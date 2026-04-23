В Атырау назначили нового начальника Управления полиции на место арестованного

В Управлении полиции города Атырау назначен новый начальник, сообщает Zakon.kz.

Им стал Айдар Касанов.

Родился в 1978 году в Жанаозене. Окончил Академию МВД РК.

Трудовую деятельность начинал с работы следователем следственного отделения УВД Жанаозена. В разные годы занимал должности начальника отделения по раскрытию особо тяжких преступлений следственного отделения УВД Актау; старшего следователя следственного отделения УВД Жанаозена; заместителя начальника по следствию УВД Жанаозена; заместителя начальника управления полиции Актау.

До нынешнего назначения служил начальником управления полиции города Жанаозена.

15 апреля 2026 года стало известно о выявленных противоправных действий со стороны начальника Управления полиции города Атырау Бактыбека Исаева. Его уволили из органов внутренних дел и водворили в изолятор временного содержания.