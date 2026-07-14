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Маралдивы: зачем туристы едут на соленое озеро в Павлодарской области

Павлодарская область, Маралды, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 11:21 Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова
Павлодарская область славится не только Иртышом, бескрайними степями и Баянаулом. В регионе насчитываются десятки соленых озер, которые с каждым годом привлекают все больше любителей необычного отдыха. Одно из самых известных – озеро Маралды в Щербактинском районе, сообщает Zakon.kz.

Оно известно тем, что на поверхности его воды можно свободно держаться благодаря высокой концентрации соли, а еще испытать на себе свойства знаменитой лечебной грязи.

Это озеро, которое в народе уже давно прозвали Маралдивами, расположено примерно в 60 километрах от Павлодара. Такое название появилось благодаря необычному цвету воды, белоснежным и розоватым соляным берегам и атмосфере летнего курорта. Дорога сюда занимает около часа, а желающих провести день на соленом озере с каждым летом становится все больше.

Павлодарская область, Маралды, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 11:21

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Добраться до зоны отдыха можно на рейсовых автобусах, которые ежедневно отправляются с павлодарского автовокзала примерно в 07:00 и 09:40. Обратно транспорт выезжает в 17:00. Стоимость проезда составляет 3000 – 3500 тенге.

За последние годы Маралды превратилось в одно из самых популярных мест летнего отдыха в Павлодарской области. По словам руководителя одной из зон отдыха Гульмиры Отаргалиевой, туристический поток растет с каждым сезоном.

"Мы работаем уже шестой сезон. Если в 2021 году нас посетили около 8 тысяч человек, то в 2025-м число отдыхающих превысило 41 000. Большое внимание уделяем безопасности. На территории постоянно дежурят сотрудники полиции, медицинские работники и спасатели как на берегу, так и на воде", – рассказала Гульмира Отаргалиева.
Павлодарская область, Маралды, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 11:21

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Для жителей ближайших сел Кольбулак и Жылыбулак действует приятная традиция – они, их дети и близкие родственники могут отдыхать на озере бесплатно.

Главное богатство Маралды – его природные особенности. Высокая концентрация соли позволяет человеку легко держаться на воде, создавая ощущение невесомости. Многие сравнивают это с купанием в Мертвом море. Лечебная грязь, которой богато озеро, издавна считается полезной при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, ревматизме, артрите и остеохондрозе. Именно ради этих природных свойств многие приезжают сюда снова и снова.

Для гостей оборудован юрточный городок. Более двадцати белоснежных юрт оснащены всем необходимым для комфортного отдыха: мягкой мебелью, традиционными коврами и всем, что помогает укрыться от летнего зноя. Стоимость аренды составляет от 25 до 35 тысяч тенге в сутки.

Любители отдыха на свежем воздухе могут арендовать беседки: для компаний до шести человек – за 8 000 тенге, до десяти человек – за 10 000.

На территории работают три точки общественного питания. По словам отдыхающих, цены здесь вполне доступны.

Павлодарская область, Маралды, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 11:21

Фото: Zakon.kz/Акмарал Есимханова

Входной билет для взрослых стоит 1 300 тенге, для пенсионеров – 1 000 тенге, для детей от 7 до 12 лет – 500 тенге. Малыши младше семи лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых. В стоимость входит пользование душевыми, туалетами и мангальной зоной.

Есть и необычные развлечения. Большой популярностью пользуется сауна, оборудованная в национальной юрте. Здесь проводят ароматические парения с использованием целебных степных трав, и желающих попробовать такой отдых всегда немало.

Маралды давно оценили не только жители Казахстана. Каждое лето сюда приезжают гости из России, в том числе из Новосибирской области.

"Мы приезжаем сюда всей семьей уже четвертый год подряд. За это время территория заметно преобразилась: стало уютнее, чище, появилось больше удобств. Вокруг Бердска есть Обское водохранилище, которое мы называем морем, но ощущения совсем другие. Вода в Маралды очень теплая и мягкая. Я родом из Казахстана, и каждая поездка сюда – это еще и встреча с детскими воспоминаниями", – поделилась туристка Анна.

При этом администрация зоны отдыха напоминает, что природные процедуры подходят не всем.

"Мы обязательно предупреждаем гостей, что из-за высокой концентрации соли людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом следует соблюдать осторожность. Не рекомендуется находиться в воде слишком долго, чтобы отдых приносил только пользу", – отметила Гульмира Отаргалиева.

Сегодня Маралды стало одной из туристических визитных карточек Павлодарской области. Летом сюда приезжают за необычными ощущениями, теплой соленой водой, лечебной грязью и неспешным отдыхом вдали от городской суеты.

Красота озера вдохновляла не только путешественников, но и людей искусства. Его воспел казахстанский поэт Музафар Алимбаев в известной песне "Маралдым" со строками: "Маралдым, Маралдым, сен үшін жаралдым". И, оказавшись здесь хотя бы однажды, нетрудно понять, почему многие стремятся вернуться на павлодарские Маралдивы снова.

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Акмарал Есимханова
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