Легкие деньги, но тяжелые сроки: как молодые люди ломают свои жизни

В Астане все чаще задерживают молодых закладчиков, которым обещали быстрый и безопасный заработок. Среди них – 22-летняя девушка с двумя детьми. Что делают госорганы, чтобы противостоять наркопреступности, узнал корреспондент Zakon.kz.

На одном из последних задержаний столичным оперативникам пришлось работать с 22-летней девушкой. У нее двое детей, впереди вся жизнь. Однако она решила попробовать заработать на распространении наркотиков.

Такие истории сегодня уже не исключение, говорят в полиции. В наркобизнес через интернет втягивают студентов, приезжую молодежь, молодых девушек и парней. Им предлагают "непыльную работу", обещают крупные суммы, но о том, что за этим последует уголовная ответственность, вербовщики, как правило, не рассказывают.

"Раньше среди задержанных чаще были взрослые женщины, 40-50 лет и старше. Сейчас, к сожалению, возраст вовлечения в наркопреступность снижается. Карьера закладчика обычно длится месяц, два, иногда полгода. Но человек, совершающий преступления в сфере наркотиков, в любом случае понесет ответственность", – рассказала начальник отдела Управления по противодействию наркопреступности ДП Астаны, подполковник полиции Алия Кибаткызы.

По ее словам, за последние годы у молодежи снизился спрос на наркотики каннабисно-опиоидной группы. На смену им пришли синтетические вещества, которые продают через сайты, мессенджеры и анонимные аккаунты.

С начала 2026 года в Астане зарегистрировали более 300 наркоправонарушений. Свыше 100 уголовных дел возбудили в отношении предполагаемых сбытчиков. Из незаконного оборота изъяли более 100 килограммов наркотиков, в том числе 10 кг синтетических веществ.

"Астана привлекает студентов и молодых людей из регионов, здесь активно действует маятниковая миграция: ежемесячно в город приезжают и уезжают сотни людей. Молодежь с периферии, не знакомая с рисками и способами вербовки, может поддаться соблазну легких денег и оказаться в руках наркодилеров. А вербовщики каждый год придумывают все новые способы распространения наркотиков. Но я хочу напомнить, что на здоровье и судьбе человека заработать не получится ни у кого", – добавила Алия Кибаткызы.

В ДП Астаны отмечают, что главная опасность сегодня – не только сами вещества, но и способ, которым в незаконный рынок втягивают людей. Наркотики давно перестали передавать исключительно из рук в руки. Достаточно смартфона, анонимного чата и обещания легкого дохода.

Профилактика, по словам Алии Кибаткызы, теперь тоже во многом перешла в интернет. Полицейские публикуют социальные ролики на сетевых платформах, привлекают блогеров с большой аудиторией, снимают интервью с задержанными закладчиками. Один из таких проектов – фильм "Слезы матерей", в котором родители рассказывают, как попытка получить быстрые деньги закончилась сроками и разрушенными семьями.

Столичная полиция направила на блокировку свыше 400 интернет-ресурсов, связанных с распространением наркотиков. Параллельно правоохранители блокируют банковские карты и счета, на которые поступают деньги от незаконной деятельности.

"На протяжении нескольких лет мы сотрудничает с Городским центром психического здоровья Астаны и видим страдания наркозависимых. Это на самом деле очень страшно. Поэтому мы должны объединиться в этой войне – все госорганы, НПО, общественные объединения, как единый кулак", – считает Алия Кибаткызы.

Проблему вовлечения молодежи в наркосреду в конце июня обсудили на Дне открытых дверей в столичном центре психического здоровья. Мероприятие организовали совместно с Национальным центром общественного здравоохранения. Здесь горожане могли получить консультации психиатров, наркологов и психологов, а специалисты рассказали о профилактике, лечении и реабилитации.

Директор Городского центра психического здоровья Астаны Куаныш Алтынбеков отметил, что одна из главных задач таких встреч – дать людям понятную информацию о том, куда обращаться за помощью.

"Важно, чтобы человек или его близкие не оставались один на один с проблемой. Чем раньше обратиться к специалистам, тем больше возможностей предотвратить тяжелые последствия и начать лечение", – сказал он.

Заведующая отделением № 6 ГЦПЗ Асель Джузенова подчеркивает, что наркозависимость остается одной из наиболее сложных медико-социальных проблем. При этом специалисты все чаще сталкиваются не с употреблением одного вещества, а с их сочетанием.

"Молодые люди могут одновременно употреблять алкоголь, никотинсодержащую продукцию, вейпы, энергетики и наркотики. Такая смесь усиливает токсическую нагрузку на организм и ускоряет формирование зависимости", – сказала Асель Джузенова.

Отдельную тревогу вызывает возраст пациентов. Подростковый мозг еще развивается, механизмы самоконтроля и оценки рисков не сформированы полностью. Поэтому зависимость у несовершеннолетних и молодых людей может развиваться быстрее, а последствия сохраняться дольше.

"Наша работа – это не только лечение. Важны раннее выявление факторов риска, профилактика, разъяснительная работа с подростками, родителями и педагогами. Чем раньше человек приходит за помощью, тем выше шансы сохранить качество жизни", – сказала Асель Джузенова.

Заместитель директора ГЦПЗ Алмагуль Айтжанова отметила, что на учете в Городском центре психического здоровья стоят около 1000 человек. Но это не окончательная цифра, так как в Астане открыто очень много частных реабилитационных центров, куда обращаются люди, в том числе и несовершеннолетние.

"Чтобы актуализировать данные, мы планируем совместную работу о предоставлении нам информации о количестве лиц, обратившихся в частные рехабы за помощью", – отметила замдиректора ГЦПЗ.

Лечение в ГЦПЗ начинается с дезинтоксикационной терапии, которая в среднем занимает около трех недель. Затем пациента направляют на психотерапию и реабилитацию, этот этап может длиться от полутора до двух месяцев. При наличии мотивации пациента могут направить в филиал Республиканского научно-практического центра психического здоровья в Павлодаре, где проводят психосоциальную и трудовую реабилитацию.

"Там есть отделение социальной реабилитации "Асар", где пациенты достигают хороших результатов ремиссии. В дальнейшем они становятся консультантами, сотрудниками наших центров и воочию показывают другим пациентам, что жизнь на этом не заканчивается, что можно достичь реабилитации, обрести семью и влиться в социум. При устойчивом улучшении, трехлетней ремиссии, отрицательных тестах, отсутствии повторных госпитализаций, положительных характеристиках из полиции и успешной социализации человека могут снять с динамического наблюдения", – отметила она.

Сам факт наблюдения у психиатра-нарколога не означает автоматического запрета на трудоустройство. Возможность работать по конкретной специальности рассматривается врачебной комиссией с учетом психического состояния пациента и медицинских противопоказаний.

Врачи и полицейские сходятся в одном: борьба с наркотиками начинается задолго до задержания. Она начинается в тот момент, когда молодой человек понимает, что обещанная "легкая подработка" может перечеркнуть всю его жизнь.