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Финансы

Замедление инфляции дошло до прилавков: что происходит с ценами на продукты в Казахстане

Цены на продукты, цена на продукты, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, стоимость продуктов, увеличение стоимости, рост цен на продукты, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 15:30 Фото: Zakon.kz
Годовой рост цен в стране замедляется уже девять месяцев подряд. Теперь эта тенденция стала заметна и покупателям: с начала июля индекс социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ) составил 99,9%, что означает снижение стоимости базовой продуктовой корзины, сообщает Zakon.kz.

Первые признаки на ценниках в магазинах

С начала июля стоимость важнейших продуктов в среднем снизилась на 0,1%. Пока изменение минимальное, однако на фоне продолжительного периода высокой инфляции даже такая динамика обнадеживает.

Главным фактором стали сезонные овощи. За первую неделю июля огурцы подешевели сразу на 14,2%, помидоры – на 12,3%, морковь – на 2%. Продолжили снижаться цены на яйца (-2,1%), свежую рыбу (-0,5%), а также говядину.

Поступление на рынок овощей нового урожая традиционно приводит летом к снижению стоимости овощей и оказывает заметное влияние на общий индекс цен.

Почему дорожают отдельные продукты

Несмотря на общее снижение индекса, часть товаров продолжает дорожать.

Наиболее заметно выросли цены на капусту (+12,1% с начала июля), сахар (+2,6%), картофель (+2,4%), рожки (+1,7%) и баранину (+1,4%).

В большинстве случаев причины носят сезонный характер. Рост цен на сахар эксперты традиционно связывают с периодом домашних заготовок. Картофель и капуста продолжают реагировать на переход между старым и новым урожаем. Подорожание рожков, скорее всего, отражает локальные колебания цен, тогда как баранина остается одним из самых дорогих видов мяса.

Региональная картина

С начала года самая высокая динамика цен на социально значимые продукты зафиксирована в Талдыкоргане, где индекс достиг 109,4%. Далее следуют Жезказган (106,1%), Актау (105,0%) и Актобе (104,0%).

Самый медленный рост цен наблюдается в Кызылорде и Туркестане (по 100,9%), Шымкенте (101,0%), Кокшетау (101,1%) и Астане (101,3%).

Таким образом, разница между регионами остается весьма существенной: в одних городах стоимость базового набора продуктов практически не изменилась, тогда как в других рост с начала года приблизился к 10%.

Что показывают реальные ценники

Средние цены также заметно различаются по регионам. Так, картофель в Петропавловске стоит 427 тенге за килограмм, тогда как в Туркестане – 219 тенге. Морковь там же продается по 430 тенге, а в Туркестане – по 212 тенге.

Стоимость огурцов достигает 872 тенге за килограмм в Усть-Каменогорске, тогда как в Жезказгане их можно купить по 365 тенге. Помидоры в Семее стоят 977 тенге, а в Актау – 366 тенге.

Еще заметнее различия по молочной продукции. Цена килограмма твердого сыра в Туркестане составляет 7143 тенге, тогда как в Павлодаре – 5189 тенге.

В конце отметим, что нынешняя динамика цен укладывается в общую тенденцию последних месяцев.

В 2025 года инфляция в Казахстане продолжала расти до сентября, когда достигла 12,9%. Однако уже с октября прошлого года началось устойчивое замедление. К февралю показатель снизился до 11,7%, в марте – до 11%, в апреле – до 10,6%, в мае – до 10,4%, а в июне составил 10,3%.

Поэтому июльское снижение индекса цен на социально значимые продукты – явный признак ослабления инфляционного давления, которое начало отражаться на стоимости повседневных покупок казахстанцев.

Ранее мы сообщили о намерении Нацбанка снизить инфляцию ниже 10% до конца 2026 года.

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Фото Андрей Зубов
Андрей Зубов
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