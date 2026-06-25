Президентский грант получила корреспондент Zakon.kz Екатерина Елисеева

В преддверии профессионального праздника астанинский журналист Екатерина Елисеева стала обладателем гранта президента Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно лучшие журналисты страны удостаиваются государственных наград накануне Дня работников средств массовой информации. Сегодня, 25 июня 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев традиционно вручил награды, премии, гранты и высказал слова благодарности работникам СМИ.

За весомый вклад во всестороннее освещение масштабных реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана на основе принципа «Закон и Порядок», президент в торжественной обстановке вручил грант столичному корреспонденту Zakon.kz.

Получив столь высокую оценку своего труда, Екатерина Елисеева призналась, что еще не смогла до конца осознать произошедшее:

"Мне всегда было гораздо проще радоваться за других, чем за себя. И рассказывать истории других людей мне тоже всегда нравилось больше. За годы работы я не раз бывала в Акорде, делала репортажи с церемоний награждения, спрашивала людей об их эмоциях, переживаниях, о том, что они чувствуют в эти торжественные моменты своей жизни. Но когда сегодня этот вопрос задали уже мне, единственное, что хотелось показать, – это свои дрожащие от переполняющих эмоций руки".

Как рассказала журналист, перед церемонией награждения для лауреатов провели инструктаж и репетицию, однако справиться с волнением полностью она все равно не смогла.

"Когда называют твою фамилию и редакцию, когда идешь по центральному проходу к президенту, в какой-то момент эмоции все равно берут верх, каким бы холодным умом ты не обладал. Вроде сработал автоматизм: прошла по центру, остановилась в нужной точке, сделала все по регламенту. А дальше – как в тумане. Помню только улыбку президента и его слова: "Поздравляю вас", – поделилась журналист.

Екатерина Елисеева отметила, что испытывает огромное чувство благодарности за то, что труд журналистов не остается незамеченным и получает такое признание.

Она также рассказала, что во время ожидания начала церемонии в ее памяти один за другим всплывали люди, сыгравшие важную роль на профессиональном и личном пути.

"Первый руководитель, который когда-то поверил в студентку, научил профессии и со временем стал одним из самых близких людей в моей жизни, герои моих материалов, каждый из которых оставил свой след, коллеги, чья поддержка ощущается каждый день, и родные, которые когда-то буквально взяли меня за руку, отвели в университет и помогли выбрать этот путь. Всем им я бесконечно благодарна". Екатерина Елисеева

Кто еще из работников СМИ сегодня получил из рук Касым-Жомарта Токаева награды и премии – можно прочитать здесь.