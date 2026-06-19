Чертово колесо: кто ответит за несчастные случаи на аттракционах

На днях СМИ запестрели заголовками об очередном инциденте в парке аттракционов. В Кызылорде механизм так придавил ноги несчастного парня, что их пришлось ампутировать. На фоне трагедии Zakon.kz задался вопросом – кто вообще в ответе за жизнь и здоровье гостей и сотрудников.

Случаи травматизма в нашей стране имеют место каждое лето. Вспыхивает скандал, начинаются разбирательства, но в итоге все, как на карусели, возвращается на круги своя.

Впрочем, робкие попытки переломить ситуацию все же бывают. К примеру, в прошлом году депутат Сената Нурия Ниязова потребовала ужесточить ответственность для владельцев аттракционов. В своем депутатском запросе она напомнила, что лето-2025 принесло целый ряд трагических инцидентов, связанных с эксплуатацией аттракционов и детских площадок.

"В Алматы 11-летняя девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму на неисправном аттракционе "Вальс". В Актау двое детей оказались в больнице с переломами. А в одном из торговых центров на ребенка обрушилась декоративная конструкция. Действующие сегодня законы не обеспечивают должного уровня безопасности. Техрегламент распространяется только на аттракционы, выпущенные после 2017 года. Для объектов, работающих десятилетиями, обязательные правила отсутствуют", – говорила Ниязова.

Она отметила:

Не создан единый цифровой реестр, процесс постановки на учет не регламентирован, не определен уполномоченный орган. Эксплуатация регулируется только на этапе ввода, а требования к дальнейшему использованию, ремонту, хранению и расследованию инцидентов не установлены. Нет обязательных стандартов для подготовки персонала.

В этой связи сенатор предложила:

разработать и утвердить правила безопасной эксплуатации аттракционов и детских площадок;

закрепить полномочия уполномоченного органа;

создать цифровой реестр;

ввести процедуры постановки на учет и обязательное страхование ответственности владельцев-операторов;

разработать профессиональный стандарт и систему аттестации персонала;

усилить административную и уголовную ответственность за нарушения.

Минул год, а неуправляемый игрушечный конь, судя по всему, и ныне там.

В Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы нам подсказали, что в соответствии с Техническим регламентом Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов" ответственность за соблюдение требований безопасности, техническое состояние аттракционов, их обслуживание и надлежащую эксплуатацию несут их владельцы (эксплуатанты).

Соответственно, и ответственность за несчастные случаи ложится на плечи владельцев либо эксплуатирующих организаций – если установлено нарушение требований, конечно.

А вот контроль за сознательностью бизнеса вызывает вопросы. С одной стороны, это вотчина местных исполнительных органов. А с другой, не зря же в управлении подчеркнули, мол, "отдельные вопросы реализации указанных полномочий требуют дальнейшего нормативного урегулирования на республиканском уровне".

Попробуем разобраться, что именно нуждается в дополнительной корректировке.

Деятельность аттракционов в нашей стране и так регулируется целым пакетом документов.

- Уже упомянутый Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 038/2016 "О безопасности аттракционов". Но тут все, в целом, понятно. Регламент содержит правила идентификации, обращения аттракционов на рынке союза, требования к безопасности при проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации, перевозке и даже утилизации. Хотя есть пара любопытных моментов. Во-первых, по букве документа, в течение назначенного срока службы оценка соответствия должна проводиться не реже раза в год "организацией, аккредитованной (уполномоченной) в порядке, установленном законодательством государств-членов". Во-вторых, госконтроль за соблюдением требований техрегламента "проводится в порядке, установленном законодательством государств-членов".

То есть тут бразды правления переходят в руки властей конкретной страны. Запоминаем и переключаемся на казахстанское законодательство.

- СТ РК 3359-2019 – наш национальный стандарт безопасности. Он базируется на межгосударственных и международных подходах.

- Закон "О местном государственном управлении и самоуправлении". Здесь как раз и говорится: контроль и надзор за деятельностью физических и юридических лиц в пределах соответствующей территории в компетенции акиматов.

- Предпринимательский кодекс, а конкретно статья 114 "Объекты технического регулирования". Объектами выступают в том числе и аттракционы. Субъектами – "государственные органы, а также физические и юридические лица, входящие в структуру государственной системы технического регулирования, и физические и юридические лица, обладающие в отношении объектов технического регулирования правом пользования в соответствии с гражданским законодательством". В соответствии с последним "собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан, который может быть нанесен при осуществлении его прав".

- Совместный приказ министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 декабря 2015 года №1199 и министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №826, которым утверждены критерии оценки степени риска и проверочные листы.

Приведем к общему знаменателю. Нормативы – есть. Ответственные лица – есть, это сами предприниматели. Контролирующие лица – тоже в наличии. Так где же баг стройной вроде бы системы?

Вернемся к СТ РК 3359-2019. Согласно ему, техническое освидетельствование и оценка технического состояния аттракционов осуществляются специализированными организациями либо эксплуатирующими организациями, а также специализированными субъектами.

"При этом сведения об аккредитованных организациях и испытательных лабораториях находятся в ведении уполномоченных органов в сфере технического регулирования и аккредитации. Вопросы подтверждения компетентности таких организаций относятся к компетенции Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", – указали в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.

На сайте Комитета техрегулирования находим список аккредитованных органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий по Алматы и Республике Казахстан. Вшитая ссылка ведет на портал Национального центра аккредитации.

Только вот узкоспециализированных, заточенных именно на аттракционы в этом списке, естественно, нет. Если пробежаться по параметрам поиска, из отдаленно похожего найдутся максимум транспортные средства да электрические машины, оборудование.

Оттого, наверное, в управлении, отвечая именно на вопрос редакции об аккредитованных организациях, повторились: в настоящее время на республиканском уровне рассматриваются вопросы дальнейшего совершенствования нормативного регулирования и механизмов государственного контроля в сфере безопасной эксплуатации аттракционов и оборудования детских игровых площадок.

Вот и получается, что у семи нянек дитя влезло на "чертово колесо" и никак не может с него слезть.