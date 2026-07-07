Платье для сестры и костюм для мамы: как 12-летний Султан из Атырау открыл собственное дело

Когда 8-летний Султан Исат впервые нарисовал платье, никто в семье и подумать не мог, что спустя несколько лет он сможет зарабатывать. Сегодня в свои 12 лет школьник из Атырау уже ведет собственный небольшой бизнес, принимает заказы и мечтает стать дизайнером, сообщает Zakon.kz.

В комнате Султана вместо привычных для подростка игровых приставок и спортивных кубков – швейная машинка, рулоны ткани, катушки ниток и десятки эскизов. На одном листе – вечернее платье с пышной юбкой, на другом – орнамент для құрақ көрпе, а рядом лежат аккуратно сложенные лоскуты ткани, ожидающие своего часа.

Кұрақ көрпе – это традиционное казахское лоскутное одеяло, которое шьют из множества разноцветных фрагментов ткани. Название происходит от слова "құрау", что значит "собирать, соединять". В казахской культуре такое изделие символизирует достаток, семейное единство и считается оберегом, привлекающим благополучие.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Любовь к творчеству у мальчика появилась еще в раннем детстве. Он всегда любил рисовать, но если его сверстники изображали животных или супергероев, то Султан заполнял альбомы эскизами одежды.

"Я думала, что это временное увлечение. Все-таки мальчик, дети быстро меняют интересы. Но со временем поняла, что это для него действительно важно. Он мог часами сидеть над рисунками, придумывать детали, подбирать цвета. Даже свою подпись для будущих работ заранее придумал. Он делал разные варианты подписи и просил нас выбирать", – вспоминает мама Султана Жанар Темиргали.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Понимая, что интерес сына не угасает, родители решили поддержать его. Они купили ему первую небольшую швейную машинку и организовали дома небольшой творческий уголок. С этого момента началось настоящее обучение.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Швейному делу Султан учился самостоятельно. Он смотрел видеоуроки в интернете, изучал техники кроя и пошива, пробовал, ошибался, распускал готовые строчки и начинал заново. Иногда одна работа занимала несколько дней, но мальчик не сдавался. Первым серьезным испытанием стало платье для младшей сестры.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

"Мы, честно говоря, не ожидали такого результата. Когда он закончил работу, все были удивлены. Платье получилось красивым и аккуратным. Он даже придумал этикетку со своим именем. Именно тогда мы поняли, что это уже не просто детское увлечение, и решили купить ему настоящие швейные машинки", – рассказывает Жанар.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Успех вдохновил юного мастера на новые проекты. Следующей работой стал костюм для мамы, который состоял из юбки и жилета, сшитых по собственному эскизу. По словам женщины, тогда сомнений уже не осталось. Они увидели, что у сына действительно есть талант и большое желание развиваться дальше.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Сегодня Султан – настоящий мастер в своей семье. Он принимает заказы через собственную страницу в Instagram, где представляет свои работы. Особенно востребованы среди клиентов кухонный текстиль, сыпыра для защиты бешбармачного теста от заветривания, фартуки с регулируемой длиной, декоративные дорожки на стол и изделия в национальной технике құрақ.

По словам самого Султана, иногда за швейной машинкой он проводит по несколько часов подряд, чтобы успеть отдать заказ в срок.

"Если есть заказ, стараюсь закончить его за один-два дня. Мне нравится видеть результат своей работы и понимать, что вещь будет приносить пользу людям", – говорит он.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Особое место в его творчестве занимает казахское лоскутное искусство. Технику құрақ мальчик освоил во время участия в проекте "Асыл мұра". По его словам, он был единственным ребенком на занятиях, да еще и мальчиком. Сначала все удивлялись, но потом стали помогать и объяснять. За неделю он научился шить құрақ көрпе из лоскутков.

Несмотря на серьезное увлечение, школьник не забывает и о спорте. Вместе со своим братом-близнецом Бейбарысом он посещает секцию карате и уже получил оранжевый пояс. Правда, интересы у братьев совершенно разные: Бейбарыс увлечен футболом и единоборствами, а Султан большую часть свободного времени проводит за созданием новых изделий.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Однако различия не мешают братьям поддерживать друг друга. Бейбарыс с уважением относится к увлечению Султана и всегда радуется его успехам.

Кроме работы на заказ, юный мастер уже пробует себя в роли наставника. Он проводит небольшие мастер-классы, где рассказывает сверстникам об основах шитья. А однажды вместе с учителем принял участие в благотворительной ярмарке, на которой удалось собрать около 50 тысяч тенге для помощи ребенку из малообеспеченной семьи.

"Я понял, что своим трудом можно не только зарабатывать, но и помогать другим людям. Я мечтаю стать дизайнером одежды, создавать красивые вещи и прославлять Казахстан. Надеюсь, что однажды у меня будет собственный бренд, а моя история вдохновит других детей не бояться заниматься тем, что они действительно любят", – заключил Султан.

Сегодня в комнате юного мастера рождаются не просто вещи – здесь появляются идеи будущих коллекций. И возможно, именно отсюда однажды начнется история большого казахстанского дизайнера. Ведь именно об этом сегодня и мечтает Султан.