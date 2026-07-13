От рисовых полей до Аральского моря: чем экотуризм привлекает путешественников в Кызылординскую область

Увидеть, как растет рис, собрать дыни на бахче или яблоки с ветки, подоить верблюдицу или кобылу. Все это возможно на агротурах. Ради таких поездок люди преодолевают тысячи километров. Как агротуры и экотуризм помогают развивать аулы и сохранять культурное наследие, выяснял Zakon.kz.

В наше время экотуризм быстро становится изюминкой мировой туристической индустрии. Для Казахстана, обладающего огромными территориями нетронутой природы, экологический туризм не просто модный тренд, а реальная возможность зарабатывать местным жителям. Особенно это касается Кызылординской области – края древних городов, бескрайних степей, сакральных мест и уникального Приаралья.

"Есть большая категория туристов, которую привлекают неизведанные тропы, места, где можно познакомиться с культурой народа, увидеть традиционный уклад жизни, попробовать блюда национальной кухни. Они хотят побывать в аулах, где природа сохранилась практически в первозданном виде. Это ответственное путешествие, во время которого человек не только отдыхает, но и учится уважать окружающий мир и природу". Руководитель областного отдела туризма Айдос Пайзуллаев

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Экотуризм – это не только забота о природе, но и мощный инструмент развития экономики. Во многих странах мира именно экологический туризм стал спасением для небольших сельских населенных пунктов. Пока крупные города продолжают расти, аулы получают шанс на новую жизнь.

Каждый турист, приезжающий в регион, пользуется услугами местных жителей: останавливается в гостевых домах, питается в семейных кафе, покупает изделия ремесленников, заказывает экскурсии, пользуется транспортом. Деньги остаются в селе, создаются рабочие места, развивается малый бизнес.

"Туристам предлагают небольшими группами посетить рисовые поля или бахчу. Они видят, как растет рис, как его убирают, и в это же время у них проходят встречи с учеными – рисоводами, агрономами, директорами хозяйств, механизаторами. Узнают много интересного о сортах, о технологии выращивания и насколько сложен труд земледельцев в условиях засушливого климата". Руководитель областного отдела туризма Айдос Пайзуллаев

Не меньший интерес вызывают рыболовные хозяйства Приаралья, верблюдоводческие и коневодческие фермы, пасеки, где туристам предлагают не только экскурсии, но и дегустацию фермерской продукции и мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Многие аулы обладают огромным туристическим потенциалом, который пока используется лишь частично.

"Кызылординская область известна далеко за пределами страны как рисовый регион. Хоть мы здесь живем всю жизнь, никогда не видели, как растет рис. Недавно с сыном поехали в агротур и увидели не только рисовые плантации, но и комбайны, жатки, познакомились с рисоводами. Нам показали рисовый завод, оказалось, что он самый мощный в Центральной Азии. Нас покормили пловом, который приготовили в поле, напоили чаем из самовара, и еще здесь же мы купили рис". Кызылординка Жанна Ким

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Пятиклассница Лейла Керимова с восторгом вспоминает агротур в аул Бесарык.

"Мы поехали на страусиную ферму. Увидели, как вылупляются птенцы. Там еще были перепелки, гуси, фазаны, верблюды, лошади, овцы. Всех посмотрели, даже собирали яйца, еще было много интересной информации про этих животных. В этом ауле мы бегали по улицам, подружились с местными детьми, ели плов и пили шубат. Каждый год теперь хочу ездить в такие поездки". Пятиклассница Лейла Керимова

Аграрий Жасулан Турлыбеков рассказал, что в аулах Кызылординской области есть все условия для проведения агротуров.

"Мы уже несколько раз принимали туристов. Это были приезжие из нашего областного центра, но иностранные гости к нам приезжают часто. Они также гуляют по аулу, мы все показываем. Здесь же находится промзона и свои изделия продают 13 сельских предпринимателей и мастеров прикладного искусства. У нас можно купить и сувениры, национальную одежду, рис, вкусные национальные сладости".

Особое место в туристическом потенциале Приаралья занимает море. Его история известна во всем мире и давно стала символом одной из крупнейших экологических катастроф XX века. Но сегодня Приаралье – это не только память о трагедии. Это территория, где природа постепенно восстанавливается, развивается рыболовство, создаются новые туристические маршруты, а путешественники получают возможность увидеть уникальные ландшафты, бескрайние пески бывшего морского дна и удивительные закаты, которые невозможно забыть.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Интерес у туристов вызывают мастер-классы по изготовлению корпе, валянию войлока, ткачеству, работе с деревом и кожей. Народные мастера не просто демонстрируют свое искусство – они передают знания молодому поколению, а интерес гостей помогает сохранить ремесла и превратить их в источник дохода.

"Когда приезжают туристы, мы показываем им чаи из верблюжьей колючки, другие мастерицы демонстрируют носки из верблюжьей шерсти, ковры, свитера. Все раскупается вмиг! Для них эти цены вполне приемлемые, и для нас весьма хороший заработок". Предприниматель Жулдыз Кушжанова

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Жулдыз собирает верблюжью колючку в степи, делает из нее чай и продает более 20 килограммов в месяц. Еще варит мыло из козьего молока, и оно тоже пользуется популярностью у туристов.

Сегодня Кызылординская область обладает всем, что ищет современный турист: древней историей, уникальными природными ландшафтами, богатым культурным наследием и искренним казахским гостеприимством. Здесь можно встретить рассвет на берегу Аральского моря, пройтись по улицам древнего Сыганака, увидеть бескрайние рисовые поля, услышать легенды о Коркыте, попробовать блюда, рецепты которых передаются из поколения в поколение, и почувствовать особую атмосферу этой земли.