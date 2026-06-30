Бивни мамонтов, лаборатория палеозоологии и черные копатели: что переживает современная палеонтология

Природа Казахстана настолько уникальна и загадочна, что хранит в себе сокровенные тайны. Нередко соотечественники становятся очевидцами ее древней истории, буквально находя различные окаменелости. Сами палеонтологи признаются, что наша земля еще далеко полностью не изучена.

Заведующая лабораторией палеозоологии Института зоологии РК Пируза Тлеубердина рассказала Zakon.kz, как кропотливо сотрудники лаборатории, начиная с 1948 года, собирали историю древнего животного мира Казахстана и почему сейчас палеонтология остается невостребованной профессией для молодежи, с какими усилиями добыты бивни мамонта и надо ли бороться с черными копателями.

Необыкновенная профессия

Пируза Тлеубердина – палеозоолог с 60-летним стажем. В эту профессию пришла на третьем курсе вуза, потому что всегда хотела выбрать необыкновенно интересную специальность.

"На первых курсах в университете я посещала спортивную секцию, которую вели геологи – мастера спорта. Они-то и посоветовали мне выбрать направление палеонтологии, объяснив, что геологам очень нужны палеонтологи. Так, я пошла на кафедру зоологии. По окончании заведующий лабораторией Института зоологии Валериан Семенович Бажанов принял меня в аспирантуру и затем на работу. Мне поручили привести в порядок коллекционную с ее фондами. Я их полностью систематизировала, разложила на стеллажи по местонахождениям. Сейчас я понимаю: чтобы заниматься наукой, в институтские лаборатории лучше приходить еще со студенческой скамьи, чтобы постепенно вникать в суть и строение анатомии различных животных, пройти навыки и методику лаборантской и реставраторской работы, принять участие и узнать методику полевых сборов и раскопок скелетных останков древних животных. К сожалению, в настоящее время нет таких студентов, которые проявили бы интерес к науке и могли бы найти дорогу в научно-исследовательские институты". Пируза Тлеубердина

Фото: из личного архива Пирузы Тлеубердиной

С тех пор Пируза Тлеубердина вложила колоссальный труд в развитие отечественной палеонтологии. Более 50 лет принимала участие в экспедициях, проводила раскопки и сбор окаменелостей древних животных, пополняя коллекционные фонды лаборатории и экспозиции в Музее природы уникальными материалами.

"В Национальной академии наук Республики Казахстан находится наш Музей природы, которому уже 65 лет. Его основали ученые Института зоологии по идее Валериана Бажанова. В 2006 в связи с ремонтом здания Академии наук РК музей демонтировали, а через четыре года в 2010 году нам велели вернуться. Палеонтологический зал мы открыли в 2012 году к Международному дню музеев. Пресса широко осветила восстановление и открытие Музея природы. В экспозициях были представлены скелеты, а в витринах скелетные останки древних позвоночных, добытых в разных регионах Казахстана при раскопках из отложений разных геологических эпох". Пируза Тлеубердина

Фото: из личного архива Пирузы Тлеубердиной

Параллельно ученый запросила еще один зал для экспозиции по современному животному миру Казахстана. Там сейчас представлена современная фауна крупных позвоночных всех ландшафтов.

"Очень хотелось представить ихтиофауну. Мы заказали сухой аквариум размером два на три метра с подсветкой, в которой "плавают" чучела краснокнижных рыб. Это был большой успех, а в 2021 году музей отметил 60-летие – провел в онлайн-формате международную конференцию. Участниками стали работники музеев Казахстана и зарубежья. За вклад в развитие музеев меня наградили медалью, которую привезли из Москвы". Пируза Тлеубердина

Открытия мирового уровня

С 2021 года ученую вернули в Институт зоологии РК для систематизации коллекционного фонда лаборатории. Фонд составлял более 250 тыс. единиц хранения. Бесконечные передислокации хранилищ лаборатории значительно навредили качественному и количественному составу коллекций. С середины 2021 по 2023 год по программе института сотрудники лаборатории приступили к систематизации коллекций эпохи плейстоцена, которая наиболее востребована в исследованиях зарубежных коллег (Россия, Франция, Германия).

