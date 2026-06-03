Три километра от Алматы и 25 тысяч жителей: как живет самый крупный ЖК страны – фоторепортаж

Асыл Арман давно перестал быть просто жилым комплексом. За годы здесь сформировалась собственная среда с магазинами, сервисом, местами для прогулок и отдыха. Как сегодня выглядит один из крупнейших жилых массивов близ Алматы – в фоторепортаже Zakon.kz.

Сегодня Асыл Арман считается одним из крупнейших жилых комплексов Казахстана и самым проблемным. Он расположен в селе Иргели Карасайского района Алматинской области, практически на границе с Алматы. Комплекс объединяет 72 девятиэтажных дома, выполненных в едином архитектурном стиле. По разным оценкам, здесь проживает от 20 до 25 тыс. жителей – население, сопоставимое с небольшим районным центром.

Практически все, кто решился на переезд в Алматы, на первое время выбирают именно этот массив – недорогая аренда и относительно новые квартиры. Некоторые отказываются от аренды и приобретают заветные квадратные метры, которые гораздо дешевле, чем в городе.

Но все же главная особенность комплекса заключается в том, что многие жители могут неделями не покидать его территорию без особой необходимости. Практически вся необходимая инфраструктура находится в шаговой доступности.

Первые этажи многоэтажек давно превратились в непрерывную торговую галерею. Здесь работают продуктовые магазины, аптеки, кафе, пекарни, парикмахерские, салоны красоты, ателье, образовательные центры и пункты выдачи интернет-заказов.

Но на этом коммерческая активность не заканчивается. В отличие от многих других жилых комплексов Алматы и области в Асыл Армане активно используются не только первые этажи домов, но и подвальные помещения.

Вместе с тем не всегда такая деятельность ведется в рамках закона. Так, несколько лет назад в одном из подвальных помещений был выявлен нелегальный хостел, деятельность которого впоследствии была пресечена.

Материал по теме Жилищный вопрос: в одном из ЖК Алматинской области в подвалах устроили незаконный хостел

По словам местных жителей, именно развитая внутренняя инфраструктура стала одной из причин популярности комплекса.

"Я приехала сюда из Актау. После того как вышла на пенсию, меня сюда привез сын. Сейчас живу с его семьей, нянчу внуков. Мне очень нравится этот район. Все есть, все под рукой. Чтобы что-то купить или воспользоваться какими-то услугами, не нужно выезжать из ЖК, достаточно сходить в соседний двор", – рассказывает жительница комплекса Сауле Итемгенова.

Прогуливаясь между домами, можно заметить, что практически в каждом дворе кипит жизнь. Кто-то идет за продуктами, кто-то возвращается с тренировки, а возле небольших магазинов постоянно встречаются соседи, обсуждающие последние новости района.

При этом дворы ЖК на первый взгляд производят приятное впечатление своей ухоженностью. На тротуарах практически нет мусора, а детские площадки выглядят более-менее аккуратно. За территорией пытаются следить. Но так происходит не всегда и не везде, все же некоторые дворы остаются без внимания, а часть площадок своими силами в порядок приводят жители комплекса.

В теплое время года некоторые дворы Асыл Армана превращаются в большую открытую площадку для отдыха. Детские зоны заполнены малышами и школьниками, а спортивные площадки становятся местом встреч и тренировок для подростков. Многие родители признаются, что спокойно отпускают детей гулять одних. Причина проста – внутри дворов сравнительно мало автомобильного движения.

Автомобильная тема занимает особое место в жизни Асыл Армана. Найти свободное парковочное место здесь бывает непросто. У большинства жителей есть свои привычные места, которые годами остаются закрепленными за конкретными автомобилями. Поэтому человеку, приехавшему в гости, нередко приходится совершать несколько кругов по территории комплекса в поисках свободного участка.

Материал по теме 7-летнего ребенка насмерть задавил автобус на парковке ЖК под Алматы

На парковках можно увидеть и своеобразные символы времени – автомобили, которые давно бросили и стоят они тут без движения годами. Покрытые пылью и паутиной, они стали частью местного пейзажа. По словам жителей, иногда такие автомобили используют для ночлега бездомные люди.

Казалось бы, несмотря на развитую инфраструктуру, у Асыл Армана есть и недостатки. Жители комплекса регулярно жалуются на коммунальные проблемы: отключение электричества, водоснабжения, постоянные порывы магистралей и перебои с лифтами. Люди рассказывают, что каждая такая ситуация буквально парализует жизнь в комплексе.

Материал по теме 25 тысяч жителей Алматы остались без воды

Власти пытаются решить проблему, но не всегда это получается. Еще одним неприятным моментом стала и удаленность массива от центра Алматы. Для многих, кто ежедневно ездит на работу или учебу в город, дорога занимает немало времени, особенно в часы пик.

"Я работаю продавцом-консультантом в магазине бытовой техники. Он расположен в центре города. Добираться до рабочего места долго и неудобно. Если опаздываю, то приходится ехать на такси, а это серьезные траты. Иногда сложно заказать доставку продуктов", – рассказал житель комплекса Нияз Азиров.

Материал по теме Жители ЖК "Асыл Арман" жалуются на зловоние от завода по переработке макулатуры

Именно поэтому многие жители называют Асыл Арман не просто жилым комплексом, а настоящим городом внутри города, который живет по своим законам и давно стал для тысяч семей не только местом проживания, но и полноценной средой для жизни.