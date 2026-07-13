100 лет под охраной природы: чем сегодня удивляет старейший заповедник Центральной Азии

Каждую весну склоны Западного Тянь-Шаня вспыхивают яркими красками диких тюльпанов, а высоко в горах незаметно проходит снежный барс. Уже сто лет удивительный мир Аксу-Жабаглы хранит первый заповедник Казахстана и Центральной Азии, который теперь отмечает вековой юбилей, сообщает Zakon.kz.

14 июля Аксу-Жабаглинскому государственному природному заповеднику исполняется 100 лет.

Заповедник, который признал весь мир

Основанный в 1926 году, он стал первым заповедником не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. За век здесь удалось сохранить уникальный уголок природы практически в первозданном виде, благодаря чему территория получила международное признание и вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе объекта "Западный Тянь-Шань".

Фото: Аксу-Жабаглинского заповедника

Сегодня заповедник – это более 131 тыс. гектаров гор, ущелий, ледников, альпийских лугов и арчовых лесов. Здесь зарегистрировано свыше 1312 видов сосудистых растений, обитают десятки редких животных и птиц, а ученые продолжают делать открытия.

Как рассказал заместитель директора по научной работе Аксу-Жабаглинского государственного природного заповедника Сматулла Жуманов, именно сочетание богатейшего биоразнообразия и хорошо сохранившихся природных экосистем делает природную территорию одной из самых ценных в Евразии.

"Аксу-Жабаглинский заповедник – не только национальная гордость Казахстана, но и бесценное природное наследие всей Центральной Азии", – подчеркнул он.

Колыбель диких тюльпанов и прародина современных яблонь

Для большинства туристов символом Аксу-Жабаглы уже много десятилетий остаются дикие тюльпаны. Однако ученые говорят, что их значение гораздо шире, чем просто весеннее цветение.

Тюльпан Кауфмана. Фото: Аксу-Жабаглинского заповедника

Самый известный из них – тюльпан Грейга. Благодаря крупным ярким цветкам и необычным листьям с пурпурным рисунком он считается одним из красивейших дикорастущих тюльпанов мира. Именно этот вид стал родоначальником сотен современных декоративных сортов, которые сегодня выращивают во многих странах.

Не менее ценными считаются тюльпаны Кауфмана и Альберта. Вместе они подтверждают особый статус Западного Тянь-Шаня как одного из мировых центров происхождения тюльпанов.

Фото: Аксу-Жабаглинского заповедника

Весной горные склоны буквально превращаются в огромный цветущий ковер. Но эта красота очень хрупкая.

"Большинство диких тюльпанов размножается преимущественно семенами. Сорванный цветок уже не сможет дать потомство и участвовать в естественном восстановлении популяции", – объясняет Сматулла Жуманов.

Еще одно природное сокровище заповедника – яблоня Сиверса. Именно ее ученые считают одним из главных предков большинства современных культурных сортов яблок. Сохранение этих естественных лесов имеет мировое значение, поскольку речь идет о защите уникального генофонда плодовых растений.

Яблоня Сиверса. Фото: Аксу-Жабаглинского заповедника

Особую научную ценность представляют и эндемики Западного Тянь-Шаня – виды, которые сформировались именно в этом регионе и практически нигде больше не встречаются. Среди них – тюльпан Грейга, тюльпан Кауфмана, редкий каратавский лук и десятки других растений.

Тюльпан Грейга. Фото: Аксу-Жабаглинского заповедника

И спустя век после основания заповедник остается местом, где ученые регулярно делают новые открытия. В 2025 году ученые описали новый для науки вид, который получил название лук Аксу-Жабаглинский Allium aksuzhabagliense – в честь заповедника, где его обнаружили.

Там, где живет "призрак гор"

Если растительным символом Аксу-Жабаглы можно назвать тюльпан Грейга, то среди животных безусловным хозяином этих мест остается снежный барс. Не случайно его называют призраком гор. Этот хищник прекрасно маскируется среди скал, избегает человека и крайне редко попадает на глаза даже специалистам.

Ирбис. Фото: Аксу-Жабаглинского заповедника

По словам Сматуллы Жуманова, присутствие барса говорит гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд.

"Снежный барс может существовать только там, где сохраняются естественные природные комплексы, есть достаточная кормовая база и минимально нарушена среда обитания. Поэтому охрана снежного барса – это сохранение всей экосистемы Западного Тянь-Шаня", – отметил ученый.

Изучать редкого хищника помогают современные технологии. На горных тропах и перевалах установлены фотоловушки, кроме того, специалисты регулярно обследуют маршруты, изучают следы животных и применяют генетические методы исследований, позволяющие получать информацию без непосредственного контакта с барсом.

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Тянь-шанский архар. Фото: Аксу-Жабаглинского заповедника

Вместе со снежным барсом здесь обитают тянь-шаньский бурый медведь, архар, сибирский горный козел, рысь и другие краснокнижные виды. При этом, как отмечает ученый, главная задача заповедника заключается не в искусственном увеличении их численности, а в сохранении устойчивых естественных популяций.

Заповедник, где наука не останавливается

Фото: Аксу-Жабаглинский заповедник

Аксу-Жабаглы часто называют музеем природы под открытым небом. Но сотрудники заповедника с этим определением не совсем согласны.

По сути, это огромная научная лаборатория, где исследования продолжаются практически круглый год. Каждый полевой сезон приносит новые сведения о растениях, птицах и насекомых, а часть собранного материала еще только предстоит изучить.

Черный гриф. Фото: Аксу-Жабаглинского заповедника

Фото: Аксу-Жабаглинского заповедника

Кроме богатой флоры и фауны, здесь находятся уникальные палеонтологические местонахождения Карабастау и Аулие, где сохранились отпечатки древних растений, насекомых и рыб. Не менее ценны и наскальные рисунки, оставленные людьми тысячи лет назад.

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Именно сочетание природного и исторического наследия стало одной из причин, по которым Аксу-Жабаглинский заповедник получил международное признание.

Следующие сто лет

Тянь-шаньский бурый медведь. Фото: Аксу-Жабаглинского заповедника

Даже территория со строгим заповедным режимом не защищена от глобальных вызовов. По словам ученых, сегодня на природу все сильнее влияют изменение климата, рост среднегодовых температур, засушливые периоды и экстремальные погодные явления.

Фото: Аксу-Жабаглинский заповедник

Опасность представляют также природные пожары, загрязнение окружающей среды, незаконное использование природных ресурсов и чрезмерная рекреационная нагрузка, если туристы не соблюдают правила посещения особо охраняемых территорий.

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Поэтому сохранить Аксу-Жабаглы удастся только благодаря сочетанию строгой охраны, постоянного научного мониторинга, современных технологий и экологического просвещения.

"Через сто лет я мечтаю увидеть заповедник таким же живым, диким и нетронутым, каким мы знаем его сегодня. Наша главная задача – уже сейчас беречь каждое дерево, каждую реку и каждого обитателя заповедника. Ведь сохранить природу – значит сохранить наше будущее", – резюмировал Сматулла Жуманов.

Таласский Алатау. Фото: Аксу-Жабаглинского заповедника

За век существования Аксу-Жабаглинский заповедник стал не просто особо охраняемой территорией, а настоящим убежищем для природы, сохранившейся почти в первозданном виде. И дальше его история будет продолжаться – в новых научных открытиях, трудоемкой и бережной работе сотрудников, надежде, что через следующие сто лет над горными склонами по-прежнему будут цвести дикие тюльпаны, а среди скал останутся следы снежного барса.