Три новых пляжа и железнодорожный вокзал скоро откроют на Балхаше – фоторепортаж

Свыше 150 тысяч туристов ожидают в этом году на озере Балхаш. На побережье в области Жетысу достраивают новый пляж. Полным ходом идут работы и по строительству вокзала. Отдыхающие новшествам, конечно, рады, но слабых мест, говорят, еще немало. О грядущих изменениях – в материале Zakon.kz.

На Балхаше в области Жетысу создают комфортные условия для отдыхающих. Совсем скоро здесь откроют новый общественный пляж площадью шесть гектаров. На нем будет большая парковка и фудкорты. На строительство ушло около трех миллиардов тенге.

"Здесь строят пляж "Арбат", который за один раз сможет принять до трех тысяч человек. Тут предусмотрены все условия для отдыхающих. Это автостоянка на 500 мест, будет фудкорт-зона для 18 ресторанов и кафе. Здесь же будут пункты для работы полицейских, специалистов Департамента чрезвычайных ситуаций и медработников. Мы планируем в июле завершить строительство пляжа "Арбат" и сдать в эксплуатацию. Потом сразу же начнется строительство второго пляжа "Балдаурен" с территорией 14 гектаров. Там будет установлено все необходимое для отдыха родителей с детьми: бассейны, МАФы, карусели. Затем – третий пляж – "Этнопляж", – рассказал заместитель акима области Жетысу Марлен Кольбаев.

Наводят порядок и на самом берегу. Уже установлены 130 новых мусорных контейнеров, открыты модульные туалеты. У водоема поставили дополнительные лежаки с зонтиками, а в акватории смонтировали защитное ограждение с буйками. Большое внимание уделяют мерам безопасности. На побережье круглосуточно дежурят спасатели и полицейские, а при необходимости готовы оказать помощь медики.

Улучшают условия не только в пляжной зоне. Комфортнее становится и в населенных пунктах, уверяют местные власти.

"Электричество полностью подведено. Также проведена централизованная вода. Те, кому нужна вода, должны подключиться. Канализационные сети проложены, осталось завершить головную часть. Это место, где будет проходить очистка. Техническая вода будет использоваться для полива и для других нужд. Дорога к берегу подведена. Вдоль дороги установлены необходимые санитарно-гигиенические узлы. В этом году ожидается приток около 150 тысяч туристов. В 2025-м было 120 тысяч туристов, из них процентов 10 – иностранцы из ближнего зарубежья", – сообщил замакима региона Жетысу Марлен Кольбаев.

Туристы отдыхают на Балхаше не в розовых очках, поэтому замечают как плюсы, так и минусы. Люди жалуются на проблемы с мобильной связью и интернетом.

"Интернет на берегу не работает, на зоне отдыха, в 300 метрах от пляжа, ловит, но очень слабо, сообщения доходят с большой задержкой. Картинки долго открываются, видео посмотреть вообще нереально, ролики не прогружаются. На зонах отдыха вай-фая нет, хотя цены как на шикарных курортах, где все включено. На пляжах есть сакские бани, но один вход туда стоит тысячу тенге. За день, если шесть раз зайдешь, отдашь, извини меня, как за баню в центре Алматы", – сказал житель Талгара Айдос.

Цены на Балхаше – отдельная и довольно больная тема. Отдыхающие считают, что стоимость проживания с питанием в большинстве зон отдыха завышена. К примеру, за деревянный домик на четверых просят 90 тысяч в сутки. Внутри есть туалет и душ. Правда, днем горячую воду периодически отключают. Кондиционеры установлены только в люксовых номерах.

Местный житель, который занимается туристическим бизнесом, объяснил причину экономии на условиях.



"До недавнего времени здесь были только дикие пляжи. Сюда приезжали в основном рыбаки со своими палатками, размещались на берегу. У них было с собой все, что нужно, вплоть до переносного душа. К нам они заселялись только в плохую погоду, когда ливень, сильный ветер, вихрь. У нас ночевали, ели и уезжали, условия не требовали. На эту сторону Балхаша приезжало мало людей, поэтому вкладываться сюда было рискованно. Вряд ли окупились бы расходы на хорошие условия, вот и экономили все владельцы баз отдыха. Времена и требования изменились, поток отдыхающих стал больше. Тут уже хочешь-не хочешь, а придется создавать условия. Со временем везде будут и кондиционеры, и вай-фай", – считает житель области Жетысу Азамат.

"Дикие" пляжи, до коих еще не добралась цивилизация, грязноваты, отмечают туристы. Проблема в том, что сорят сами отдыхающие. Многим попросту лень сложить свой мусор в пакет и выбросить в бак, отходы оставляют прямо на берегу. Для решения проблемы местные власти создали компанию "Балқаш тазалық", которая чистит побережье. В штате 38 сотрудников, для учреждения купили 22 единицы техники. Труд работников надо уважать, поэтому всех призывают отдыхать культурно и всегда убирать за собой.

"Вода классная, теплая. Нравится, что на побережье песок. Условия в целом устраивают. Приезжаю сюда каждый год из Алматинской области", – говорит житель поселка Боралдай Алексей.

А для того, чтобы было легче доехать до Балхаша, в Лепсы реконструируют железнодорожный вокзал, который был построен еще в 1924 году. Скоро он сможет одновременно обслуживать больше 300 пассажиров.

"В августе 2025-го началось строительство нашего нового вокзала. Общая сумма выделенных средств составляет около 600 миллионов. Планируется закончить этот объект в декабре 2026 года. Квадратура здания – 600 квадратных метров с перроном на 800 метров. Будет здание с современными технологиями. Мы ожидаем на летнее время отдельные поезда, вагоны для туристов на озеро Балхаш. По автомобильным дорогам в прошлом году приехали 120 тысяч гостей, через вокзал прибыло порядка 10 тысяч человек", – поделился информацией аким Лепсинского сельского округа Акторе Кияс.

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За последний год инфраструктура на Балхаше существенно улучшилась, но еще есть к чему стремиться. Люди надеются, что после всех доработок отдых на Балхаше станет комфортнее и при этом не будет стоить, как в дальнем зарубежье.

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Балхаш привлекает казахстанских туристов уже много лет. Это единственное озеро на планете, состоящее из пресной и соленой частей. Находится Балхаш на юго-востоке Казахстана сразу в четырех областях: Карагандинской, Жамбылской, Алматинской и области Жетысу.