Дайвинг с пользой: житель Актау пять лет спасает Каспийское море от мусора

Подводный мир огромен, уникален и богат. Он живет своей жизнью и все еще остается для человечества неизведанным. Но с развитием дайвинга мы увидели не только его красоты, но и проблемы. Zаkon.kz расскажет, как казахстанец стал погружаться в море и делиться этим с другими.

38-летний житель Актау Канат Абдиев занимается туризмом в Мангистауской области. Также на протяжении пяти лет погружается в Каспийское море, снимает подводный мир и чистит его от мусора.

"Плавать умею с детства, постепенно научился самостоятельно нырять. Зимой занимался моржеванием, а когда теплело, плыл на дальние расстояния. Пять лет назад, впервые нырнув в глубину Каспийского моря, увидел очень много мусора на дне. Тогда у меня заболела душа. И что мог, я забрал с собой на сушу". Канат Абдиев

Так мужчина открыл для себя подводный мир. Желание периодически нырять и забирать с собой мусор превратил в любимую привычку. Долгое время не афишировал свои добрые поступки, однако, видя, как стремительно растут отходы, решил соотечественникам подать пример.

"Думаю, что прежде всего этот мусор с суши в море приносит ветер, а потом человек – намеренно или неосознанно. Показывать свою инициативу не хотел, потому что думал, вдруг молодежь ради хайпа начнет так же нырять и снимать видео, а это небезопасно. Но потом, наблюдая, как за несколько лет масштабы выросли, я все же решил делиться этим в соцсетях в надежде, что люди пересмотрят свое отношение к окружающей среде. Потому что за этим кроется настоящая экологическая катастрофа, и без нашей помощи природа сама не справится". Канат Абдиев

Дайвер почти каждый день у моря: тренируется на берегу или купается. Однако для погружения в воду важна ясная погода без ветра. А ныряет он в основном один.

"Что касается работ по очищению – самое главное, чтобы море было спокойное. Здесь бывают сильные ветра, после них дна не видно. Иногда требуется несколько дней, чтобы вода была чистая и лазурная. Я полюбил дайвинг, потому этот спорт дарит здоровое тело и дух, а также успокаивает душу. В глубине я ощущаю себя как будто в другом мире. Мне нравится чувство невесомости. Море не прощает ошибок, там даже ваших криков о помощи никто не услышит, я не хочу нести ответственность за чью-то жизнь, поэтому не беру с собой неподготовленных. Я сам занимаюсь фридайвингом, упорно учился нырять и задерживать дыхание. Но есть ребята, которые иногда помогают мне со сбором мусора". Канат Абдиев

Глобальная проблема для Каспийского моря: бутылки, одноразовая посуда, целлофан и даже резина от автоколес. Как раз те материалы, которые разлагаются веками.

"В разных местах разное загрязнение. Особенно много мусора в летний период, когда к водоему приезжают гости. Чего только на дне нет. Но больше всего меня удивляет большое количество автошин. Я даже задаюсь вопросом: как они там оказались? Что в силах, то и выносим. Многое остается, и я переживаю, что так будущему поколению в наследство, кроме мусора, ничего не сможем оставить, поэтому призываю людей быть ответственными". Канат Абдиев

Но, конечно, кроме мусора, поглядеть на дне Каспия есть на что: разные рыбы, обширные илистые равнины и песчаные отложения, затопленные древние руины и следы подводных геологических процессов.

"Подводный мир – это место тишины и красоты. Под каждой волной лежит загадочное существо, о котором мы не знаем. Конечно, там своя завораживающая атмосфера, такое не каждый день видишь, и это привлекает людей. Часто просятся на экскурсии, хотят фотосессию на дне Каспия. Я тоже хочу, чтобы другие увидели эту красоту и задумались о бережном отношении к природе. Однако нужно понимать, что это очень ответственное решение. В целом, в море мало разного вида красивых рыб. Поэтому для дайвинга и привлечения туристов можно на дне поставить разные статуи, как сделали в некоторых странах". Канат Абдиев

Подводник поделился несколькими советами для тех, кто хочет испытать эти невероятные чувства и окунуться в другую параллельную Вселенную:

Самое главное – чувствовать себя свободно и уверенно в воде.

Мастерски уметь плавать.

Соблюдать правила безопасности и выполнять все требования инструктора.

Важно знать, как правильно задерживать дыхание и оставаться терпеливым.

Обязательно быть в удобной и качественной экипировке.

Непременно заранее учитывать погоду и морские условия: волны, прозрачность воды, температуру и так далее.

Убедиться, что поблизости нет плавающих лодок.

И, конечно, быть в хорошем настроении.

"Иногда люди не представляют, что там внутри, и буквально, что под ногами. Недавно плавали дети. Я им дал свои очки, чтобы они посмотрели, насколько озеро глубокое. Их лица нужно было видеть, они настолько были в шоке, что признались, что даже не задумывались, как там глубоко". Канат Абдиев

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По его словам, если считать Каспийское море все-таки именно озером, а не морем, то оно будет третьим по глубине, уступая первые два места озерам Байкал и Танганьика. В самой глубокой точке водную поверхность от дна отделяет расстояние больше километра. А вот по масштабам оно самое крупное озеро на земле. В его водах обитает более сотни различных видов рыб. И как важно помочь ему пережить экологическую катастрофу, очистить от мусора, не дать ему обмелеть и сохранить его воды чистыми.