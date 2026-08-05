Названы самые лучшие студенческие города мира, а есть ли среди них казахстанские мегаполисы

Согласно последним данным, сразу два казахстанских мегаполиса попали в рейтинг самых лучших студенческих городов мира, сообщает Zakon.kz.

Международная рейтинговая организация в сфере образования Quacquarelli Symonds представила обновленный список 150 самых удобных и комфортных для студентов городов мира, в котором оказались сразу два казахстанских города – Алматы и Астана.

Основные критерии оценки

По данным составителей этого рейтинга, основным критерием отбора городов мира для их последующей оценки являются два наиболее важных фактора. Первый – чтобы в нем проживало не менее 250 тысяч человек. Второй – чтобы там было как минимум два университета, отмеченных в глобальном рейтинге QS World University Rankings.

Конечный балл, определяющий степень удобства и комфорта того или иного города для студентов, рассчитывается на основе шести ключевых категорий:

рейтинг университетов (позиции вузов в мировых рейтингах) ;

; студенческое сообщество (общая численность студентов, наличие иностранных учащихся, безопасность, открытость среды, доступность общения и т.д.) ;

; привлекательность города (уровень жизни и комфорта, развитость инфраструктуры) ;

; активность работодателей (уровень молодежной занятости, наличие выбора рабочих мест) ;

; доступность цен (стоимость жизни и размер платы за обучение) ;

; оценка самих студентов.

Каждая из категорий оценивается по шкале от 0 до 100, где 100 – наивысший балл. После полученные результаты приводятся к среднему значению. Всего в рейтинг включается 150 городов мира, получивших наивысшую оценку.

Города Казахстана и стран СНГ

Самым лучшим студенческим городом на пространстве СНГ, по версии специалистов организации Quacquarelli Symonds, в 2026 году стал Алматы.

В общем зачете казахстанский мегаполис занял 78-е место с итоговым индексом в 65,1 балла и опередил такие города, как Дубай (65 баллов), Доха (64,5 балла), Вашингтон (64,5 балла), Атланта (63,7 балла), Оттава (63,6 балла), Питтсбург (63,6 балла), Кейптаун (63,4 балла), Осло (63,3 балла), Валенсия (63 балла), Анкара (62,1 балла) и Тбилиси (52,6 балла).

Второе место по этому показателю из числа попавших в данный рейтинг городов стран СНГ занял Баку (95-е место с индексом в 60,8 балла), а третье – Астана (119-е место с индексом в 55 баллов).Также в числе 150-ти лучших городов для студентов оказались Бишкек (137-е место с индексом в 50,5 балла) и Ташкент (146-е место с индексом в 48,4 балла).

Города России, Армении, Беларуси и Таджикистана в список лучших студенческих городов мира в 2026 году не попали.

Лидеры рейтинга и замыкающие

Самыми комфортными и наиболее удобными для студентов городами в мире, согласно обновленному глобальному рейтингу, стали Сеул (100 баллов), Токио (98 баллов) и Лондон (97,3 балла).

В первую десятку лучших городов по этому показателю также вошли Мельбурн (94,8 балла), Мюнхен (94,1 балла), Сидней (94,1 балла), Париж (92,5 балла), Берлин (91,8 балла), Вена (90,9 балла) и Цюрих (90,6 балла).

Замкнули список лучших студенческих городов мира Вроцлав (47,1 балла), Клуж-Напока (47,2 балла), Лима (47,6 балла) и Монпелье (47,8 балла).