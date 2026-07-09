Лотосы вместо знаменитой Тухлой Балки: в Атырау восстанавливают проблемный водоем

В Атырау лотосы могут появиться на водоеме "Тухлая Балка". На подготовленном участке высадили 270 корневищ редкого растения. Если эксперимент удастся, в городе создадут новую туристическую локацию, сообщает Zakon.kz.

Еще несколько лет назад увидеть цветущий лотос в Атырауской области казалось настоящей редкостью. Сегодня это растение постепенно становится одним из природных символов региона. Лотосовые поля в Курмангазинском районе уже превратились в популярную туристическую локацию, а теперь уникальный цветок может появиться и в самом Атырау, на территории водоема "Тухлая Балка".

Здесь стартовал необычный экологический эксперимент – в специально подготовленной части водоема впервые высадили лотосы. Работы проводятся на подготовленном участке водоема площадью около 500 квадратных метров. На первом этапе специалисты высадили около 270 корневищ лотоса.

Выбор площадки для проекта не случаен. "Тухлая Балка" – народное название полей испарения сточных вод, которые действуют в Атырау с 1945 года. На протяжении десятилетий эта территория использовалась как накопитель сточных вод, в том числе коммунальных и промышленных отходов. В результате водоем превратился в экологическую проблему города, связанную с неприятным запахом и загрязнением окружающей среды. Сейчас в регионе реализуются проекты по модернизации очистных сооружений, сокращению объемов загрязненных сбросов и восстановлению ранее проблемных территорий. Участок "Тухлой Балки" рассматривается уже не только как экологический вызов, но и как площадка для нового природного проекта.

При благоприятных условиях первые цветы могут появиться уже через два-три месяца. Если эксперимент окажется успешным, в дальнейшем площадь посадок планируют расширить.

При этом специалисты отмечают, что лотос способен расти в теплых мелководных водоемах со стоячей или слабопроточной водой. Его корни закрепляются в илистом грунте, а листья и цветы поднимаются над поверхностью воды. В природе эти растения встречаются в дельтах рек, заводях, лагунах и на заболоченных территориях регионов с теплым климатом.

"Долгое время лотос считался близким родственником кувшинок. Однако эти растения отличаются: у лотоса имеется характерное конусообразное образование в центре цветка, где созревают семена. Благодаря прочной оболочке семена могут сохранять жизнеспособность длительное время. При наличии подходящих условий – теплой воды, питательного грунта и необходимого ухода – лотосы вполне могут адаптироваться на данном участке", – отмечает кандидат биологических наук, ассоциированный профессор Айнагуль Абилгазиева.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

Развитие лотосового направления в Атырау получило вдохновение благодаря успешному примеру Курмангазинского района. Именно там природные поля цветущих лотосов за последние годы стали одной из визитных карточек области.

В период цветения уникальная природная территория привлекает тысячи путешественников. В 2025 году здесь впервые прошел фестиваль лотоса, который собрал около 5 тысяч гостей. Масштаб мероприятия показал, что природные объекты могут не только сохранять экологическую ценность, но и становиться точками роста для внутреннего туризма.

Теперь продолжение этой истории возможно уже и в областном центре. Если эксперимент по выращиванию лотосов окажется успешным, в Атырау появится новая зона отдыха, где жители и гости города смогут наблюдать за цветением редкого растения.

Создание лотосового уголка станет частью работы по развитию зеленых территорий, улучшению городской среды и формированию экологического имиджа региона. Проект объединяет сразу несколько направлений – восстановление природы, создание новых общественных пространств и развитие туристического потенциала Атырауской области.