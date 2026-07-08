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Сколько времени тратят автомобилисты в пробках в мире и в Казахстане

Пробки, машины, автомобили, трафик, дорога, пробка, перегруженный трафик, перегруженные дороги , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 10:39 Фото: pixabay
Несмотря на увеличение количества автомобилей, среднее время провождения казахстанцев в ежедневных пробках с 2020 года не увеличивается, сообщает Zakon.kz.

Автомобильные пробки сегодня представляют собой глобальную проблему перегруженности транспортных сетей, затрагивающих большую часть крупных мегаполисов мира. Они, как правило, являются следствием стремительного увеличения количества автомобилей и снижения при этом пропускной способности дорог.

В общем, загруженность трафика сегодня – настоящая проблема для многих государств, отсутствие решения которой способно привести к значительным экономическим убыткам, ухудшению экологической обстановки и снижению качества жизни рядовых граждан.

Оценкой загруженности и эффективности транспортных сетей, среднего времени провождения в пробках и уровня неудовлетворенности водителей сегодня занимаются специалисты крупнейшей в мире краудсорсинговой онлайн-базы данных Numbeo.

Согласно данным недавно обновившегося глобального рейтинга трафика, Казахстан занял 40-е место из 89 возможных. Из этого следует, что казахстанцы ежедневно проводят в пробках меньше времени, чем граждане Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Грузии, Китая и Южной Кореи, а также сразу нескольких стран СНГ.

Где в пробках тратят больше всего времени

Первое место в мире по среднему показателю затрачиваемого времени на поездку в одну сторону и, соответственно, в глобальном рейтинге трафика по итогам первого квартала 2026 года занимает Нигерия. Ее жители, как правило, чтобы добраться до работы или до дома, ежедневно тратят около 63,8 минуты.

Второе место по этому показателю в глобальном рейтинге занимает Коста-Рика (среднее время на одну поездку – 60 минут), а третьеБангладеш, где водители, чтобы преодолеть загруженный трафик, в среднем тратят около 55,9 минуты.

В первую десятку стран, где жители проводят в автомобильных пробках наибольшее количество времени, вошли Шри-Ланка (среднее время на одну поездку – 54 минуты), Кения (51,6 минуты), Перу (50 минут), Египет (47,6 минуты), Иран (47,1 минуты), Индия (46,5 минуты) и Колумбия (46,5 минуты).

Ситуация в Казахстане и в СНГ

Среднее время поездки в одну в сторону в Казахстане, согласно данным Numbeo, в первом квартале 2026 года составило 35,9 минуты. Данный факт говорит о том, что, несмотря на увеличение количества личных автомобилей, этот показатель уже долгое время остается на одном уровне.

Кроме того, отмечается и улучшение индекса неэффективности транспортной системы, который по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показал относительное снижение с 141,3 до 137,3 балла, что в свою очередь указывает на постепенный рост популярности общественного транспорта среди казахстанцев.

Из числа стран СНГ хуже, чем в Казахстане, ситуация с трафиком фиксируется в России (13-е место в рейтинге, среднее время на одну поездку – 43,3 минуты) и Азербайджане (19-е место в рейтинге, среднее время на одну поездку – 40,6 минуты). Лучше – в Беларуси (60-е место в рейтинге, среднее время на одну поездку – 31,3 минуты) и Армении (64-е место в рейтинге, среднее время на одну поездку – 29,3 минуты).

Показатели Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана в данном рейтинге не учитывались.

Где в пробках проводят меньше всего времени

Меньше всех в мире тратят время на преодоление загруженного трафика на дороге жители Исландии. Там, чтобы добраться до работы в часы пик, автомобилисты в среднем затрачивают около 20,7 минуты.

Второе место в мире по этому показателю сегодня занимает Эстония, где ее граждане на поездку в одну сторону в среднем тратят 20,9 минуты, а третьеНидерланды (22,3 минуты).

В топ-10 стран с наименьшими временными затратами на одну поездку по итогам первого квартала 2026 года также вошли Литва (22,8 минуты), Австрия (23,2 минуты), Северная Македония (24,3 минуты), Оман (24,9 минуты), Финляндия (25 минут), Хорватия (25 минут), Словения (25,1 минуты) и Кипр (25,1 минуты).

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Олег Калиниченко
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