"Коллекционный фонд только эпохи плейстоцена составляет более 7,5 тыс. остатков крупных позвоночных и около 8 тыс. мелких (грызуны, зайцеобразные, насекомоядные и др.)". Пируза Тлеубердина

В доисторические эпохи существовал Тургайский пролив, который разделял Европу и Азию. Сейчас самого пролива уже нет, но прогиб остался, на его территории находятся остатки древних носорогов высотой шесть метров. Первый скелет был найден в 1912 году, изучил его академик Алексей Борисяк.

"При раскопках думали, что это мамонт из-за крупных костей скелета, но исследованиями Алексея Борисяка доказано, что это чудище-зверь, и назвали этого носорога индрикотерий, что буквально означает чудище-зверь. Сейчас находок гигантских носорогов отмечено много. А на территории Национального парка "Алтын-Эмель" установлено два местонахождения: одно в горах Актау, а другое в горах Калканы. В последнем из них (это южный вход в нацпарк) обитала в позднемеловую эпоху динозавровая фауна. Если говорить еще об одной уникальной находке, которую мы раскопали в 1997 году, это уникальные скелетные остатки носорогообразного из бронтотериев – больших размеров, чем зубр. Мы сейчас предлагаем властям на этой территории сделать парк древних животных, расставить их скульптуры, тогда поток туристов будет больше". Пируза Тлеубердина

Бивни мамонтов из вечной мерзлоты

Интересных историй в жизни Пирузы Тлеубердиной не сосчитать. Она поделилась одной из самых последних. В 2021 году ученая собиралась в Рудный, где геологи в карьерах нашли окаменелые остатки меловых деревьев, на спилах этих доисторических деревьев видны кольцевые слои их роста. Однако поездка переключилась на другую.

"Уже собиралась в Рудный. Вдруг вызывают в Астану – в Департамент экономических расследований. Я говорю, что не могу приехать, потому что еду в Рудный. Тогда они позвонили в Комитет науки, а они снова вышли на меня. В Астане меня встретил представитель департамента – он рассказал о контрабандной коллекции по мамонтам". Пируза Тлеубердина

Оказывается, это был товар из Якутии, намечался к отправке через Казахстан в южные страны. Коллекция из отложений вечной мерзлоты выглядела свежей, грамотно упакованной от рассыхания. Такие образцы бивней предназначались для работы резчиков. Один огромный бивень с нарезанными фигурками стоит 198 тыс. долларов.

"Толщина бивней широкая, нарезанная бревнами, закутанная. Я представила, какой это был могучий мамонт и как он нес и жил с такими бивнями?! Я спросила якута (перевозчика), почему нарезали-то, он отвечает: "А по-другому куда все поместится?". Мы каждый бивень обмеряли, взвешивали, вносили в протокол. Я согласилась принять участие в этой процедуре при условии, что бивни, которые я отметила, они передадут в фонды Института и Музей природы, что было сделано позднее". Пируза Тлеубердина

Пируза Тлеубердина показала хранилище, в котором находятся коллекции.

"В самом нижнем этаже у нас четыре комнаты, в которых размещены коллекции по эпохам и лаборантская – реставрационная эпохи. В 80-90-е годы прошлого столетия я на свой грант закупала стеллажи, пластиковую тару для размещения коллекций. В 2024 году после ремонта здания института нам для хранения коллекционного фонда выделено пять комнат для хранения и для реставрационной. Здесь прохладно, чисто и безопасно. Вот эти бивни мы пропитываем для сохранности. Раствор из спирта и клея. Контрабандисты их надежно завернули и запечатали, чтобы они не высохли, – за это я им признательна. У нас на всей территории и в северной половине Казахстана обитали в позднем неоплейстоцене представители мамонтовой фауны. Там мы находили отдельные челюсти, зубы, черепа и кости конечностей представителей мамонтовой фауны: мамонтов, бизонов. Все они тоже хранятся в наших лабораториях". Пируза Тлеубердина

Черные копатели – вредители или помощники

По словам Пирузы Тлеубердиной, в Казахстане много любителей палеонтологии и черных копателей. Хотя это противозаконно, преследуется крупным штрафом (до 6000 МРП – 26 млн тенге) и даже реальным лишением свободы до 12 лет.

