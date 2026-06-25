Президентский грант получила корреспондент Zakon.kz Екатерина Елисеева
Ежегодно лучшие журналисты страны удостаиваются государственных наград накануне Дня работников средств массовой информации. Сегодня, 25 июня 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев традиционно вручил награды, премии, гранты и высказал слова благодарности работникам СМИ.
За весомый вклад во всестороннее освещение масштабных реформ, направленных на построение Справедливого Казахстана на основе принципа «Закон и Порядок», президент в торжественной обстановке вручил грант столичному корреспонденту Zakon.kz.
Получив столь высокую оценку своего труда, Екатерина Елисеева призналась, что еще не смогла до конца осознать произошедшее:
"Мне всегда было гораздо проще радоваться за других, чем за себя. И рассказывать истории других людей мне тоже всегда нравилось больше. За годы работы я не раз бывала в Акорде, делала репортажи с церемоний награждения, спрашивала людей об их эмоциях, переживаниях, о том, что они чувствуют в эти торжественные моменты своей жизни. Но когда сегодня этот вопрос задали уже мне, единственное, что хотелось показать, – это свои дрожащие от переполняющих эмоций руки".
Как рассказала журналист, перед церемонией награждения для лауреатов провели инструктаж и репетицию, однако справиться с волнением полностью она все равно не смогла.
"Когда называют твою фамилию и редакцию, когда идешь по центральному проходу к президенту, в какой-то момент эмоции все равно берут верх, каким бы холодным умом ты не обладал. Вроде сработал автоматизм: прошла по центру, остановилась в нужной точке, сделала все по регламенту. А дальше – как в тумане. Помню только улыбку президента и его слова: "Поздравляю вас", – поделилась журналист.
Екатерина Елисеева отметила, что испытывает огромное чувство благодарности за то, что труд журналистов не остается незамеченным и получает такое признание.
Она также рассказала, что во время ожидания начала церемонии в ее памяти один за другим всплывали люди, сыгравшие важную роль на профессиональном и личном пути.
"Первый руководитель, который когда-то поверил в студентку, научил профессии и со временем стал одним из самых близких людей в моей жизни, герои моих материалов, каждый из которых оставил свой след, коллеги, чья поддержка ощущается каждый день, и родные, которые когда-то буквально взяли меня за руку, отвели в университет и помогли выбрать этот путь. Всем им я бесконечно благодарна". Екатерина Елисеева
Кто еще из работников СМИ сегодня получил из рук Касым-Жомарта Токаева награды и премии – можно прочитать здесь.