Разбор полетов: какие опасности поджидают пассажиров в аэропортах Казахстана и за границей

Казахстанцы стали чаще летать. Пассажиропоток отечественных авиакомпаний за период с января по апрель превысил 4 миллиона человек. В аэропортах тоже заметили рост числа клиентов на фоне отпусков. В терминалах нередко подстерегают опасности. Какие правила помогут защититься, узнал Zakon.kz.

За 2025 год казахстанские авиакомпании перевезли 15 миллионов пассажиров, а отечественные аэропорты обслужили 32 миллиона человек. Об этом доложил на заседании правительства министр транспорта Республики Казахстан Нурлан Сауранбаев.

"Также были обработаны 173 тысячи тонн грузов, что на 1,4% больше показателей предыдущего периода. За первые четыре месяца текущего года количество перевезенных пассажиров уже превысило 4 миллиона человек. Параллельно отечественными и иностранными авиакомпаниями ведется работа по расширению географии международных полетов. В 2026 году уже запущены 4 новых международных рейса, а до конца года планируется открыть или возобновить еще 11 маршрутов", – отметил глава ведомства.

В 2026 году маршрутная сеть аэропорта Астаны пополнилась новыми направлениями. Благодаря открытию рейсов в Ларнаку, Улан-Батор, Гуанчжоу, Ереван и Даламан количество международных маршрутов увеличилось с 42 до 47.

Помимо того, пассажирам доступны полеты по 18 внутренним направлениям Казахстана.

На летний период возобновлено авиасообщение с Балхашом, Урджаром и Ушаралом, что расширило возможности для путешествий по стране и развития внутреннего туризма.

Лето – горячая пора не только для туристов, но и для жуликов

С началом сезона отпусков аэропорты традиционно переходят в режим повышенной нагрузки. Миллионы пассажиров устремляются на отдых. Одновременно с потоком туристов растет и количество преступлений в воздушных гаванях: от краж до организованных преступных схем.

Такси до места надо?

Одной из главных угроз в аэропортах остаются нелегальные перевозчики. Авиапассажиры постоянно сталкиваются с навязчивыми зазывалами. Уставшие после перелета путешественники соглашаются на их предложения домчаться с ветерком до отеля. Иногда поездки обходятся слишком дорого.

Способов обмана настолько много, что все не перечислить. Для примера: "бомбилы" озвучивают фиксированную таксу за салон, допустим, 50 долларов (24 396 тенге). В пути автомобиль намеренно наматывает круги и попадает в пробку, и тогда таксист неожиданно заявляет, что ранее названная сумма только за первый час поездки, а далее – по 10 условных единиц за километр.

В ряде уголовных дел за рубежом фигурируют ОПГ, действовавшие внутри терминалов. Преступники пользовались растерянностью прилетевших пассажиров, особенно пожилых и тех, кто прибывает ночью.

Эксперты рекомендуют подключаться к Wi-Fi в терминале и заказывать такси через агрегаторы. Разрядился смартфон? Не беда! Есть и другой вариант.

"Обычно в крупных аэропортах есть стойки такси, которые предлагают услуги официально. Да, они могут быть дороже, чем предлагают частные перевозчики, нелицензированные. Но безопасность важнее, поэтому мой совет – пользоваться легальными такси для перемещения из аэропорта в город", – сказал авиаэксперт Серик Мухтыбаев.

Кражи и мошенничество

В период наплыва туристов резко возрастает число имущественных преступлений. Основные риски – кражи ручной клади, денег и документов. Да-да, паспорт тоже могут украсть и вскоре потребовать за него выкуп.

Самые опасные места:

зоны выдачи багажа;

фудкорты;

зоны ожидания;

места для курения и отдыха (лавочки, кресла).

Пока пассажир отвлекается на телефон, детей или сигареты, злоумышленники способны буквально за несколько секунд похитить сумку или портмоне.

Притупляет внимание пассажиров алкоголь. Нетрезвые люди более уязвимы.

Дополнительные риски возникают при задержке рейса. Во время многочасового ожидания пассажиры теряют контроль: засыпают и оставляют вещи без присмотра.

Камеры отчасти спасают от краж, но профессиональные воры прекрасно знают их мертвые зоны и действуют под прикрытием так называемой "ширмы": пока кто-то перекрывает обзор, преступник технично "работает", объяснили специалисты.

Отдельная история – мошенничество с банковскими картами и переводами. Дропперы застают врасплох пассажира в терминале и убеждают перевести деньги по указанным реквизитам в обмен на наличные, либо наоборот: дать определенную сумму наличкой и принять на счет безнал.

Неофициальный обмен валюты тоже представляет опасность. "Менялы" могут обмануть с курсом, дать фальшивые банкноты или те, которые устарели и вышли из оборота.

