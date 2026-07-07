#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
485.95
565.74
6.83
Статьи

Платье для сестры и костюм для мамы: как 12-летний Султан из Атырау открыл собственное дело

Атырау, Султан Исат, мальчик-портной, детское творчество, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:23 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
Когда 8-летний Султан Исат впервые нарисовал платье, никто в семье и подумать не мог, что спустя несколько лет он сможет зарабатывать. Сегодня в свои 12 лет школьник из Атырау уже ведет собственный небольшой бизнес, принимает заказы и мечтает стать дизайнером, сообщает Zakon.kz.

В комнате Султана вместо привычных для подростка игровых приставок и спортивных кубков – швейная машинка, рулоны ткани, катушки ниток и десятки эскизов. На одном листе – вечернее платье с пышной юбкой, на другом – орнамент для құрақ көрпе, а рядом лежат аккуратно сложенные лоскуты ткани, ожидающие своего часа.

Кұрақ көрпе – это традиционное казахское лоскутное одеяло, которое шьют из множества разноцветных фрагментов ткани. Название происходит от слова "құрау", что значит "собирать, соединять". В казахской культуре такое изделие символизирует достаток, семейное единство и считается оберегом, привлекающим благополучие.

Атырау, Султан Исат, мальчик-портной, детское творчество, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:23

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Любовь к творчеству у мальчика появилась еще в раннем детстве. Он всегда любил рисовать, но если его сверстники изображали животных или супергероев, то Султан заполнял альбомы эскизами одежды.

"Я думала, что это временное увлечение. Все-таки мальчик, дети быстро меняют интересы. Но со временем поняла, что это для него действительно важно. Он мог часами сидеть над рисунками, придумывать детали, подбирать цвета. Даже свою подпись для будущих работ заранее придумал. Он делал разные варианты подписи и просил нас выбирать", – вспоминает мама Султана Жанар Темиргали.
Атырау, Султан Исат, мальчик-портной, детское творчество, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:23

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Понимая, что интерес сына не угасает, родители решили поддержать его. Они купили ему первую небольшую швейную машинку и организовали дома небольшой творческий уголок. С этого момента началось настоящее обучение.

Атырау, Султан Исат, мальчик-портной, детское творчество, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:23

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Швейному делу Султан учился самостоятельно. Он смотрел видеоуроки в интернете, изучал техники кроя и пошива, пробовал, ошибался, распускал готовые строчки и начинал заново. Иногда одна работа занимала несколько дней, но мальчик не сдавался. Первым серьезным испытанием стало платье для младшей сестры.

Атырау, Султан Исат, мальчик-портной, детское творчество, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:23

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Мы, честно говоря, не ожидали такого результата. Когда он закончил работу, все были удивлены. Платье получилось красивым и аккуратным. Он даже придумал этикетку со своим именем. Именно тогда мы поняли, что это уже не просто детское увлечение, и решили купить ему настоящие швейные машинки", – рассказывает Жанар.
Атырау, Султан Исат, мальчик-портной, детское творчество, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:23

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Успех вдохновил юного мастера на новые проекты. Следующей работой стал костюм для мамы, который состоял из юбки и жилета, сшитых по собственному эскизу. По словам женщины, тогда сомнений уже не осталось. Они увидели, что у сына действительно есть талант и большое желание развиваться дальше.

Атырау, Султан Исат, мальчик-портной, детское творчество, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:23

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Сегодня Султан – настоящий мастер в своей семье. Он принимает заказы через собственную страницу в Instagram, где представляет свои работы. Особенно востребованы среди клиентов кухонный текстиль, сыпыра для защиты бешбармачного теста от заветривания, фартуки с регулируемой длиной, декоративные дорожки на стол и изделия в национальной технике құрақ.

По словам самого Султана, иногда за швейной машинкой он проводит по несколько часов подряд, чтобы успеть отдать заказ в срок.

"Если есть заказ, стараюсь закончить его за один-два дня. Мне нравится видеть результат своей работы и понимать, что вещь будет приносить пользу людям", – говорит он.
Атырау, Султан Исат, мальчик-портной, детское творчество, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:23

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Особое место в его творчестве занимает казахское лоскутное искусство. Технику құрақ мальчик освоил во время участия в проекте "Асыл мұра". По его словам, он был единственным ребенком на занятиях, да еще и мальчиком. Сначала все удивлялись, но потом стали помогать и объяснять. За неделю он научился шить құрақ көрпе из лоскутков.

Несмотря на серьезное увлечение, школьник не забывает и о спорте. Вместе со своим братом-близнецом Бейбарысом он посещает секцию карате и уже получил оранжевый пояс. Правда, интересы у братьев совершенно разные: Бейбарыс увлечен футболом и единоборствами, а Султан большую часть свободного времени проводит за созданием новых изделий.

Атырау, Султан Исат, мальчик-портной, детское творчество, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 10:23

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Однако различия не мешают братьям поддерживать друг друга. Бейбарыс с уважением относится к увлечению Султана и всегда радуется его успехам.

Кроме работы на заказ, юный мастер уже пробует себя в роли наставника. Он проводит небольшие мастер-классы, где рассказывает сверстникам об основах шитья. А однажды вместе с учителем принял участие в благотворительной ярмарке, на которой удалось собрать около 50 тысяч тенге для помощи ребенку из малообеспеченной семьи.

"Я понял, что своим трудом можно не только зарабатывать, но и помогать другим людям. Я мечтаю стать дизайнером одежды, создавать красивые вещи и прославлять Казахстан. Надеюсь, что однажды у меня будет собственный бренд, а моя история вдохновит других детей не бояться заниматься тем, что они действительно любят", – заключил Султан.

Сегодня в комнате юного мастера рождаются не просто вещи – здесь появляются идеи будущих коллекций. И возможно, именно отсюда однажды начнется история большого казахстанского дизайнера. Ведь именно об этом сегодня и мечтает Султан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
Читайте также
критика Блёданс с сыном
15:06, 14 декабря 2024
Видео Эвелины Блёданс с 12-летним сыном озадачило поклонников
Вышедшая замуж за африканца жительница Атырау объявила о второй беременности
15:29, 04 октября 2024
Вышедшая замуж за африканца блогер из Атырау объявила о второй беременности
Ветрогенераторы, ветряная мельница, ветряные мельницы, альтернативные источники энергии, электроэнергетика, ветряная электростанция, солнечные батареи, панели, электроэнергия, солнечные электростанции, возобновляемая энергетика
11:19, Сегодня
Где производится электроэнергии больше, чем потребляется, и как обстоят дела в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Сборная США поплатилась вылетом с чемпионата мира за неуважение к футболу
11:33, Сегодня
СМИ: сборная США поплатилась вылетом с чемпионата мира за неуважение к футболу
Алекс Перейра
11:19, Сегодня
Легендарный рефери Маккарти оценил "урон" жалоб Перейры его наследию
Досжан Жумакан
11:07, Сегодня
Топовый молодой казахский боксёр Жумакан с мощного разгрома стартовал на чемпионате Азии
&quot;Астана&quot; подписала перспективного полузащитника сборной Казахстана Дамира Марата
10:54, Сегодня
"Астана" подписала перспективного полузащитника сборной Казахстана Дамира Марата
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: