Меда нет, поэтому ест черепах: как самого бесстрашного зверя занесли в Красную книгу Казахстана

В природе Казахстана, а точнее в Мангистауской области, обитает редкий зверек – медоед. Исходя из его названия, он обожает лакомиться пчелиными сотами, однако в суровом климате мед ему не попадается. Зато в качестве деликатеса подходят черепахи.

Zakon.kz узнал, когда наши ученые заметили самого свирепого хищника, как прошла их встреча и каких усилий стоило внести его в Красную книгу РК.

Неравная схватка

Константин Плахов – один из тех, кому удалось лично столкнуться с медоедом. В настоящее время мужчина – заведующий научно-исследовательским центром биоценологии и охотоведения Института зоологии Республики Казахстан. Но о событиях, которые произошли в его жизни больше 40 лет, он все еще помнит детально.

"Я увлекся изучением млекопитающих еще в школе. С 10 лет ходил на юннатский кружок Алматинского зоопарка. Потом поступил на биологический факультет КазГУ. И после вуза в 1985 году по распределению поехал во вновь созданный Устюртский государственный природный заповедник. Я был в числе первых сотрудников этого заповедника, отвечал за изучение млекопитающих". Константин Плахов

Зоолог вспоминает, что тогда знаменитый ученый Анатолий Ковшарь, заведуя лабораторией "Охрана диких животных" в Институте зоологии, показал ему статью сотрудника Мангистауской противочумной станции о находке медоеда. И просил молодого специалиста обратить внимание на такой резонансный факт. И эти слова заставили отправиться на его поиски.

"На календаре – март 1987 года. Я уже был заместителем директора заповедника по науке. Мы получили предписание принять границу заповедника у "Казгипрозема". Приехал его представитель, и мы поехали на территорию заповедника. Вот тогда мне не хватило опыта, что на любой выезд надо готовиться полностью. Я не взял фотоаппарат. Были на двух автомобилях: директорский УАЗ и оборудованный ГАЗ-66. Со мной был водитель и егерь. Ерген Бажиков неофициально перешел в наш научный отдел, очень увлеченный, энтузиаст, помогал нам. Ехали по участку Каражарык – это пески. Там накануне слегка выпал снег и не успел растаять. На нем увидели свежие следы. Они были очень странной формы. Напомнили след ребенка, только с огромными когтями. Я вспомнил слова местного охотника, который говорил, что на роднике заметил след шайтана". Константин Плахов

Неизведанный след заинтересовал группу, и они поехали за ним. Через некоторое расстояние увидели свежевырытую нору, вышли из машины и решили выкопать ее.

"В норе выкопали зверя. Он испугался и побежал от нас. Причем бежал не так быстро. Я догнал его, сразу опознал, что это медоед. Завалили. Вот здесь оказалось интересно, что удержать его было очень сложно. Ерген Бажиков – очень мощный человек. Чтобы вы понимали, он вместе с водителем легко поднимал 200-литровую бочку с бензином на борт ГАЗ-66. Крепкий мужик, служил на военном флоте. А тут сел сверху зверя, схватил руками за шею, а руки оказались в его пасти. Ерген растерялся, перехватил опять. На месте поняли, что кроется за фразой: "обладает исключительной подвижностью кожных покровов". У него был мощный, толстый слой кожи под шкурой. Плюс жир. Кожа неплотно, очень своеобразно прилегает к телу. И мышцы позволяют управлять этой кожей. Вот почему медоед выдерживает схватки с крупными хищниками без особых последствий". Константин Плахов

С трудом, но зоологам удалось осмотреть хищника, провести измерения и отпустить на свободу.

"Сама нора была короткая, около двух метров. В науке она называется временная нора, выкопанная зверем на неблагоприятный период. Видимо, его снегопад застал врасплох. Потому что медоеды в спячку не ложатся, как например, барсуки. Хотя они очень похожи, даже местные жители называли их так. А самец был молодой, некрупный, весил 11 кг". Константин Плахов

Неожиданная ситуация

У специалистов возникло все больше вопросов. Они опросили местных жителей, в частности, чабанов, которые подтвердили, что встречают в Мангистауской области медоедов.

"Чабан показал, где именно видел медоеда. Оказалось, что территория, где у нас распространен этот хищник, только в Мангистауской области, а она соответствует северным субтропикам". Константин Плахов

О редкой находке заговорили все, и об этом большую статью опубликовали местные СМИ. Однако открытие мирового уровня обернулось скандалом, и правоохранительные органы намеревались наказать сотрудника заповедника.

