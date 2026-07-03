Рокарии, живые изгороди и парки: как преображается Костанай

Больше миллиона цветов, десятки тысяч газонов и новые парки. Так в Костанае реализуется госпрограмма "Таза Қазақстан". Как преображается областной центр, увидел корреспондент Zakon.kz.

Масштабное озеленение

В последние годы вопросам благоустройства и озеленения города акимат Костаная уделяет все больше внимания, и новые зеленые и цветущие уголки для отдыха появляются в разных частях областного центра. Ежегодно на эти цели из бюджета выделяются значительные средства, к примеру, в 2026 году – около 420 млн тенге, из них свыше 355 млн тенге – только на высадку цветов.

Кстати, их посадили более 1,2 млн штук: 10 оттенков петуний, бархатцев, сальвии, герани и цинерарии. В этом году на клумбах и кольцевых развязках цветов стало на 20% больше, чем в 2025. Из многолетних цветов формируют ландшафтные композиции – рокарии.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Для оформления городских территорий применяют не только привычную петунию, но и канны, карликовые астры, пеларгонию, бархатцы и другие декоративные растения. Кроме цветов, вдоль дорог и в парках появляются живые изгороди из кизильника и множество видов хвойных и лиственных деревьев.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Весной подрядчики высадили более 5,5 тыс. кустарников живой изгороди. Они появились на проспекте Аль-Фараби, улице Фролова, в микрорайонах Аэропорт и Юбилейный, Притобольском и Триатлон парках, на Привокзальной площади и многих других участках. Подрядчики полностью озеленят проспект Аль-Фараби, также проведут работы на двух центральных улицах Баймагамбетова и Гоголя", – рассказали в отделе ЖКХ акимата Костаная.

Кстати, уже не первый год для озеленения города подрядчики привозят саженцы, которые легко адаптируются к местному климату и в большинстве своем приживаются. Всего в этом сезоне на улицах города планировалось высадить более 800 тыс. саженцев. Это сосны, ели, вязы, пирамидальные тополя, ивы и березы.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Ландшафтный дизайн и рокарии

Программу по высадке многолетних растений в городе начали воплощать в жизнь еще в 2022 году. Тогда начались масштабные работы по устройству рокариев. Кстати, горожане положительно оценили идею властей. И сегодня, спустя четыре года, площадь таких цветников уже составляет более 28 тыс. кв. метров.

Продолжилась работа по их устройству и высадке многолетних растений и в 2026 году: они заняли еще около 7 тыс. кв. метров, в том числе на кольцевых развязках. Для наполнения рокариев специалисты используют можжевельник, горную сосну, лапчатку желтую, барбарис, спирею, гортензии, ирисы, рябинник, шалфей, овсяницу, лагурус, розы. Причем для оформления таких пространств подрядчики не просто завозят чернозем для клумб, но и укладывают геотекстиль, речную гальку, мраморную крошку и ландшафтные камни. Они создают красоту, которая сохраняется в течение всего лета, когда цветение одних растений или кустарников сменяется другими.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В этом году рокарий с "Жар-птицей" появился и в сквере микрорайона "Жана Кала". Еще несколько лет назад на этом участке был лог, который сначала засыпали, а после начали процесс благоустройства. Первыми здесь появились деревья различных видов, дорожки, "одетые" в брусчатку, скамейки и освещение. После подрядчик обустроил клумбы, высадил многолетние растения и кустарники, а также наладил систему ухода и полива.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Похожий рокарий уже несколько лет радует жителей и гостей города на одном из центральных проспектов. Здесь композицию из растений и камней дополняют скульптуры четырех лошадей. Получилось мило и привлекательно.

Без полива никак

Как отмечают в отделе ЖКХ, сохранение зеленых зон невозможно без постоянного полива, поэтому в парках и скверах постепенно налаживают систему полива. К примеру, в Центральном сквере и в парке на улице Гашека такие системы уже действуют на всей территории. Ведется монтаж поливочной системы на площади 20 тыс. кв. метров и в парке Победы.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"В 2026 году планируем завершить установку системы полива на всей территории Триатлон-парка. Стоит отметить, что работа, проведенная за последние несколько лет, уже принесла результаты. Нам удалось увеличить площадь зеленых насаждений, высадить множество деревьев и кустарников, благоустроить городские территории и общественные пространства. Все это стало важным шагом к формированию экологически устойчивой городской среды", – добавили в отделе ЖКХ.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

По мнению специалистов, проведение благоустройства и озеленения города способствует улучшению экологической обстановки, повышению уровня благоустройства и формированию современного облика Костаная, который и раньше был одним из самых зеленых городов. Кстати, подрядчики не только высаживают кустарники, газоны и цветы, но ведут полив, прополку и обрезку.

Газоны повсюду

Руководство города сделало еще один важный шаг к улучшению экологии городской среды, запустив пилотный проект по расширению газонов и благоустройству ключевых улиц. Инициатива направлена на улучшение экологической обстановки, снижение уровня запыленности и повышение комфорта городской среды.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

По проекту пространства под деревьями возле дорог вместо обычной травы и сорных растений займет яркая и сочная газонная трава. А площадь таких насаждений составит почти 30 тыс. кв. метров. Из городского бюджета на реализацию проекта выделили 40 млн тенге. Работы ведут две подрядные организации. По планам новые газоны обустроили от железнодорожного вокзала до Набережной, а также на участках проспекта Тәуелсіздік.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Участки с газонами обозначили лентами. Туда завезли грунт и посеяли травы, организовали полив. Кстати, на многих из них уже ярким ковром пестрит сочная зелень.

Пилотный проект захватит сквер по улице Касымханова и Привокзальную площадь. Возле железнодорожного вокзала уже вовсю кипит работа. Зеленую зону приводят в порядок, чтобы она радовала не только костанайцев, но и оставляла приятное впечатление у гостей. Здесь уже сняли старую брусчатку и ведут работы по зонированию. Кроме разбивки клумб и газонов, подрядчик продумывает и систему полива зеленых насаждений.

По задумке властей, реализация пилотного проекта позволит оценить эффективность нового подхода к благоустройству и может стать основой для дальнейшего расширения практики озеленения в других районах Костаная.

Новые парки

Останавливаться на уже сделанных объемах работ в акимате не намерены. Здесь смотрят на перспективу и уже планируют приступить к проектированию новой парковой зоны в северо-западной части города, которая активно застраивается последние пять лет, и поиску источников финансирования. В ближайшей перспективе создание зеленой зоны и в новом микрорайоне Береке.

"Сегодня в районе НИШ есть хорошая площадка под парк. Там порядка восьми гектаров земли. Раньше мы уже высаживали деревья на этой территории. Теперь планируем предусмотреть систему полива, пешеходные дорожки, освещение, малые архитектурные формы, скамейки и беседки. Также запроектируем детскую и спортивную площадки, велосипедную и беговую дорожки. Это место уже популярно у населения", – сообщил во время одного из совещаний аким города Марат Жундубаев.

Сегодня уже можно смело сказать, что областной центр расцветает вместе с жителями. И это не просто благоустройство, а создание атмосферы, когда каждое новое дерево, клумба или газон становятся частью большого замысла – сделать Костанай городом, где хочется жить, отдыхать и гордиться его зеленым обликом. Сегодня озеленение – это не только красота, но и экология, здоровье, инвестиции в будущее.