вкус детства и напоминание о наших рыбацких корнях. Когда уезжаешь в другие регионы, понимаешь, что таких блюд больше нигде нет. Это настоящая гастрономическая визитная карточка Курмангазинского района и всей Атырауской области", – поделилась жительница Курмангазинского района Булдыкыз Калиева.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Для жителей Прикаспия рыба всегда была гораздо больше, чем просто продукт питания. В тяжелые годы именно она помогала выживать целым семьям. Рыбу варили, жарили, сушили, солили и заготавливали впрок, благодаря чему многие семьи смогли пережить непростые времена.

И сегодня рыба остается неотъемлемой частью жизни региона. На рынках и в специализированных магазинах Атырау круглый год продается свежая, соленая, вяленая и копченая рыба. Многие жители увлекаются любительской рыбалкой, а открытие сезона традиционно становится долгожданным событием для тысяч людей. Вместе с тем в период нереста в области ежегодно вводятся ограничения на лов рыбы, что позволяет сохранить ее запасы и обеспечить естественное воспроизводство.

Особое внимание уделяется и восстановлению популяции ценных видов. Недавно в реку Жайык выпустили пять тысяч мальков осетра. Кроме того, в регионе регулярно проводятся масштабные мероприятия по зарыблению и реки Кигач, куда ежегодно выпускают миллионы мальков осетровых пород.

Поэтому, если приехать в Атырау и не попробовать фишбармак или "қақталған балық", значит, так и не познакомиться по-настоящему с гастрономической душой рыбного региона.