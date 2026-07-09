Почему жители едут в село Алмалы за куртом, сметаной и козьим молоком

День жительницы села Алмалы Салтанат Нургазиновой начинается на рассвете. Пока предгорья за околицей еще укутаны густым туманом, в ее хозяйстве уже вовсю начинается дойка, кормление, чистка загонов – этот непрерывный цикл повторяется дважды в сутки. Будни фермера – в материале Zakon.kz.

Многодетная мать из области Жетысу создала семейный бизнес в одном из самых непростых секторов экономики – животноводстве. Сегодня ее крестьянское хозяйство – это известный локальный бренд, обеспечивающий экологически чистой продукцией не только родное село, но и полюбившийся жителям соседнего районного центра.

История Салтанат Нургазиновой стала ярким воплощением государственной концепции "Адал азамат". Согласно этой идее, подлинный успех в обществе должен достигаться исключительно упорным трудом, высоким профессионализмом и преданностью своему делу, а настоящий патриотизм выражается не в громких лозунгах, а в реальных делах на благо сограждан.

Семейное дело началось 12 лет назад, когда Салтанат вместе с супругом и детьми приняла решение переехать из города Саркан в небольшое село Алмалы. Купив дом с просторным земельным участком, новоселы решили заняться подсобным хозяйством.

"Все началось с переезда в село и одной коровы. Логика была простая: раз есть просторный двор, значит, нужен скот. Сначала взяли одну голову для себя, потом хозяйство разрослось до пяти. Постепенно, шаг за шагом, мы увеличивали поголовье. Сейчас у нас 15 дойных коров, коз чуть меньше, но хлопот с ними хватает. Все делаем вручную. Сами перерабатываем молоко, продаем в своем небольшом магазине", – вспоминает свои первые шаги в сельском хозяйстве Салтанат.

Сегодня среднесуточный удой в хозяйстве составляет порядка 200 литров. Чтобы прокормить животных, семья самостоятельно обеспечивает кормовую базу, обрабатывая 4 гектара земли. Качественный рацион, по словам хозяйки, это главный секрет хороших удоев и высокой жирности сырья круглый год.

Существенной поддержкой для расширения дела стало участие в государственной программе "Ауыл аманаты", направленной на повышение доходов сельских жителей. Три года назад Салтанат получила льготный кредит в размере 3 миллионов тенге.

На полученные средства семья модернизировала производство. Сейчас в ассортименте ее магазина – курт, айран, сливки, сметана, сливочное масло, творог, традиционный иримшик и полезное козье молоко. При этом абсолютно весь объем сырья перерабатывается на месте. Продукция никогда не задерживается на прилавках благодаря грамотной и прозрачной ценовой политике.

"У нас максимально лояльные, доступные цены. Почему? Мы работаем без посредников. Сырье – свое, переработка – своя, точка продаж – тоже личная. Мы выставляем такую наценку, чтобы, с одной стороны, немного заработать на дальнейшее развитие, а с другой – накормить людей качественной едой. Пусть едят и радуются. Натуральные молочные продукты – это ведь здоровье наших граждан", – убеждена Салтанат Нургазинова.

Такой честный подход к ценообразованию и бескомпромиссное отношение к качеству быстро сделали хозяйство популярным. Жители соседнего города Саркан теперь специально корректируют свои маршруты, чтобы закупиться в Алмалы.

"Когда бываю по делам в Алмалы, обязательно заезжаю к Салтанат. Постоянно беру здесь свежее козье молоко для своей пожилой мамы, оно очень полезное. Ну, а про их фирменный курт и говорить нечего, всегда идеально чистый, в меру жирный, вкусный. Его нужно покупать сразу килограммовыми упаковками, чтобы на всю семью хватило. И конечно, традиционные сливки к чаю – без них уезжать просто нельзя". Житель Саркана Ерали Акбосынов

Будучи матерью пятерых детей, Салтанат Нургазинова находит в своем бизнесе не просто источник дохода, но и инструмент воспитания. Дети с малых лет видят, как создается честный продукт, и активно помогают родителям на ферме и за прилавком, впитывая уважение к труду.

"Останавливаться на достигнутом мы не планируем. Для меня самое главное – научить детей искреннему трудолюбию. Чтобы наша дружная семья прочно стояла на ногах, была обеспеченной, а люди вокруг знали, что наше крестьянское хозяйство никогда не подведет. Я нашла дело всей своей жизни, созидаю на родной земле, и в этом мое большое женское счастье", – заключила она.

Концепция "Адал азамат" – это жизненный ориентир для тех, кто готов брать на себя ответственность, честно трудиться и менять жизнь вокруг себя к лучшему.