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Один звонок и кредит на миллион: в Атырау зарегистрировано более 400 фактов интернет-мошенничества

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 14:14 Фото: Zakon.kz
Каждый день в управление по противодействию киберпреступности Департамента полиции Атырауской области обращаются люди, которые еще несколько часов назад были уверены: "Со мной такого не случится". Но лишаются накоплений, оформляют кредиты, становятся дропперами, сообщает Zakon.kz.

Одной из тех, кто едва не стал жертвой мошенников, оказалась 76-летняя жительница Атырау Татьяна Анищенко. Неизвестные пытались оформить на ее имя кредит на сумму 1,3 млн тенге. К счастью, благодаря своевременному вмешательству сотрудников киберполиции, преступный замысел удалось сорвать.

"Я очень благодарна сотрудникам киберполиции. Они вовремя помогли и не дали мошенникам оформить на меня кредит. До сих пор не могу поверить, насколько убедительно действуют эти люди. Спасибо полицейским за профессионализм и помощь", – говорит Татьяна Анищенко.

Случай пенсионерки далеко не единичный. По данным Департамента полиции Атырауской области, с начала 2026 года в регионе зарегистрировано более 400 фактов интернет-мошенничества. Практически столько же преступлений было зарегистрировано за весь 2025 год. Более 90 уголовных дел уже направлены в суд.

По словам оперативного уполномоченного Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Атырауской области капитана полиции Даурена Муханбеталиева, суммы ущерба варьируются от нескольких тысяч тенге до десятков миллионов.

"Минимальный ущерб составляет около пяти тысяч тенге, средний достигает десяти миллионов. Самая крупная сумма, которую потерял житель области, составила около 40 миллионов тенге", – рассказал он.

Большинство преступлений начинается одинаково: с телефонного звонка или сообщения в мессенджере. Злоумышленники представляются сотрудниками банка, правоохранительных органов, Комитета национальной безопасности или мобильного оператора. Они сообщают о якобы подозрительных операциях по счету, попытке оформить кредит или необходимости продлить срок действия SIM-карты. Главная задача мошенников – заставить человека потерять самообладание. Пока жертва находится в состоянии тревоги, ее убеждают назвать SMS-код, установить приложение удаленного доступа или самостоятельно перевести деньги на так называемый "безопасный счет". На самом деле таких счетов не существует – деньги сразу попадают к преступникам.

По словам Даурена Муханбеталиева, сегодня лидируют несколько схем. Первая и самая распространенная – взлом аккаунтов WhatsApp. Получив доступ к профилю пользователя, мошенники начинают писать его родственникам и друзьям с просьбой срочно одолжить деньги. Вторая – звонки от лжесотрудников банков, полиции или КНБ. Используя психологическое давление, преступники убеждают человека самостоятельно оформить кредит и перевести деньги мошенникам. Третья – псевдоинвестиции. Пользователям обещают высокий доход от вложений в акции, криптовалюту или крупные компании. На экране отображается мнимая прибыль, однако вывести деньги невозможно.

По словам полицейских, принципиально новых схем пока не появилось, однако преступники активно используют искусственный интеллект. С помощью современных технологий они подделывают голоса, фотографии и видеозвонки, делая обман еще более убедительным.

Как показывает практика, чаще всего на уловки мошенников попадаются люди старше 40 лет. Именно эта категория граждан чаще доверяет звонкам якобы от государственных органов и банков, опасаясь потерять свои накопления или стать фигурантом уголовного дела. Молодежь же чаще оказывается вовлеченной в преступные схемы в роли дропперов.

"Легкие деньги могут обернуться уголовным делом. В интернете регулярно появляются объявления с предложением легкого заработка без опыта работы. Молодым людям предлагают открыть банковскую карту или предоставить реквизиты счета, обещая вознаграждение. На самом деле такие счета используются для перевода похищенных денег. Сами того не понимая, они становятся участниками преступной схемы. Позже именно их счета фигурируют в уголовных делах", – рассказывает капитан полиции.

Чтобы не допустить такое, сотрудники управления регулярно проводят профилактические встречи со школьниками и студентами, объясняя опасность дропперства, а также рассказывают о мошеннических схемах, распространяющихся через социальные сети и онлайн-игры.

Сегодня в Управлении по противодействию киберпреступности Департамента полиции Атырауской области работают десять сотрудников.

По словам Мухамбеталиева, им приходится расследовать преступления, организаторы которых зачастую находятся за пределами Казахстана. Именно поэтому раскрытие подобных преступлений требует взаимодействия с правоохранительными органами других государств. Несмотря на сложности, с начала 2026 года в суд уже направлено более 90 уголовных дел.

Полицейские напоминают, что ни один банк, государственный орган или оператор связи не попросит сообщить код из SMS, пароль от мобильного приложения или данные банковской карты. Нельзя передавать третьим лицам ЭЦП, реквизиты счетов и банковские карты, даже если за это обещают деньги. При любом подозрительном звонке лучше прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в организацию по официальному номеру.

По словам Даурена Муханбеталиева, именно цифровая грамотность и внимательность граждан сегодня остаются главной защитой от интернет-мошенников. Ведь достаточно одной минуты доверия, чтобы потерять все накопления.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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