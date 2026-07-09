Одна ошибка туриста из Алматы едва не лишила его зрения в горах

Горы не только величественны, безумно красивы, манят своей волшебной атмосферой, но и невероятно опасны. И сколько бы человек не был готов морально и физически к походам, в пути всегда нужно быть предельно внимательным.

Zakon.kz поделится историей парня, который, казалось бы, из-за небольшой ошибки едва не лишился зрения.

34-летний Аслан Кушаев живет в Алматы. Он маркетолог, имеет собственное агентство и IT-платформу для аналитики рекламы. Но окружающая город красота вызывает у него не меньший интерес. Вот уже 12 лет алматинец активно ходит в горы, преодолев десятки разных маршрутов.

"Люблю горы. Я соло-турист, в основном предпочитаю одиночные восхождения. Раньше каждую неделю отправлялся в экспедиции, сейчас раз в месяц. Прошел практически все вершины, доступные к восхождению без альпинистского снаряжения". Аслан Кушаев

Несмотря на богатый опыт за плечами, при котором Аслан Кушаев столкнулся с множеством приключений, крайнее восхождение он вспоминает с содроганием сердца.

"Полтора месяца назад я вышел в очередную экспедицию к пику Карнизный, на который ранее уже поднимался, только другим маршрутом. Оказалось, я забыл взять с собой очки, а я их всегда ношу. Но погода была пасмурная, поэтому я не стал возвращаться за ними. В этот день солнце выглянуло всего на несколько часов. Был снег, потом дождь и туман. Видимо, из-за отражения от снега я получил ожог роговицы глаз (фотокератит)". Аслан Кушаев

Однако, что пошло что-то не так, молодой человек понял не сразу. Думал, что это обычное состояние после гор, и терпел дискомфорт.

"Все было нормально. Спустился раньше, чем планировал. Приехал домой, искупался и поехал по делам. Через 2-3 часа после спуска начал чувствовать дискомфорт в глазах и появилась чувствительность к свету. Далее симптомы ухудшались, боль стала невыносимой, не мог открывать глаза, а из-за любого света ничего не видел. Со временем все стало белым. Когда зрение практически пропало и терпеть уже не было сил, вызвали скорую медицинскую помощь. Меня забрали в больницу, врач дал обезболивающее, и оно временно помогло. Потом приходилось капать каждые 15 минут, иначе боль возвращалась". Аслан Кушаев

Утром алматинец проснулся и снова ничего не видел. Капли перестали помогать, глаз гноился. Офтальмолог поставил диагноз и назначил лечение.

"Помимо ожога, оказывается, в глаза попала инфекция. Мне сделали промывку, поставили уколы – очень неприятная процедура. Четыре дня зрение отсутствовало, даже глаза открыть не мог. Потом стало легче. Также, кроме ожога роговицы, я получил солнечный ожог кожи лица, там были дополнительные мучения". Аслан Кушаев

Сейчас зрение у парня восстановилось. Но он признается, что испытал сильный страх за себя и семью, поскольку является единственным кормильцем, а сыну всего полгода.

"Супруга поддерживала, помогала передвигаться по дому и до клиники. Все хозяйство было на ней в этот период. Она и ранее переживала, когда уходил в горы, так теперь еще больше беспокоится. Я всегда готовлюсь к ним основательно. За месяц начинаю изучать маршрут, за неделю собираю рюкзак, в котором есть все необходимое для выживания и навигации в горах. Но иногда забываешь о самых простых вещах". Аслан Кушаев

Алматинец понял, что нельзя пренебрегать защитными средствами, такими как SPF-крем и солнцезащитные очки. Он рекомендует туристам придерживаться базовых требований:

навигация – GPS с офлайн-картами хотя бы на смартфоне,

видимость – днем очки, ночью фонарик,

температура – дождевик и теплая одежда,

питание – батончики, вода.

аптечка,

пауэрбанк.

Материал по теме Жительница Конаева нашла быстрый способ оставаться молодой и с красивой фигурой

"Это минимальный набор, без которого даже в короткие походы лучше не выходить. Я хожу с GPS-навигатором, фонариками, всегда есть запасные аккумуляторы, одежда, защита от осадков, все, чтобы согреться и приготовить пищу, аптечка. Очки и крем перешли в список обязательных". Аслан Кушаев

После инцидента алматинский турист пока еще не решается на очередную экспедицию. Но планирует в скором времени отправиться по тому же маршруту к пику Карнизный. Он не стал меньше любить горы, лишь понял – они ошибок не прощают и нужно относиться к походам еще серьезней.