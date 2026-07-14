Герои между небом и землей: талдыкорганец показывает спасательные операции на вертолетах

Житель Талдыкоргана называет свою деятельность "работой мечты" – он летает на вертолете, спасает жизни и рассказывает об этом в своем блоге. Zakon.kz предлагает пролистать его истории.

31-летний Дастан Кәрімжан живет в Талдыкоргане. Вот уже девять лет он работает авиаинженером в АО "Казавиаспас".

"Сначала окончил колледж при Академии гражданской авиации по специальности "техник-электрик", потом Академию гражданской авиации по профессии техник-механик, потом получил спецобучение по типу вертолета Airbus Helicopters Н-130 во французском городе Мариньян. Этим летом пройду обучение на вертолете Eurocopter ЕС-145". Дастан Кәрімжан

Компания, в которой работает Дастан Кәрімжан, занимается лесоохраной, селезащитой, санавиацией, поиском пропавших людей, а также пропавшего скота в крупном количестве. И во всех этих спасательных операциях участвует талдыкорганец.

"Постоянно вертолеты и самолеты дежурят, и они готовы к любым чрезвычайным ситуациям. Если поступает заявка, мы немедленно вылетаем. После нас заступает другая смена, которая также держит и принимает вызовы. Частота полетов вообще непредсказуема, то может каждый день по несколько раз быть вылет, иногда целую неделю тишина". Дастан Кәрімжан

Airbus Helicopters H130 – однодвигательный легкий многоцелевой вертолет. Он имеет просторную кабину, способную вместить до семи пассажиров, и обеспечивает хороший внешний обзор.

"Наш вертолет имеет два двигателя, он предназначен для спасательных работ. Особенность в том, что есть места для медицинского оборудования, в том числе кушетка, а также десантные сиденья. Однако это настоящий трансформер, который подстроится под любую спасательную миссию". Дастан Кәрімжан

Парень любит свою работу за небо и красивые пейзажи, открывающиеся с высоты. Однако не романтизирует ее.

"Командир воздушного судна первым получает информацию о санитарном рейсе, сообщает нам, мы готовим борт и вылетаем. Со стороны может показаться, что у нас романтичная работа, но это не так. Когда видишь человека в тяжелом состоянии – нам не до трогательности, нужно хладнокровно выполнить свою работу. Но иногда удается наслаждаться красивыми пейзажами, когда делаем облеты по лесоохране. Я люблю высоту, не боюсь ее, пока нет турбулентности. Но если погода плохая, то вылета не будет". Дастан Кәрімжан

Молодой человек ведет блоги о своих трудовых буднях. Детально показывает, как управлять вертолетом, из чего он состоит и чем отличаются разные воздушные судна.

Например, Ми-8 – самый массовый вертолет во всем мире (больше 12 тыс. машин в десятках стран). Он может поднять больше четырех тонн груза, берет набор до 24 человек. Его максимальная скорость составляет 250 км в час и дальность – 400 км без дозаправки.

"Он летает там, где другие не рискуют: горы, жара, мороз, дым и нулевая видимость. Тушит пожары, эвакуирует людей, доставляет спасателей туда, где нет дорог. Если есть Ми-8 – значит, есть шанс спасти людей даже из самой сложной ситуации". Дастан Кәрімжан

А вот самый тихий вертолет в классе Airbus – Н-130. Его называют "летающая панорама". Имеет буквально 180 градусов обзора, что позволяет экипажу и пассажирам видеть все вокруг.

"Эта машина для поисковых работ очень важна. Он также популярен в туризме и для VIP-пассажиров. При этом остается рабочей "пташкой", которая отлично справляется со спасательной миссией". Дастан Кәрімжан

В другом видео из мира спасательной авиации автор рассказывает о роли и значимости "черного ящика".

"Бортовой самописец – ярко-оранжевого цвета и в форме цилиндра. Он записывает все параметрические и речевые данные. Причем даже если речь идет не в микрофон и может быть простым разговором. "Черный ящик" используют, если воздушное судно потерпело крушение". Дастан Кәрімжан

Больше всего сердце трогают героические поступки экипажа – реальные спасательные операции, когда на кону человеческая жизнь и на счету каждая секунда. Врачи, буквально стоя на коленях, борются за пациента, создавая ему лучшие условия.

"Истории самые разные. Мы из глубинок экстренно доставляем в центральные больницы. Например, был срочный вылет в Жаркент. Ребенок родился недоношенным. Из-за этого у него проблемы с кишечником и дыханием. Его доставили в Талдыкорган для дальнейшего лечения. Или недавно мужчина упал с лошади и получил многочисленные переломы. Его из села Кабанбай доставили в Талдыкорган. Еще 1100 км пролетели, чтобы защитить природу и жителей области Жетысу от лесного пожара. Своевременные действия предотвратили распространение огня". Дастан Кәрімжан

И обо всех этих случаях автор не просто рассказывает, а наглядно показывает: снимает на видео, монтирует и выкладывает в Instagram.

"Включаю камеру, цепляю на грудь и записываю происходящее. А дома в свободное время монтирую. Я мобилограф с хорошим стажем, поэтому все для меня легко. Руководство поддерживает мое творчество. Хочу, чтобы общество видело, в каких условиях нам приходится спасать жизни. У нас очень ответственная и сложная работа. Я знаю много людей, совершивших героический поступок, но, к сожалению, они остаются в тени. Я хочу, чтобы люди знали героев в лицо". Дастан Кәрімжан

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По словам собеседника, самое ценное – теплые комментарии, которые щедро под видео оставляют пользователи. И конечно же, простое человеческое "спасибо" от пациентов, которые после выздоровления лично благодарят спасателей.