"Копает очень много людей, случайно находят, подбирают, продают. Только в Алматы есть два рынка, где реализуются минералы и окаменелости. Как они туда провозят – мы не знаем. Я сама еще там не была, но те, кто покупал там, приходили ко мне, чтобы я определила вид и период. Говорят, что на этих рынках есть ценные и просто красивые вещи". Пируза Тлеубердина

Специалист отмечает, что те, кто находит древние минералы и окаменелости, должны знать, что все, что находится в недрах Казахстана, является природным достоянием республики, поэтому найденное обязаны доставить специалистам в Институт зоологии или национальные музеи, которые смогут оценить их историческую или научную ценность. Иначе, если попадутся, платить придется дорого.

"Есть один случай, когда биолог-путешественник, которому это было неизвестно, поехал на Мангышлак. Он просто собирал все, что ему попадалось. В аэропорту его попросили показать содержимое рюкзака – там оказалось 20 морских ежей мелового возраста, зубы акул и череп газели. И его коллекции арестовали и, соответственно, позвонили нам в институт. Составили опись, согласно законам РК, конфискованные коллекции передали нам в институт. Туристу сделали предупреждение и отпустили. Главное, что он нигде ничего не копал. А вот с черным копателем я столкнулась в Павлодаре на конференции. Он приехал, интересовался, где и что может накопать для продажи. Рассказал, что в Западном Приаралье нашел скелет, и он хранится в гараже. Я говорю, привези ко мне, я тебе определю, какой это мастодонт. Но он так и не привез". Пируза Тлеубердина

Собеседница признается, что иногда борьба с черными копателями кажется бессмысленной, ведь порой они помогают открыть что-то новое. Тогда как в эту профессию молодежь не хочет идти из-за низкой зарплаты.

"Для молодых специалистов зарплаты нет, поэтому для них это непрестижно, волонтерами они быть не могут – не то время, чтобы ходить голодным. Хотя в Казахстане продолжаются сенсационные открытия и сама работа очень интересная. Казахстан – это еще не поднятая целина, еще копать и раскапывать. К нам часто приезжают иностранцы, чтобы учиться на нашем опыте, и удивляются, как далеко мы шагнули в это плане. Даже было время (90-годы) когда отсутствовало финансирование на экспедиции. В этот момент нас поддержали зарубежные коллеги со своими грантами. В период 1993-1997 годы мы выполнили значительные исследования по материалам Зайсанской впадины, Джунгарского Алатау". Пируза Тлеубердина

Под охраной государства

Но казахстанским ученым все же удалось взять под охрану ЮНЕСКО ряд местонахождений. Например, в 2014 году проведена работа по подготовке научного обоснования для Аксу-Джабаглинского заповедника совместно с московскими коллегами и для уникального и единственного в мире местонахождения "Аулие" юрской фауны и флоры на территории данного заповедника.

Фото: из личного архива Пирузы Тлеубердиной

Палеозоолог перечисляет, что усилиями ученых лаборатории в 1972 году палеонтологическим памятником природы государственного значения (которому уже 100 лет) объявлено местонахождение гиппарионовой фауны "Гусиный перелет" на набережной Павлодара. К сожалению, он пока не охраняется.

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Пируза Тлеубердина рассказала, что в Туркестанской области в 1987 году палеонтологическим памятником природы объявлено местонахождение "Кошкурган". Захоронение "Кошкурган" взято под охрану местными властями. Ранее там был грифон – вода вырывалась из-под земли, и вместе с водой выбрасывались кости древних животных возраста 800 тыс. лет назад. Позднее находили орудия эпохи мустье. То есть нижний слой – палеонтологический, а повыше слой археологический.

В 1988 году там работала совместная с российскими археологами экспедиция, для того чтобы установить возраст месторождения. Памятник огородили. Там теперь грифона нет, потому что воду стали забирать на нужды города. А еще в Тургае есть заповедная зона, где находятся два казахстанских палеонтологических местонахождения, они уже охраняются. Добавим, что также на "Алтын-Эмеле" все под охраной – можно приезжать, смотреть, но копать нельзя.