Крипта, Telegram и "закрытые клубы": как изменились финансовые пирамиды Казахстана

Финансовые пирамиды переходят в онлайн. Они маскируются под инвестиционные клубы, криптопроекты и даже видеосервисы. Но главная цель прежняя – заставить человека поверить в возможность быстро и без риска разбогатеть. Как работают мошенники в новой цифровой упаковке, разбирался Zakon.kz.

Меняется вывеска, но не правила

По данным Агентства по финансовому мониторингу, с 2021 года в РК пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид, а свыше 230 человек привлечены к уголовной ответственности. Только с начала 2026 года ликвидировано еще 17 подобных схем.

Однако, несмотря на регулярные аресты и судебные приговоры, мошеннические проекты продолжают появляться. Меняются названия, легенды и способы привлечения денег, однако сама схема остается практически неизменной.

Как отмечает финансовый эксперт Асель Аульбекова, проблема вовсе не в доверчивости людей.

"Люди продолжают верить не потому, что они глупые или необразованные. Жертвами пирамид становятся все – от безработных до руководителей крупных компаний. Всех объединяет одно желание – быстро заработать. Кто-то хочет выбраться из долгов, кто-то – быстро приумножить накопления". Асель Аульбекова

По ее словам, за последние годы изменились не мотивы людей, а инструменты, которыми пользуются организаторы. Раньше людей собирали в актовых залах, использовали сарафанное радио, рекламу на телевидении и в газетах. Сейчас легкое решение всех финансовых проблем транслируют через социальные сети, часто используя фейковые истории успеха.

"Инструменты стали гораздо более изощренными, но принцип работы пирамиды остался тем же – старым участникам платят за счет денег новых". Асель Аульбекова

Людям продают "красивую жизнь"

Современная финансовая пирамида редко называет себя финансовой пирамидой. Напротив, организаторы стараются максимально дистанцироваться от этого понятия.

По утверждению Асель Аульбековой, сегодня подобные проекты чаще всего выглядят как закрытые инвестиционные клубы, криптосообщества, трейдинг-команды, образовательные платформы, программы по развитию бизнеса или даже клубы личностного роста.

"Людям продают элитарную эксклюзивность, вход в сообщество особенных и избранных успешных людей". Асель Аульбекова

При этом подход к разным возрастным группам отличается.

Если молодежь ищут через TikTok, Instagram, Telegram и блогеров, то для аудитории старше 50 лет мошенники по-прежнему используют вполне традиционные методы.

"Для целевой аудитории 50+ все еще арендуют офисы в регионах, вешают таблички с логотипом компании, сажают сотрудников, имитируя реальность бизнеса. Для многих наличие офиса остается признаком того, что компания настоящая. Организаторы прекрасно это понимают". Асель Аульбекова

При этом практически во всех современных схемах используется один и тот же психологический прием – человеку предлагают почувствовать себя частью закрытого сообщества, куда якобы могут попасть далеко не все.

WоrnerBros без Голливуда

Одним из наиболее показательных примеров стала финансовая пирамида WornerBros, расследование которой завершило Агентство по финансовому мониторингу.

Организаторы убеждали людей инвестировать деньги под предлогом получения дохода за просмотр трейлеров и коротких видеороликов. Для придания проекту солидности использовалось название, созвучное известной голливудской киностудии, хотя никакого отношения к ней схема не имела.

Участникам предлагалось приобрести один из VIP-пакетов стоимостью от 10 тысяч до 11 млн тенге, обещая ежедневный доход до 735 тысяч тенге. Дополнительное вознаграждение начислялось за привлечение новых участников.

Все расчеты велись исключительно в криптовалюте USDТ, а продвижение проекта происходило через WhatsApp-группы, социальные сети, обучающие видеоролики и закрытые чаты.

В июне нынешнего года суд в Кызылорде признал руководителя одного из подразделений пирамиды виновной и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Одновременно были удовлетворены гражданские иски 24 потерпевших.

Кроме того, в Алматы по этому делу были арестованы криптоактивы на сумму 3 млн USDТ.

Почему молодежь оказывается в группе риска

Одной из главных целей организаторов становятся молодые люди.

По мнению Асель Аульбековой, дело не столько в возрасте, сколько в особенностях современной информационной среды. Многие молодые люди не готовы годами копить деньги и воспринимают обещания высокой доходности как вполне реалистичный сценарий.

"Им проще взять кредит под 25% годовых и вложить деньги в схему, обещающую 25% в месяц. В их представлении уже через месяц проценты будут погашены, а дальше начнется чистая прибыль". Асель Аульбекова

Еще один прием, который активно используют мошенники, – эффект FOMO (Fear of Missing Out), или страх упустить выгодную возможность.

Организаторы давят на социальные доказательства: публикуют отзывы, скриншоты выплат, показывают дорогие автомобили, путешествия, роскошную жизнь и обещают принадлежность к закрытому кругу успешных инвесторов.

Как распознать пирамиду

Как считает финансовый консультант, название проекта практически ничего не говорит о его надежности, ведь называться можно как угодно. Главное – понимать, откуда компания получает деньги.

Первый тревожный сигнал – обещание гарантированной или слишком высокой доходности.

"Если проект обещает фиксированную прибыль без риска – это огромный "красный флаг". В реальных инвестициях гарантированной доходности не существует". Асель Аульбекова

Второй важный момент – наличие лицензии. Настоящие инвестиционные посредники работают по лицензии Агентства по регулированию и развитию финансового рынка либо Международного финансового центра "Астана" (AFSA).

Эксперт также советует перед вложением денег потратить несколько минут на обычный поиск информации в интернете.

"Люди начинают искать отзывы уже после того, как потеряли деньги. Достаточно ввести название компании вместе со словами "обман", "скам" или "мошенники", чтобы увидеть истории тех, кто столкнулся с этой схемой раньше". Асель Аульбекова

Еще сильный лайфхак. Не обязательно иметь дорогого финансового советника. Достаточно загрузить ИИ скриншот сомнительного предложения и спросить: "Ты видишь признаки мошенничества?". Во многих случаях искусственный интеллект уже способен разложить схему по полочкам и указать на тревожные признаки.

Однако окончательное решение стоит принимать только после проверки лицензии компании и ее юридического статуса. Ответ ИИ не заменяет официальную проверку.

Если деньги уже переведены...

Главное правило – не пытаться "спасти" вложения новыми переводами. По словам эксперта, после первого платежа мошенники нередко начинают требовать дополнительные комиссии, налоги, страховки или плату за вывод средств.

Не стоит доверять и тем, кто обещает вернуть деньги за отдельное вознаграждение. Во многих случаях это оказывается продолжением той же мошеннической схемы.

Асель Аульбекова рекомендует сохранить всю переписку, зафиксировать ее у нотариуса, после чего обратиться с заявлением через сервис e-Otinish в территориальный департамент экономических расследований, приложив все имеющиеся доказательства.

И еще важнейший момент. В Агентстве по финансовому мониторингу работает Telegram-бот "Baiqa, piramida", который позволяет проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

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