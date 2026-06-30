Поселок-призрак глазами столичного фотографа: как среди пустых пятиэтажек живут 200 человек

В Заозерном Акмолинской области, где в советские годы жили 10 тыс. человек, сегодня осталось около 200 жителей. Среди заброшенных домов работают школа, два магазина и цементный завод, с которым местные связывают надежды на будущее, рассказал Zakon.kz столичный фотограф Евгения Волков.

Поездку в Заозерное организовал астанинский клуб путешественников Nomad 4x4. Его участники ездят по Казахстану на внедорожниках, ищут малоизвестные маршруты, природные и исторические точки, а также поселки, которые редко попадают в туристические путеводители. Именно в рамках одной из таких поездок они добрались до Заозерного. Об этом поселке путешественники знали заранее, однако увиденное все равно произвело на них сильное впечатление.

Фото: Евгений Волков

Первой перед ними появилась пятиэтажка без окон и признаков жизни. Участник клуба путешественников Евгений Волков решил обойти ее вокруг и, заглянув во двор, неожиданно увидел детей на велосипедах.

"Меня сразу как будто выключило. Стоит полностью пустая пятиэтажка, с зияющими черными дырами вместо окон. Я зашел внутрь нее, потом обошел ее вокруг – и вдруг увидел детей. Меня накрыло состояние полного сюрреализма", – вспоминает он.

Еще более странным показался контраст между заброшенными домами и современной школой. Она стоит среди пустующих многоэтажек и продолжает работать. В ней учатся 35 детей, причем некоторые классы объединены из-за небольшого числа учеников. Например, в одном классе может быть два ребенка, в другом – три, поэтому их обучают вместе.

"Школа рассчитана на обучение до девятого класса. Вероятно, те, у кого есть возможность, стараются отправить своих детей в города. Но для семей из Заозерного это непросто: стабильной работы немного, а уехать из поселка без накоплений практически невозможно", – рассказывает Евгений.

По словам путешественника, главным работодателем в поселке остается цементный завод. Часть жителей связана с ним, другие пытаются вести небольшое хозяйство. В поселке нет рынка недвижимости: квартиры просто бросали во время массового отъезда, но купить их некому.

"Там все только убегают, если есть любая возможность. Продать ничего нельзя. Когда люди массово уезжали, они все просто бросали", – говорит Евгений.

При этом переселить оставшихся жителей в несколько домов, казалось бы, было логичным решением, но это непросто. Жилье в свое время было приватизировано. Даже если хозяева давно уехали, при попытке восстановить дом или заселить его другими людьми они могут заявить свои права на квартиры. Похожая ситуация ранее возникала во многих городах Казахстана, где при попытках восстановить пустующее жилье появлялись прежние владельцы.

"Сейчас жители Заозерного живут в непростых бытовых условиях. Из разговоров с местными мы узнали, что воду здесь начали подавать только в 2026 году, а раньше ее привозили. Электричество есть, но центрального отопления нет. Даже в пятиэтажных домах многие отапливают квартиры печками и углем. Иногда печь устанавливают этажом ниже, чтобы не заполнять жилье дымом, а тепло проводят в квартиру по трубам", – делится фотограф.

В поселке работают два магазина. По наблюдениям путешественников, там можно купить основные продукты и товары первой необходимости.

По словам Евгения – жителя Астаны, психологическое ощущение от места, где жизнь продолжается рядом с заброшенными кварталами, особенно тяжелое. Он рассказывает, что видел мужчин и женщин примерно 35-40 лет, молодого парня, детей школьного и дошкольного возраста. Директор школы, молодая женщина, поделилась с Евгением, что ей нравится жить в поселке и переезжать к родственникам в город она не хочет.

Для путешественников это прозвучало неожиданно. С одной стороны – пустые дома, разбитые окна, отсутствие привычной городской инфраструктуры. С другой – люди, которые продолжают работать, растить детей и считать поселок своим домом.

