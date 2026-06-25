В Великобритании назвали столицу собачьего ожирения

Шотландский Эдинбург возглавил рейтинг городов Великобритании с самой высокой долей собак с лишним весом. Согласно исследованию компании Bella+Duke, 86% местных владельцев считают своих питомцев полными или страдающими ожирением, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Record, второе место занял Глазго, где о проблемах с весом у собак сообщили 67% опрошенных. В тройку также вошел английский Ливерпуль с показателем 65%. Следом расположились Кардифф и Шеффилд.

Эксперты отмечают, что результаты выглядят неожиданно, поскольку Эдинбург известен большим количеством парков, зеленых зон и мест для активных прогулок с животными. Тем не менее показатель здесь значительно превышает средний уровень по стране, который составляет 54%.

Специалисты подчеркивают, что ожирение у собак может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Среди возможных последствий – заболевания сердца, диабет, артрит, снижение подвижности и сокращение продолжительности жизни.

Кроме того, чтобы избежать лишнего веса у питомцев, ветеринары посоветовали уделять внимание качеству рациона, отдавая предпочтение свежим продуктам с высоким содержанием белка и сокращая количество переработанных кормов.

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