Когда полицейского знают все: как участковый уже 17 лет бережет спокойствие жителей Атырауской области

Есть профессии, в которых невозможно работать только по графику. Участковый инспектор полиции – одна из них. Здесь нет выходных, а рабочий день может начаться с обычного обращения и закончиться спасением жизни, сообщает Zakon.kz.

Именно так уже 17 лет проходит служба майора полиции Тойгожи Азбергенова, который отвечает за общественный порядок в селе Байгетобе Макатского района Атырауской области.

Байгетобе – небольшое село, где проживает более 1 000 человек. Здесь соседи знают друг друга по именам, двери домов редко бывают закрыты, а дети играют на улицах до позднего вечера. Но такая атмосфера складывается не сама собой. За ней стоит ежедневная, порой незаметная для окружающих работа тех, кто отвечает за безопасность людей.

За последние три года в Байгетобе не зарегистрировано ни одного преступления. Для любого населенного пункта это серьезный показатель. В полиции отмечают, что добиться такого результата удалось благодаря совместной работе участкового инспектора, местных жителей и органов самоуправления. Основа этой работы – профилактика.

Фото: пресс-служба ДП Атырауской области

Каждое утро майор полиции Тойгожа Азбергенов начинает с обхода административного участка. Он хорошо знает местных жителей, регулярно встречается с сельчанами, интересуется их проблемами, проводит профилактические беседы, посещает семьи, состоящие на различных учетах, контролирует соблюдение общественного порядка и всегда остается на связи.

"Если люди доверяют полицейскому, они не будут молчать о проблемах. Они сообщат, если увидят что-то подозрительное, попросят помощи или совета. Именно поэтому важно быть рядом с населением каждый день, а не только тогда, когда уже произошло преступление", – говорит участковый.

За годы службы Тойгожа Азбергенов заслужил уважение жителей. Для многих он давно стал человеком, к которому обращаются не только по вопросам безопасности. Одним нужна помощь в разрешении бытового конфликта, другим – консультация, третьим – поддержка в сложной жизненной ситуации. И участковый всегда старается найти время для каждого.

Работа сельского полицейского требует универсальности. В течение одного дня ему приходится быть и юристом, и психологом, и медиатором, а иногда и спасателем. Именно поэтому профилактика занимает особое место в его службе. Намного важнее не раскрыть преступление, а сделать все возможное, чтобы оно вообще не произошло. Однако бывают ситуации, когда действовать приходится без промедления.

Однажды в полицию поступило сообщение о попытке кражи в одном из ресторанов поселка Макат. Майор полиции прибыл на место происшествия одним из первых. Благодаря грамотным и оперативным действиям ему удалось задержать подозреваемых до прибытия следственно-оперативной группы.

Но больше всего Тойгоже Азбергенову запомнились случаи, когда от скорости принятия решений зависела человеческая жизнь. Один из таких произошел во время поисков 64-летнего пастуха. Мужчина отправился искать скот и долго не возвращался домой. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Не теряя времени, майор полиции вместе с коллегой организовал поисковые мероприятия. Полицейские обследовали степную местность, проверяли возможные маршруты и спустя некоторое время обнаружили мужчину. Он находился в тяжелом состоянии и нуждался в срочной помощи. До прибытия медиков сотрудники полиции оказали ему первую помощь, после чего мужчину благополучно доставили в безопасное место. Сам майор полиции признается: именно такие моменты напоминают, насколько важна профессия полицейского.

"Главная задача полицейского – обеспечить безопасность граждан. Самая высокая оценка нашей работы, когда преступление раскрыто, виновный понес заслуженное наказание, а пострадавший получил защиту и справедливость. Но не менее важно сделать все, чтобы преступлений становилось меньше. Доверие людей вдохновляет нас добросовестно выполнять свой долг каждый день", – говорит Тойгожа Азбергенов.

По словам коллег, секрет его работы прост: открытость, постоянный контакт с населением и неравнодушное отношение к людям. Именно поэтому жители Байгетобе знают своего участкового не только по форме, но и как человека, который всегда готов прийти на помощь.

Сегодня в Атырауской области службу несут 278 участковых инспекторов полиции. Каждый из них отвечает за безопасность жителей своего административного участка, проводит профилактическую работу, рассматривает обращения граждан, предотвращает правонарушения и первым приходит на помощь в сложных ситуациях.

История майора полиции Тойгожи Азбергенова – это пример того, что работа участкового не всегда бывает заметной. Она редко сопровождается громкими задержаниями или резонансными расследованиями. Чаще всего это ежедневный труд, состоящий из сотен встреч, разговоров, профилактических мероприятий и оперативных решений. Именно эта системная работа позволяет людям чувствовать себя спокойно и уверенно.