Фото: Евгений Волков/Урановый карьер

"История Заозерного связана с промышленностью. В то время населенные пункты в этой части Казахстана развивались вокруг предприятий, занимавшихся добычей и переработкой стратегического сырья. Заозерное было частью промышленной системы, связанной со Степногорском и Целинным горно-химическим комбинатом. Здесь добывали минералы, которые затем отправляли на переработку", – отмечает Евгений.

После распада СССР и разрыва прежних производственных связей такие поселки начали быстро пустеть. Степногорск, по оценке путешественника, сумел сохраниться, однако другие населенные пункты, в том числе Заозерное, Володаровка и Красногорск, столкнулись с массовым отъездом жителей.

При этом сами дома, построенные Степногорским управлением строительства, оказались очень прочными. Многие стоят заброшенными уже около 30 лет, но их стены и крыши сохраняются. Внутри почти все разрушено или вынесено: жители и мародеры забирали металл, детали, отделочные материалы, – все, что можно было использовать или продать. Однако бетонные коробки многоэтажек остаются монолитными.

С воздуха путешественники увидели, что на другой стороне поселка находятся несколько более живых промышленных объектов и административное здание.

"Возможно, там размещается офис завода или госорганы. Сегодня главная надежда жителей связана с цементным заводом. Теперь местные рассчитывают на крупные стройки, в частности, на возможное строительство АЭС. Им потребуется большой объем цемента, а значит, завод может получить заказы, а местные смогут работать. Вместе с предприятием, надеются жители, может ожить и сам поселок. У них сейчас надежда только на это: оживет завод – оживет поселок", – добавляет Волков.

Сам он после поездки увез другое ощущение – чувство полной безнадежности. Поэтому он сознательно не снимал местных жителей крупным планом. По его словам, путешественникам было не очень комфортно и неэтично, приехав на дорогих машинах, фотографировать людей и наблюдать за их тяжелой жизнью, как за экзотикой.

Между тем в интернете можно найти песни и видеоролики о Заозерном, в которых бывшие жители поселка признаются в любви к своей малой Родине.

Историю Заозерного в личном блоге собрала Наталья Тележинская на основе архивных фотографий и воспоминаний бывших жителей. Она рассказывает, что поселок начали строить в 1963 году одновременно с шахтами 3-го рудоуправления Целинного горно-химического комбината, где добывали урановую руду. Заозерный был благоустроенным поселком с жилыми домами, школами, больницей, детскими садами, магазинами, библиотекой, клубом и стадионом.

Как отмечает автор блога, главным предприятием оставалось рудоуправление, однако промышленная жизнь не ограничивалась шахтами. В Заозерном работал механический завод, выпускавший колеса и тормозные диски для самолетов, одно время здесь добывали мрамор. Когда в середине 1980-х годов урановая отрасль начала сворачиваться, в поселке пытались наладить другие производства: выпуск щебня и медного купороса, швейное дело, сыроварню, колбасный цех, обработку мрамора. Также для поселка приобрели оборудование для цементного завода. Но небольшие предприятия не смогли заменить градообразующее производство, и люди постепенно стали уезжать.

Важной частью жизни Заозерного была культура. В Доме культуры "Кристалл" проходили гастроли артистов, работали театральная студия, танцевальный коллектив и вокально-инструментальный ансамбль. Жители участвовали в смотрах, пели, танцевали и выступали на сцене. Спорт также был частью повседневности. Спорткомплекс "Энтузиаст" собирал зрителей на игры по мини-футболу и баскетболу, а еще был бассейн, гимнастический зал и футбольное поле.

После закрытия рудоуправления и последующего банкротства предприятия Заозерный начал пустеть. Но в памяти бывших жителей он остался не заброшенной точкой на карте, а родиной.

Ранее мы рассказали о другом поселке под названием Байжансай. Его историю можно прочитать по ссылке.