События

В Атырау назначили нового начальника Управления полиции на место арестованного

Айдар Касанов, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2026 12:00 Фото: gov.kz
В Управлении полиции города Атырау назначен новый начальник, сообщает Zakon.kz.

Им стал Айдар Касанов.

Родился в 1978 году в Жанаозене. Окончил Академию МВД РК.

Трудовую деятельность начинал с работы следователем следственного отделения УВД Жанаозена. В разные годы занимал должности начальника отделения по раскрытию особо тяжких преступлений следственного отделения УВД Актау; старшего следователя следственного отделения УВД Жанаозена; заместителя начальника по следствию УВД Жанаозена; заместителя начальника управления полиции Актау.

До нынешнего назначения служил начальником управления полиции города Жанаозена.

15 апреля 2026 года стало известно о выявленных противоправных действий со стороны начальника Управления полиции города Атырау Бактыбека Исаева. Его уволили из органов внутренних дел и водворили в изолятор временного содержания.

