В каких странах самые высокие и самые низкие заработные платы – исследование

Казахстан, по данным на конец 2025 года, остался в числе лидеров по уровню чистого ежемесячного дохода граждан на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

Согласно исследованию независимого аналитического онлайн-издания "CEOWORLD", Казахстан в глобальном рейтинге стран по уровню средней ежемесячной зарплаты занял 77-е место в мире, обойдя по этому показателю большую часть стран СНГ, а также Индию (82-е место), Грузию (90-е место), Молдову (93-е место), Украину (104-е место), Монако (113-е место), Индонезию (118-е место) и Турцию (122-е место).

Стоит отметить, что в основу расчета легли показатели средних заработных плат по странам после вычета обязательных налогов. Всего в исследовании представлены данные 197 государств мира.

Где самые высокие зарплаты

Самая высокая ежемесячная заработная плата после вычета всех обязательных налогов в 2025 году фиксировалась в Швейцарии. Там средняя зарплата по стране для официально трудоустроенных граждан составила 8218 долларов, или 4 021 807 тенге (по курсу НБ РК на 18.06.2026 года).

Второе место в мире, согласно данным онлайн-издания "CEOWORLD", по этому показателю занимает Люксембург (6740 долларов, или 3 298 488 тенге), а третье – Соединенные Штаты Америки (6562 доллара, или 3 211 377 тенге).

В первую десятку стран с самыми высокими в мире показателями средней ежемесячной заработной платы также вошли Исландия (6548 долларов, или 3 204 525 тенге), Норвегия (5772 доллара, или 2 824 759 тенге), Дания (5749 доллара, или 2 813 503 тенге), Канада (5188 долларов, или 2 538 955 тенге), Ирландия (4729 долларов, или 2 314 325 тенге), Нидерланды (4688 долларов, или 2 294 260 тенге) и Сингапур (4457 долларов, или 2 181 211 тенге).

Зарплаты по странам СНГ

Первое место среди стран СНГ и 32-е место в глобальном рейтинге по уровню ежемесячной чистой заработной платы по итогам 2025 года заняла Россия. Там в указанный период в среднем по стране зарабатывали около 2266 долларов в месяц, или 1 108 957 тенге.

На втором месте по этому показателю среди стран Содружества расположился Казахстан, где средняя ежемесячная заработная плата с учетом вычета всех обязательных налогов находилась на уровне 780 долларов, или 381 742 тенге.

Более низкими показателями средних ежемесячных заработных плат на пространстве СНГ в 2025 году отметились Беларусь (83-е место в мире – 728 долларов, или 356 275 тенге), Армения (89-е место в мире – 648 долларов, или 317 124 тенге), Азербайджан (97-е место в мире – 601 доллар, или 294 123 тенге), Узбекистан (117-е место в мире – 458 долларов, или 224 140 тенге), Кыргызстан (132-е место в мире – 335 долларов, или 163 945 тенге) и Таджикистан (138-е место в мире – 276 долларов, или 135 071 тенге).

Где зарабатывают меньше всего

Самая низкая средняя заработная плата в мире продолжает фиксироваться в Палестине. Там в среднем люди по стране в месяц зарабатывают 104 доллара, что эквивалентно 50 896 тенге.

Немного больше, чем в Палестине, люди в среднем ежемесячно за свой труд получают в Лесото (131 доллар, или 64 110 тенге), Анголе (134 доллара, или 65 578 тенге), Малави (138 долларов, или 67 535 тенге), Мали (141 доллар, или 69 003 тенге), Северной Корее (144 доллара, или 70 472 тенге) и Мавритании (148 долларов, или 72 429 тенге).