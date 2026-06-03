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Три километра от Алматы и 25 тысяч жителей: как живет самый крупный ЖК страны – фоторепортаж

ЖК &quot;Асыл Арман&quot;, Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15 Фото: Zakon.kz
Асыл Арман давно перестал быть просто жилым комплексом. За годы здесь сформировалась собственная среда с магазинами, сервисом, местами для прогулок и отдыха. Как сегодня выглядит один из крупнейших жилых массивов близ Алматы – в фоторепортаже Zakon.kz.

Сегодня Асыл Арман считается одним из крупнейших жилых комплексов Казахстана и самым проблемным. Он расположен в селе Иргели Карасайского района Алматинской области, практически на границе с Алматы. Комплекс объединяет 72 девятиэтажных дома, выполненных в едином архитектурном стиле. По разным оценкам, здесь проживает от 20 до 25 тыс. жителей – население, сопоставимое с небольшим районным центром.

ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

Практически все, кто решился на переезд в Алматы, на первое время выбирают именно этот массив – недорогая аренда и относительно новые квартиры. Некоторые отказываются от аренды и приобретают заветные квадратные метры, которые гораздо дешевле, чем в городе.

Но все же главная особенность комплекса заключается в том, что многие жители могут неделями не покидать его территорию без особой необходимости. Практически вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности.

Первые этажи многоэтажек давно превратились в непрерывную торговую галерею. Здесь работают продуктовые магазины, аптеки, кафе, пекарни, парикмахерские, салоны красоты, ателье, образовательные центры и пункты выдачи интернет-заказов.

Но на этом коммерческая активность не заканчивается. В отличие от многих других жилых комплексов Алматы и области в Асыл Армане активно используются не только первые этажи домов, но и подвальные помещения.

ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем не всегда такая деятельность ведется в рамках закона. Так, несколько лет назад в одном из подвальных помещений был выявлен нелегальный хостел, деятельность которого впоследствии была пресечена.

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ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

По словам местных жителей, именно развитая внутренняя инфраструктура стала одной из причин популярности комплекса.

"Я приехала сюда из Актау. После того как вышла на пенсию, меня сюда привез сын. Сейчас живу с его семьей, нянчу внуков. Мне очень нравится этот район. Все есть, все под рукой. Чтобы что-то купить или воспользоваться какими-то услугами, не нужно выезжать из ЖК, достаточно сходить в соседний двор", – рассказывает жительница комплекса Сауле Итемгенова.
ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

Прогуливаясь между домами, можно заметить, что практически в каждом дворе кипит жизнь. Кто-то идет за продуктами, кто-то возвращается с тренировки, а возле небольших магазинов постоянно встречаются соседи, обсуждающие последние новости района.

ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

При этом дворы ЖК на первый взгляд производят приятное впечатление своей ухоженностью. На тротуарах практически нет мусора, а детские площадки выглядят более-менее аккуратно. За территорией пытаются следить. Но так происходит не всегда и не везде, все же некоторые дворы остаются без внимания, а часть площадок своими силами в порядок приводят жители комплекса.

ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

В теплое время года некоторые дворы Асыл Армана превращаются в большую открытую площадку для отдыха. Детские зоны заполнены малышами и школьниками, а спортивные площадки становятся местом встреч и тренировок для подростков. Многие родители признаются, что спокойно отпускают детей гулять одних. Причина проста – внутри дворов сравнительно мало автомобильного движения.

ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

Автомобильная тема занимает особое место в жизни Асыл Армана. Найти свободное парковочное место здесь бывает непросто. У большинства жителей есть свои привычные места, которые годами остаются закрепленными за конкретными автомобилями. Поэтому человеку, приехавшему в гости, нередко приходится совершать несколько кругов по территории комплекса в поисках свободного участка.

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Фото: Zakon.kz

На парковках можно увидеть и своеобразные символы времени – автомобили, которые давно бросили и стоят они тут без движения годами. Покрытые пылью и паутиной, они стали частью местного пейзажа. По словам жителей, иногда такие автомобили используют для ночлега бездомные люди.

ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

Казалось бы, несмотря на развитую инфраструктуру, у Асыл Армана есть и недостатки. Жители комплекса регулярно жалуются на коммунальные проблемы: отключение электричества, водоснабжения, постоянные порывы магистралей и перебои с лифтами. Люди рассказывают, что каждая такая ситуация буквально парализует жизнь в комплексе.

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Власти пытаются решить проблему, но не всегда это получается. Еще одним неприятным моментом стала и удаленность массива от центра Алматы. Для многих, кто ежедневно ездит на работу или учебу в город, дорога занимает немало времени, особенно в часы пик.

"Я работаю продавцом-консультантом в магазине бытовой техники. Он расположен в центре города. Добираться до рабочего места долго и неудобно. Если опаздываю, то приходится ехать на такси, а это серьезные траты. Иногда сложно заказать доставку продуктов", – рассказал житель комплекса Нияз Азиров.
ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

ЖК "Асыл Арман", Алматы, Алматинская область, район города, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 13:15

Фото: Zakon.kz

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Именно поэтому многие жители называют Асыл Арман не просто жилым комплексом, а настоящим городом внутри города, который живет по своим законам и давно стал для тысяч семей не только местом проживания, но и полноценной средой для жизни.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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