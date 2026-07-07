Где производится электроэнергии больше, чем потребляется, и как обстоят дела в Казахстане

Казахстан входит в топ-15 стран мира, которые производят больше электроэнергии, чем потребляют, сообщает Zakon.kz.

В век стремительного развития высоких технологий профицит вырабатываемой электроэнергии является ключевым фактором стабильности для любого государства.

В общем, если в государстве производится электроэнергии больше, чем потребляется, то это может в первую очередь говорить о сбалансированном развитии его энергосистемы, устойчивой работе генерирующих мощностей и надежном обеспечении внутреннего спроса.

Плюс ко всему созданный профицит в вырабатываемой электроэнергии позволяет избегать веерных отключений при пиковых нагрузках, а также создавать благоприятные условия для развития своей промышленности и производственных мощностей.

Кто и как определяет

Определением, где в мире больше или меньше производится электроэнергии, чем потребляется, на ежегодной основе занимаются специалисты независимого интернет-издания "Visual Capitalist" при прямом взаимодействии со статистическим агентством Министерства энергетики США "Energy Information Administration" (EIA).

Расчет в этом плане ведется в квадриллионах британских тепловых единиц (БТЕ), которые используются в глобальной энергетике для оценки годового потребления энергии целыми странами и континентами. Всего в исследовании использовались данные 139 государств мира.

Где производится больше, чем потребляется

Первое место в глобальном рейтинге по профициту вырабатываемой электроэнергии занимает Россия. Она ежегодно сохраняет до 26 квадриллионов БТЕ, что позволяет ей также занимать место одного из ведущих в мире экспортеров электроэнергии.

Второе место в мире по этому показателю занимает Саудовская Аравия, где ежегодный профицит вырабатываемой электроэнергии составляет 15,1 квадриллиона БТЕ, а третье – Австралия. Там ежегодно удается сохранять до 11,9 квадриллиона БТЕ.

В топ-10 стран мира, где производят электроэнергии больше, чем потребляют, также входят – Канада (ежегодный профицит – 10 квадриллионов БТЕ), Соединенные Штаты Америки (ежегодный профицит – 9 квадриллионов БТЕ), Индонезия (ежегодный профицит – 8,8 квадриллиона БТЕ), Норвегия (ежегодный профицит – 8,3 квадриллиона БТЕ), Катар (ежегодный профицит – 7,6 квадриллиона БТЕ), Ирак (ежегодный профицит – 7 квадриллионов БТЕ) и Объединенные Арабские Эмираты (ежегодный профицит – 6,8 квадриллиона БТЕ).

Ситуация в СНГ

На пространстве СНГ после России самым высоким годовым профицитом производимой электроэнергии, по данным независимого интернет-издания "Visual Capitalist", отмечается Казахстан.

Согласно этому рейтингу, Казахстан занимает 15-е место в мире, где ежегодно удается сохранять до 4,2 квадриллиона БТЕ. И это, к слову, при том, что общее потребление электроэнергии в 2025 году выросло на 3,8%, активно растет промышленность и развивается производство.

Следом за Россией и Казахстаном в рейтинге стран с самым высоким годовым профицитом электроэнергии из числа стран СНГ расположились – Азербайджан (20-е место, ежегодный профицит – 2 квадриллиона БТЕ), Таджикистан (44-е место, ежегодный дефицит – 0,1 квадриллиона БТЕ), Кыргызстан (46-е место, ежегодный дефицит – 0,1 квадриллиона БТЕ), Армения (74-е место, ежегодный дефицит – 0,1 квадриллиона БТЕ), Узбекистан (105-е место, ежегодный дефицит – 0,5 квадриллиона БТЕ) и Беларусь (112-е место, ежегодный дефицит – 0,8 квадриллиона БТЕ).

Страны с высоким дефицитом электроэнергии

Самый высокий дефицит электроэнергии в мире фиксируется в Китае. Там, чтобы полностью закрывать его ежегодные внутренние потребности в электроэнергии, необходимо вырабатывать на 39,8 квадриллиона БТЕ больше, чем производится сейчас.

Второе место в мире среди стран, вырабатывающих электроэнергию меньше, чем они потребляют, занимает Индия (ежегодный дефицит – 15,1 квадриллиона БТЕ), а третье – Япония (ежегодный дефицит – 13,7 квадриллиона БТЕ).

Также в число стран с самым высоким годовым дефицитом электроэнергии входят – Южная Корея (ежегодный дефицит – 10,3 квадриллиона БТЕ), Германия (ежегодный дефицит – 7,1 квадриллиона БТЕ), Турция (ежегодный дефицит – 4,9 квадриллиона БТЕ), Италия (ежегодный дефицит – 4,7 квадриллиона БТЕ), Тайвань (ежегодный дефицит – 4,3 квадриллиона БТЕ), Франция (ежегодный дефицит – 4,2 квадриллиона БТЕ) и Испания (ежегодный дефицит – 15,1 квадриллиона БТЕ).