"Ситуация сложилась неожиданная. Местная инспекция вызвала меня к себе и объявила выговор за незаконную раскопку норы медоеда, ссылаясь на то, что у меня не было разрешения. Я им пояснил, что это была мгновенная встреча, я не знал, кто в этой норе, и не мог вернуться в контору, чтобы составить официальное письмо на животное, которого на тот момент в фауне Казахстана не было. Кто бы мне дал такое разрешение? Случай исключительный. Меня отпустили, зато потом, когда приехал в Институт зоологии, рассказал всю ситуацию, там тоже получил выговор. Раньше заповедники Казахстана в области науки курировали соответствующие научно-исследовательские институты. Мы отчитывались по результатам научных исследований перед сотрудниками этих институтов. Мне сказали, что по действующей тогда традиции я должен был убить этого медоеда, изготовить из шкуры чучела и череп. Но мне такое в голову не пришло. Сейчас, в век развитых технологий, для этого достаточно сделать фотографии". Константин Плахов

Красная книга без финансирования

По словам героя, как раз в то время издали последний 10-й том сборника трудов "Млекопитающие Казахстана". Оказалось, профессор Анатолий Ковшарь предлагал ее авторам включить медоеда на основании имеющихся статей. На что услышал: "Этого недостаточно". А после находки Константина Плахова сомневаться уже было не в чем.

"Это было необходимо, в том числе чтобы внести его в Красную книгу Казахстана, усилить статус и обеспечить охрану. Когда я углубился в тему, выявил, что сейчас огромный доступ через интернет почти ко всем библиотекам мира, однако отечественная литература все еще остается недоступной, потому что не оцифрована. Я ходил в Центральную научную библиотеку, Академию наук – это колоссальное хранилище трудов. В них обнаружил, что в 50-е годы медоеда уже встречали на юге Казахстана на Устюрте, на стыке границ Каракалпакстана, Туркменистана и Казахстана. Потом один из наших старейших сотрудников, который работал в том районе, вспомнил, что в 70-е годы видел странного зверя, напоминающего медоеда. Еще нашел публикацию 50-х годов об экспедиции 30-х годов, когда застали следы, но описали их как следы барсука". Константин Плахов

Исходя из всего, зоолог отмечает, что до их пор вопрос открытый: то ли идет расширение ареала из Туркменистана или все же медоеды издавна обитают в Мангистауской области.

Медоед без меда

Численность медоедов в Казахстане пока насчитывает лишь несколько десятков особей. Зверь этот одиночный, скопления не образует. Распределяется по широкой территории.

"Он сильно напоминает мне еще одного бесстрашного зверя, поэтому я называю его "росомаха пустыни". Известно, что в одном из изданий Книги рекордов Гиннесса его внесли в список самых отмороженных на голову животных. Медоед относится к виду из семейства куньих, а они практически все бесстрашные. При этом к куньим относится даже такой зверек, как ласка – это самый маленький хищник. Чуть больше 10 см в длину, но при этом в обиду себя не даст". Константин Плахов

Оказалось, у медоеда изысканный вкус и хороший аппетит. Вот только самого любимого десерта в зоне его обитания нет.

"По питанию: меда у него там нет. Это только в Африке или Индии, где основные места обитания медоедов, и есть пчелы. Там, где он у нас водится, пчел нет, поэтому он питается мясными продуктами. Это, прежде всего, черепахи – их главный корм. Причем черепаху он настолько любит, что, если находит под землей, когда они в спячку залегают на полгода, он их откапывает и поедает целиком за счет гибких лап и длинных когтей. При этом панцирь остается целым. Когда мы работаем, присутствие медоеда можно легко увидеть по таким панцирям черепах. Допустим, волк, когда ест черепаху, он срывает панцирь сверху. Если черепаха небольшая, съедает сверху. А если большая, то отрывает лапы, голову, хвост, а внутренности остаются. Лисица точно так же. А корсак меньше отрывает конечности. Также медоед ест змей, ящериц, песчанку и суслика. То есть этот зверь универсального питания, но питания хищника". Константин Плахов

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Ученый пояснил, что популяция у казахстанских медоедов небольшая прежде всего из-за не очень подходящего климата с жесткой пустыней, где не так много кормов.