Перевозка запрещенного груза

Туристический сезон традиционно сопровождается ростом числа преступлений, связанных с контрабандой. Таможенные органы регулярно сообщают о попытках незаконного провоза наркосодержащих препаратов, оружия, золота, ювелирных изделий, драгоценных камней, редких животных и крупных сумм наличных.

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Каждый пассажир, в частности и несовершеннолетний, имеет право вывезти до 10 тысяч долларов США. Если семья состоит из трех человек – мужа, жены и ребенка, они могут провезти 30 тысяч долларов.

Лучше перевозить деньги в чемодане каждого путешественника по отдельности. Если общая сумма хранится в одном багаже, у инспектора могут появиться вопросы.

"За несоблюдение установленного порядка перемещения наличных денежных средств физическими лицами предусмотрена административная ответственность по статье 551 части 3 КоАП РК "Недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах" так и уголовная ответственность по статье 234 УК РК "Экономическая контрабанда". КГД РК

Багаж чужой – срок свой

Эксперты советуют не брать с собой груз даже по просьбе близких друзей. Незнание того, что в сумке, не освобождает от ответственности. Виноват в перевозке запрещенных вещей фактически задержанный. А кто отправитель посылки – уже другой вопрос.

"Нельзя принимать к перевозке какие-то посторонние предметы, брать в багаж чужие вещи, тем более когда вы не знаете, от кого они и какое содержимое этих сумок. Очень много случаев, когда пассажиров используют "втемную", а в итоге получается, что они перевозят контрабанду, например, наркотические средства, другие запрещенные вещества, и попадают в нехорошие ситуации. Необходимо проявлять бдительность на всех этапах воздушного путешествия, на регистрации, при прохождении контроля, на борту самолета, ну и на выходе в другом аэропорту", – добавил авиаэксперт Серик Мухтыбаев.

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Билет в сторис

Многие любят публиковать в сторис свой посадочный талон. Некоторые демонстративно показывают имя, фамилию и направление, чем собственноручно помогают жуликам. Хвастливые и чересчур открытые люди – самые удобные цели для злоумышленников.

"Авиабилет несет определенную информацию, связанную с данными пассажира, которую мошенники могут использовать в своих целях. Даже физически можно пройти по билету в салон самолета, если не проводится сверка. В наших, казахстанских, аэропортах обычно происходит сличение паспорта. А за рубежом, например, в Европе, достаточно приложить QR-код и зайти на борт, там документ, удостоверяющий личность, могут и не проверить. В этом плане надо быть осторожными. Недоброжелатель может считать и скопировать QR-код и, допустим, оформить отказ от полета и получить компенсацию. Поэтому желательно не "светить" билеты, посадочные талоны и прочие данные для перемещения на воздушном транспорте", – дополнил авиаэксперт Серик Мухтыбаев.

Зачастую наносят удар те, от кого не ждали. Например, соседи, узнавшие период путешествия семьи, могут навести воров на квартиру, пока никого из жильцов нет дома.

По запросу редакции Zakon.kz в Департаменте полиции на транспорте МВД РК сообщили, что на постоянной основе проводят комплекс превентивных мер для профилактики правонарушений и создания безопасной среды на объектах транспортной инфраструктуры Казахстана.

"Так, с начала 2026 года в ДП на транспорте зарегистрировано 531 уголовное правонарушение, в том числе 29 на объектах воздушного транспорта. Основную часть составляют кражи чужого имущества, наркоправонарушения, факты незаконного хранения холодного оружия (кастеты, дубинки, ножи) и другие преступления. Общая раскрываемость преступлений составила 75,2%. Вместе с тем на объектах транспортного комплекса зарегистрировано 15 уголовных правонарушений по киберпреступности и интернет-мошенничеству, при этом все они раскрыты. Кроме того, за истекший период сотрудниками транспортной полиции пресечено более 45 тысяч административных правонарушений, из них 96 совершены прямо на борту воздушных судов. Наиболее распространенными из них являются распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения (72), мелкое хулиганство (8), курение на борту воздушного судна (8) и прочие". Пресс-служба ДП на транспорте МВД РК

Последнюю кражу денег в особо крупном размере, совершенную во время полета на борту воздушного судна, зафиксировали 6 июня 2026 года, а уже 9 числа сотрудники криминальной полиции ДП на транспорте раскрыли это преступление. Установили и задержали двоих подозреваемых. Они оказались иностранцами. Злоумышленники в салоне самолета, следовавшего из Шымкента в Астану, воспользовались невнимательностью другого пассажира и украли у него 7,6 миллиона тенге. Задержанные дали признательные показания.

По словам экспертов, главная мера профилактики в пути – визуальный контроль за вещами. Документы, деньги и другие ценности необходимо держать в пределах своей видимости. Для этого можно использовать небольшие сумки, которые всегда на виду. Например, на груди. Если соблюдать элементарные правила безопасности, риск неприятностей при полете снижается.