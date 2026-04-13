Тяжелое ЧП у Дома культуры в Карагандинской области: ребенок в реанимации

В Карагандинской области выясняют причины ЧП, в котором пострадал трехлетний ребенок. Ему на голову упал фрагмент облицовки со здания поселкового Дома культуры (ДК), сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, все произошло в поселке Ботакара. Мать ребенка приехала устраиваться на работу в ДК, в это время мальчик был с отцом. Малыш, очевидно, гулял вдоль здания, когда на него упал кусок облицовки. Ребенка поместили в реанимацию: у него, по словам матери, поврежден череп. Сельские медики на связи с областными специалистами.

В акимате рассказывают, что здание ремонтировали всего четыре года назад. Полиция завела уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пострадавшего от ожогов четырехлетнего ребенка доставили спецбортом в Тараз.