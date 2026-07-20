Древнее море, зубы акул и соленое озеро: невероятные тайны Кызылколя

"Удивительная жемчужина", "соленое чудо", "доступная здравница" – как только не называют небольшое озерцо Кызылколь в Созакском районе. Сюда когда-то автобусами привозили бабушек и дедушек на оздоровительные процедуры. В каком состоянии сейчас водная туристическая точка, выяснял Zakon.kz.

Несколько десятилетий назад небольшой Кызылколь был доступным и любимым местом отдыха казахстанцев. Вооружившись пленочными фотоаппаратами и купальными принадлежностями, сюда приезжали целыми семьями. Людей привлекали не только живописные пейзажи, чистое побережье, но и лечебные свойства озера, которые по своему эффекту сравнивали с Мертвым морем. Но если до знаменитого зарубежного курорта нужно лететь за тысячи километров, то до Кызылколя – всего около 250 километров от Шымкента.

Изумрудная гладь Кызылколя покоится в природной чаше, окруженной красноватыми глиняными холмами. Отсюда и название: в переводе с казахского оно означает "красное озеро". Лишь восточный берег оживляют островки зеленых кустарников, плавно спускающихся к воде. Озеро площадью более десяти квадратных километров по сей день встречает отдыхающих ласковым плеском волн.

Фото: Юлия Третьякова

Жительница Шымкента Юлия Третьякова делится, что была поражена, когда впервые увидела в степной местности такой большой водоем, и просит соотечественников беречь диковинку. Кому точно не стоит сюда ехать?

"Кто привык к пятизвездочным отелям, комфорту и благоустроенным пляжам, не любит жару, боится насекомых, водорослей, незнакомой воды и вообще не очень дружит с дикой природой, сюда выбираться однозначно не стоит. В самое сердце Кызылколя попадут только любопытные, открытые к природным богатствам своего края, те, кто любит наблюдать за птицами, встречать закаты и рассветы, замечать, как меняется ветер, кто чувствует особую связь с природой и верит, что у каждого природного водоема свой характер, свой дух и своя энергия. Хотя я думаю, что Кызылколь стоит увидеть хотя бы раз в жизни для того, чтобы составить собственное мнение. Захочется ли потом сюда возвращаться, каждый решит сам. Недавно мы посоветовали друзьям туда съездить, и мнения в семье разделились. Муж за такой отдых, а жена сказала, что солнце, тина, ехать далеко, один раз посмотрели, и хватит. Вот и делайте выводы", – смеется Юлия Третьякова.

Фото: Юлия Третьякова

Раньше все ценности и богатства озера использовали для лечения кожных заболеваний, болезней суставов и органов дыхания. В советское время здесь был настоящий санаторий с грязелечебницей, на берегу действовала туристическая база МВД с уютными домиками. Отдыхающие даже могли взять напрокат лодку или отправиться в небольшое путешествие по озеру на теплоходе "Горняк", ставшем одной из визитных карточек.

"Я не знаю, что на самом деле происходит с опорно-двигательными заболеваниями. Но по собственному опыту могу сказать: после 1-2 дней на озере заметно быстрее заживают мелкие царапины, укусы, трещинки, кожа становится очень гладкой. Есть ли в этом заслуга особого состава воды и грязи? Я не ученый, поэтому не могу рекомендовать и не стану ничего доказывать. Но склонна считать, что в этом действительно что-то есть", – говорит путешественница.

В 2016 году местные жители просили чиновников обратить внимание на состояние Кызылколя, но по сей день курорт так и не возродили. И, по мнению Юлии Третьяковой, возможно, неспроста. Каким-то удивительным образом, но строительству "противится" сама жемчужина.

"Сегодня озеро входит в состав особо охраняемой природной территории, и масштабное строительство здесь невозможно. Наверное, кто-то назовет это упущенной возможностью для развития туризма. А мне почему-то кажется наоборот. Не так много мест осталось, где нет коммерции и толп отдыхающих. На Кызылколе летом очень жарко, почти нет тени, а пресную воду можно набрать только из одной скважины. Поэтому людей здесь немного. Приезжают на несколько часов жители ближайших поселков, и снова становится тихо. И эта уединенность, кажется, озеру очень "к лицу". Есть даже легенда: стоит кому-то задумать здесь большую коммерческую стройку, как озеро начинает резко мелеть. Будто "умирает", протестуя против застройки", – поясняет Юлия.

Кто хотя бы однажды побывал на Кызылколе, уже не сможет забыть это озеро. Его соленая гладь, бескрайняя степь, красная окантовка из скал и удивительная тишина навсегда остаются в памяти. И если однажды вы решитесь собрать рюкзак, поставить палатку на берегу и встретить здесь рассвет, будьте уверены: место подарит воспоминания, к которым захочется возвращаться снова и снова.

Фото: Юлия Третьякова

"Представьте: выжженная степь, перекати-поле, неспешно идут верблюды, вокруг ни намека на оазис. И вдруг большое озеро, птичьи стайки, треугольники перелетных уток, лебеди на воде. Уже само по себе это в голой степи выглядит почти невероятно. Кызылколь – это не просто соленое озеро с живописными берегами. Это уникальный природный комплекс, где переплетаются история, археология и богатый животный мир. В 2016 году мне довелось побывать здесь вместе с сотрудниками Южно – Казахстанского областного краеведческого музея. Мы приехали искать следы древней стоянки человека эпохи неолита, а возможно, и мезолита. Археологи обнаружили ее по залежам халцедона – именно из этого камня древние люди изготавливали свои орудия труда. Правда, в тот год уровень воды оказался высоким, и стоянка скрылась под водой", – вспоминает Юлия Третьякова.

О необычных находках, которыми богаты окрестности Кызылколя, делится и профессиональный гид Тимур Байгулов. Он не раз приезжал сюда вместе с семьей, чтобы вновь увидеть уникальное степное озеро, которое хранит не только природные красоты, но, как оказалось, и многовековые тайны.

Фото: Юлия Третьякова

"Я не раз привозил сюда туристов, и каждый уезжал с ощущением, будто побывал в другом мире. Есть версия, что миллионы лет назад здесь плескалось древнее море или даже океан. Мы с детьми находили окаменелые зубы акул возрастом около 60 – 70 миллионов лет. А окружающие пейзажи здесь настолько необычны, что напоминают марсианские. Правда, летом здесь очень жарко, поэтому лучше приезжать весной или осенью", – говорит Байгулов.

Важно помнить при поездке на Кызылколь, что там под каждым камушком своя живность и насекомые. Немало и скорпионов, поэтому наличие аптечки с собой строго обязательно. Перед тем, как ставить палатку, тоже стоит осмотреть место. Но поверьте, что все увиденные виды Кызылколя того стоят.